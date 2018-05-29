 Замглавы АП выезжает 1 июня в Берлин для подготовки переговоров в "Нормандском формате" на высшем уровне, - Порошенко

"Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время, и мы договорились в Аахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне "Нормандского формата", и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам П.Порошенко, он с президентом Германии обсудил детали имплементаций Минских соглашений, в том числе необходимую составляющую безопасности – введение миротворческой миссии по мандату Совета безопасности ООН. Глава Украинского государства подчеркнул, что по его поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Нью-Йорке, где в 15:00 по украинскому времени начинается заседание Совбеза ООН, посвященное Украине.

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"Мы благодарим Германию за участие, очень важно будет услышать и позицию российского представителя. Безусловно, мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев должно быть принято в ближайшее время", - сказал президент Украины.

Как известно, в Администрации президента Украины вопросы внешней политики курирует заместитель главы АП Константин Елисеев.

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