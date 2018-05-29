EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины, За рубежом
  498  18
Материалы по теме:
Все про:Администрация_Президента (1394) Германия (3071) Елисеев (262) Порошенко (14860) Штайнмайер (363) нормандская четверка (481)

 Замглавы АП выезжает 1 июня в Берлин для подготовки переговоров в "Нормандском формате" на высшем уровне, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента 1 июня выехать в г.Берлин (Германия) для проведения переговоров о подготовке встречи в "Нормандском формате" на высшем уровне.

"Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время, и мы договорились в Аахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне "Нормандского формата", и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам П.Порошенко, он с президентом Германии обсудил детали имплементаций Минских соглашений, в том числе необходимую составляющую безопасности – введение миротворческой миссии по мандату Совета безопасности ООН. Глава Украинского государства подчеркнул, что по его поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Нью-Йорке, где в 15:00 по украинскому времени начинается заседание Совбеза ООН, посвященное Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Переговоры Порошенко и Штайнмайера начались в Мариинском дворце в Киеве, - АП. ФОТОрепортаж

"Мы благодарим Германию за участие, очень важно будет услышать и позицию российского представителя. Безусловно, мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев должно быть принято в ближайшее время", - сказал президент Украины.

Как известно, в Администрации президента Украины вопросы внешней политики курирует заместитель главы АП Константин Елисеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Германия продолжат совместную работу в рамках "нормандской четверки", МИДам двух стран поручено проработать вопрос отправки миссии ООН в Украину, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3068582
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зам зам зам зам главы главы главы .....выезжает...........
 показать весь комментарий
 
«По словам П.Порошенко, он с президентом Германии обсудил детали имплементаций Минских соглашений, в том числе необходимую составляющую безопасности - введение миротворческой миссии по мандату Совета безопасности ООН. Глава Украинского государства подчеркнул, что по его поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Нью-Йорке, где в 15:00 по украинскому времени начинается заседание Совбеза ООН, посвященное Украине. »
 показать весь комментарий
 
Президент Порошенко блестящий дипломат наших дней. С ним, голос Украины слышит весь мир.
 показать весь комментарий
 
хм??нормандский формат??говорите??думаю петруха за новой Х-5 кого то откомандировал если судить по статье повыше:Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, Заступник глави АП виїжджає 1 червня до Берліна для підготовки переговорів у "нормандському форматі" на найвищому рівні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7400 Заступник глави АП виїжджає 1 червня до Берліна для підготовки переговорів у "нормандському форматі" на найвищому рівні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 341
 показать весь комментарий
 
Миротворчу місію навряд чи вдасться проголосувати на Радбезі, там раха усе ховає.Якщо таке рішення дійсно потрібно нам,то треба ставити це питання на голосування в Генасамблею ООН, де простою більшістю країни проголосують.Любі формати не допоможуть ,так як путін почувається досить комфортно щоб відступити від свого плану,президент Порошенко однозначно його не влаштовує, тому кремлядь буде тягнути час до виборів наступного року сподіваючись на них отримати бажану "фігуру" паралельно нарощуючи агресивні дії на сході країни .Україні треба встояти та поламати загарбницькі плани москви.
 показать весь комментарий
 
 
два апачі замість другого туру.В людей все записано,барижні і підбарижні вилупки своїми хребтами й ребрами сратимуть.Амінь.
 показать весь комментарий
 
Ну так если бы не ваши свинорусские БТГ, то закончили бы.
 показать весь комментарий
 
 
якби не стріляли і дощу не було,то й барани отарою перемогли б.Під керівництвом барана леви не переможуть.
 показать весь комментарий
 
 
решение относительно миротворцев будет принято
Заступник глави АП виїжджає 1 червня до Берліна для підготовки переговорів у "нормандському форматі" на найвищому рівні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3549
Хуйло согласилось на миротворцев?
А КМ нашел деньги в Бюджете для возврата Донбасса?
.
 показать весь комментарий
 
До выборов 2019 никаких возвратов.
Тут и без ОРДЛО своих зрадофилов хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Зрадофілам в Украіні не погано живеться , але маю надію , що на президентських виборах, Порошенко отримає впевнену перемогу , якби кремль не намагався цьому перешкодити , маючи в нашій країні армію ботів , для яких гроші не пахнуть !
 показать весь комментарий
 
 
рошенко тримає в Україні армію ворожих агентів впливу .Тобі непогано живеться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы АП выезжает 1 июня в Берлин для подготовки переговоров в "Нормандском формате" на высшем уровне, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх