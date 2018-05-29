 Женщина сообщила о взрывчатке на одном из киевских рынков. Эвакуированы около 1000 человек, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, в 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке по улице Попудренко в Деснянском районе столицы.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.

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Отмечается, что событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Правоохранители направляют усилия на установление и задержание человека, сообщившего о взрывчатке.