 Санкции против России нужно продолжать и усиливать, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с иностранными СМИ в Киеве.

"Надо продолжать санкции. Их вводили, как наказание за агрессию. Поэтому их надо усиливать, чтобы цена России за варварство и убийства была высокой. Я за то, чтобы Россия вернулась в пределы границ и сконцентрировалась на своих проблемах - не за счет других государств, - сказал Гройсман. - У многих столиц мира сегодня надо спросить - а кто следующий?"

Премьер отметил, что Украина никогда не была врагом России, но "Россия стала врагом демократического мира, в том числе и Украины". Наши воины, подчеркнул глава правительства, борются за другие страны Восточной Европы, Балтии, которые очень близко расположены.

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Он также посоветовал политикам, которые верят в хорошие отношения с Россией, посмотреть на опыт Украины и ответить себе на вопрос, "когда дружба перерастет в агрессию и какой будет форма этой агрессии".

"Они (русские) обстреливают наши территории с нашей же (оккупированной) территории. Ключевой вопрос в России - они ввели войска, вошли в наш дом, они должны уйти", - сказал Гройсман.