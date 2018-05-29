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 Происшествия, Киевские новости
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 Женщина сообщила о взрывчатке на одном из киевских рынков. Эвакуированы около 1000 человек, - полиция

В Киеве аноним сообщил о минировании рынка в Деснянском районе. С места происшествия эвакуировали около 1000 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, в 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке по улице Попудренко в Деснянском районе столицы.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.

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Отмечается, что событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Правоохранители направляют усилия на установление и задержание человека, сообщившего о взрывчатке.

Источник: https://censor.net.ua/n3068581
 
 
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Опять Дарынок что-ли? Будете знать как крышевать банды кавказцев..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина сообщила о взрывчатке на одном из киевских рынков. Эвакуированы около 1000 человек, - полиция
 
 
 
 
 
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