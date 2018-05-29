 Покушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил известный волонтер Родион Шовкошитный.
"По поводу того, что нападающий на Стерненко, который умер - ветеран АТО. Это не так. Его зовут Иван. Он проходил срочку в Новомосковске. Поэтому у него и татухи 25-ки. В АТО не был (!). Работал охранником в Совиньоне", - написал он.
Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненков Одессе, он проходит как свидетель.
28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.
Замах, надіючись лише на кулаку, ніхто чинити не буде.
Його й посадят виключно за те, що було після відбиття нападу, а не до, або під час.
сам той факт, що нам замість реальних обставин справи й доказів розповідають якусь нісенітницю, ветеран, не ветеран, говорить про те, що все для Стерненко херово...
Кількість та локалізація ножових у всіх учасників? Покази свідків? Результати огляду? Це вже усе є, але тиша!
Тупий ідіоте, в більшості країн світу питання самооборони визначено так само як і в нас.
......
следующая ложь, плиз.)
@MaidanKharkiv
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Репост!!!
3:38 - 29 мая 2018 г.
Не кажучи вже про те, скільки різного лайна отримало корочки учасника АТО!
Кстати а сам Стерненко - почему в АТО не служил...
Или он герой только в тылу пырнуть ножом безоружного?