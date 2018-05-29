 Покушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил известный волонтер Родион Шовкошитный.

"По поводу того, что нападающий на Стерненко, который умер - ветеран АТО. Это не так. Его зовут Иван. Он проходил срочку в Новомосковске. Поэтому у него и татухи 25-ки. В АТО не был (!). Работал охранником в Совиньоне", - написал он.

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Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненков Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.