 Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер

"Я думаю, что все переговоры… приведут к тому, что Нормандский процесс получит новый статус активности. Мы сможем сказать, что "Нормандский формат" будет активизирован", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ФРГ также подчеркнул, что существование "Нормандского формата" как переговорной площадки само по себе важно для предотвращения дальнейшей эскалации на Донбассе и поиска идей для полной реализации Минских соглашений.

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Ф.-В.Штайнмайер также выразил надежду на то, что идея миротворческой миссии ООН на Донбассе будет успешно согласована.