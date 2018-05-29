 Санкции против России нужно продолжать и усиливать, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с иностранными СМИ в Киеве.
"Надо продолжать санкции. Их вводили, как наказание за агрессию. Поэтому их надо усиливать, чтобы цена России за варварство и убийства была высокой. Я за то, чтобы Россия вернулась в пределы границ и сконцентрировалась на своих проблемах - не за счет других государств, - сказал Гройсман. - У многих столиц мира сегодня надо спросить - а кто следующий?"
Премьер отметил, что Украина никогда не была врагом России, но "Россия стала врагом демократического мира, в том числе и Украины". Наши воины, подчеркнул глава правительства, борются за другие страны Восточной Европы, Балтии, которые очень близко расположены.
Он также посоветовал политикам, которые верят в хорошие отношения с Россией, посмотреть на опыт Украины и ответить себе на вопрос, "когда дружба перерастет в агрессию и какой будет форма этой агрессии".
"Они (русские) обстреливают наши территории с нашей же (оккупированной) территории. Ключевой вопрос в России - они ввели войска, вошли в наш дом, они должны уйти", - сказал Гройсман.
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Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за 4 роки
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/3/635659/
Если бы еще их слова воплощались в дела...
Так стоит обратить внимание, шо в Харьковской области при покровительстве Мэра Кернеса создана ОПГ в которую входят сотрудники СБУ, Погранслужбы и таможни.
Например вот так выглядит начало дня рядового "бойца" этой ОПГ...
Приводим текст одной из смс-рассылок Ширяева по контрабандной теме: «Внимание Стартуем завтра!!! Участника процесса на границе:
1. Заявлятся на номер: 0990079018 на ват сап отправляете информацию о работе в формате: -Какой товар -Тонна/Куб (цена за кубы будет позже)
2. Работаете по умолчанию, т е заявился и поехал, стоп если мы прислали "минус", на каждой перекидке будет наш контролёр будет фиксация товара туда и обратки с вами на нуле. Т е прислали заявку если вам позвонили и сказали пароль "от Серого Волка" значит ждите это наши люди будут вас проверять.
3. Список участников, уже сформирован кто не заявился без согласования с нами не работает.
4. Базы участников: если мы сказали приедем то встречаете нас и показываете вашу базу, товар, авто и т д
5. Правила игры: •Не возим: сигареты Яды и удобрения Стеройды Наркота Оружие Людей Спирт Мобильные телефоны по отдельной заявке после согласования с нами
Сбор денег:
Цена 135 $ тона -Зеленые 70$ им сами отдаёте -Мусора 20$ им сами отдаёте -Контора 45$ забираем мы -в конце месяца с каждого участника 200$ собираем мы. Раз в неделю в воскресенье мы забираем за контору тот объём который вы наездили 6. Ваши задачи в работе: заявится мусорам (сами с ними свяжитесь), зелёным заявляетесь помимо нас им тоже, столбы нанесём на карту с вами свяжутся наши бойцы.»
В сентябре прошлого года Ширяев в харьковском ресторане "Никос" озвучивал эти правила на "сходке" своих контрабандистов. В этой смске сконцентрированы все достижения Революции достоинства и войны с Россией. Псевдонационалист Ширяев вместе с коррумпированными пограничниками, «эсбэушниками» и ментами дружно «контролируют» границу с Россией на предмет контрабанды и уничтожения и без того дырявого украинского бюджета.