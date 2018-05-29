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 Политика Украины, За рубежом
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 Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает на активизацию переговоров в "Нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия).

"Я думаю, что все переговоры… приведут к тому, что Нормандский процесс получит новый статус активности. Мы сможем сказать, что "Нормандский формат" будет активизирован", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ФРГ также подчеркнул, что существование "Нормандского формата" как переговорной площадки само по себе важно для предотвращения дальнейшей эскалации на Донбассе и поиска идей для полной реализации Минских соглашений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы АП выезжает 1 июня в Берлин для подготовки переговоров в "Нормандском формате" на высшем уровне, - Порошенко

Ф.-В.Штайнмайер также выразил надежду на то, что идея миротворческой миссии ООН на Донбассе будет успешно согласована.

Источник: https://censor.net.ua/n3068588
 
 
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Президент Порошенко умеет отстаивать интересы Украины в любых переговорах. Скоро мы все заживем очень хорошо.
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Мы уже живём очень хорошо. За четыре года коррупция полностью преодолена, экономика на взлёте. Даже литовские и польские водилы ездят к нам на заработки. Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 5295
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А обычные врачи и медсёстры как средний класс от Луценка и его Бабы Яги 3-го тысячелетия до Нашей Эры на Сейшелы....Хотя им там уже как надоело.
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Перестаньте раскачивать лодку. Уже приехали. Финал ЛЧ обслуживали именно польские и литовские таксисты. Иностранные гости в этом убедились.
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Это опять очередная форма обеспокоенноси, совсем обеспокоенности....Для внутреннего лохтората Украины сейчас бедет " перемога".....Скорее бы выборы и нафиг эту шоблу.
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Обычно,если немцы говорят,то знают о чем. Такова их ментальность. Они не виляют .
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Пожила бабка 100 лет,так и осталась при своём мнении, то что немцу верить нельзя,всю молодежь ее села сожгли...
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Важность переговоров подчеркивает тот факт, что тот формат организовывает НИКТО в Германии и зам главы ап из Украины
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Граждане Германии Украину на карте покажут только с помощью ИНЕТА. К сожалению мы им пофиг, и это реальность.
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Як пан Штайнмаєр(Німеччина) хоче вплинути на путіна,якщо той відмовиться від участі в "форматі"?
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Не то плохо. что фриц врет, аки сивый мерин, а в том, что Петя этому бреду подыгрывает....
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тут - бла-бла-бла форматы... а там - танки-автоматы
тут беда-мороки, а там - северные потоки
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Просто интересно кто из нормандского формата Порошенко, Меркель, Макрон( хуйло опускаем) на стороне Украины? Похоже никто. Тогда зачем он нужен?
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Спасение...................а кому мы нужны, кроме сей, друзей..........???
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Товарооборот между Германией и Ордой в прошлом году вырос на 40%.Немцам нравится..Украина слишком коррумпирована,чтобы быть немецким торговым партнёром.Петя- артель,,Напрасный труд"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер
 
 
 
 
 
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