EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины
  222  11
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1312) санкции (6782) Гройсман (4068) Донбасс (16274)

 Санкции против России нужно продолжать и усиливать, - Гройсман

Санкционная политика против страны-агрессора, основанная в ответ на военный захват украинской территории, должна усиливаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с иностранными СМИ в Киеве.

"Надо продолжать санкции. Их вводили, как наказание за агрессию. Поэтому их надо усиливать, чтобы цена России за варварство и убийства была высокой. Я за то, чтобы Россия вернулась в пределы границ и сконцентрировалась на своих проблемах - не за счет других государств, - сказал Гройсман. - У многих столиц мира сегодня надо спросить - а кто следующий?"

Премьер отметил, что Украина никогда не была врагом России, но "Россия стала врагом демократического мира, в том числе и Украины". Наши воины, подчеркнул глава правительства, борются за другие страны Восточной Европы, Балтии, которые очень близко расположены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна изменить поведение, чтобы начинать разговор о смягчении санкций, но ничто на это не указывает, - Чапутович

Он также посоветовал политикам, которые верят в хорошие отношения с Россией, посмотреть на опыт Украины и ответить себе на вопрос, "когда дружба перерастет в агрессию и какой будет форма этой агрессии".

"Они (русские) обстреливают наши территории с нашей же (оккупированной) территории. Ключевой вопрос в России - они ввели войска, вошли в наш дом, они должны уйти", - сказал Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3068587
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
куда жу уж дальше" усиливать", балабол Гройсман?
--------------------------------
Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за 4 роки

https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/3/635659/
 показать весь комментарий
 
 
Машинки без регистрации завозим? А заправляют их чем? а запчасти откуда везут?)) Давай циферки торговли между Германией, Францией и рашей
 показать весь комментарий
 
Сам нашел... https://regnum.ru/news/2390069.html объем торговли в 2017 вырос на 16.5% между рф и Францией что равняется 16 млрд дол.
 показать весь комментарий
 
 
Германия - товарооборот между рф и германией вырос на 18% в 2017 году что равняется 18 млрд дол.... опачки. И тут резонный вопрос причем тут Гройсман, Порох и поочие наши политики? Все ЕС наращивает торговлю с убийцей и тупо с нас ржут.
 показать весь комментарий
 
И все? Во Франции сейчас обед наверно шампусик уже открывают
 показать весь комментарий
 
Очень мне нравится предвыборное время: все начинают так красиво петь. Санкції проти Росії потрібно продовжувати і посилювати, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5442
Если бы еще их слова воплощались в дела... Санкції проти Росії потрібно продовжувати і посилювати, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5713
 показать весь комментарий
 
 
Товарищ Гройсман - вы там вроде декларировали и в эфирах всех ток-шоу заявляли о бескомпромиссной борьбе с контрабандой на таможне, верно?
Так стоит обратить внимание, шо в Харьковской области при покровительстве Мэра Кернеса создана ОПГ в которую входят сотрудники СБУ, Погранслужбы и таможни.
Например вот так выглядит начало дня рядового "бойца" этой ОПГ...

Приводим текст одной из смс-рассылок Ширяева по контрабандной теме: «Внимание Стартуем завтра!!! Участника процесса на границе:
1. Заявлятся на номер: 0990079018 на ват сап отправляете информацию о работе в формате: -Какой товар -Тонна/Куб (цена за кубы будет позже)
2. Работаете по умолчанию, т е заявился и поехал, стоп если мы прислали "минус", на каждой перекидке будет наш контролёр будет фиксация товара туда и обратки с вами на нуле. Т е прислали заявку если вам позвонили и сказали пароль "от Серого Волка" значит ждите это наши люди будут вас проверять.
3. Список участников, уже сформирован кто не заявился без согласования с нами не работает.
4. Базы участников: если мы сказали приедем то встречаете нас и показываете вашу базу, товар, авто и т д
5. Правила игры: •Не возим: сигареты Яды и удобрения Стеройды Наркота Оружие Людей Спирт Мобильные телефоны по отдельной заявке после согласования с нами
Сбор денег:
Цена 135 $ тона -Зеленые 70$ им сами отдаёте -Мусора 20$ им сами отдаёте -Контора 45$ забираем мы -в конце месяца с каждого участника 200$ собираем мы. Раз в неделю в воскресенье мы забираем за контору тот объём который вы наездили 6. Ваши задачи в работе: заявится мусорам (сами с ними свяжитесь), зелёным заявляетесь помимо нас им тоже, столбы нанесём на карту с вами свяжутся наши бойцы.»
В сентябре прошлого года Ширяев в харьковском ресторане "Никос" озвучивал эти правила на "сходке" своих контрабандистов. В этой смске сконцентрированы все достижения Революции достоинства и войны с Россией. Псевдонационалист Ширяев вместе с коррумпированными пограничниками, «эсбэушниками» и ментами дружно «контролируют» границу с Россией на предмет контрабанды и уничтожения и без того дырявого украинского бюджета.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против России нужно продолжать и усиливать, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх