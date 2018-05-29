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Все про:нападение (1503) убийство (4842) волонтеры (1765) Стерненко (34)

 Покушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный

Напавший на экс-главу одесского "Правого сектора", главу ГО "Небайдужі" Сергея Стерненко, не являлся ветераном АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил известный волонтер Родион Шовкошитный.

"По поводу того, что нападающий на Стерненко, который умер - ветеран АТО. Это не так. Его зовут Иван. Он проходил срочку в Новомосковске. Поэтому у него и татухи 25-ки. В АТО не был (!). Работал охранником в Совиньоне", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко опровергает обвинения в якобы уклонении от следственных действий: "Я наиболее заинтересован в объективном расследовании"

Покушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный 01

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненков Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него

Источник: https://censor.net.ua/n3068579
 
   
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Время новых историй. Старая не подошла.
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Там швидше не замах, а звичайна сварка, котра переросла в бійку, а потім у вбивство. Ніж то всього один був, Стерненка. І судячи з фінгалу, він отримав в пику.

Замах, надіючись лише на кулаку, ніхто чинити не буде.
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Раз порохобот говорит про обычную ссору, значит это не была обычная ссора. Что у тебя там ещё в методичке, соевый?
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Ну, якщо оппоблокобот каже що то був напад- доведеться повірити. Що там у тебе в методичці ще, русскій?
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Звиняйте ? А хто таке -..*русский * (кац) ? Замах на Стерненка: нападник не був ветераном АТО, він працював охоронцем, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 817
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;Русскій;- це важка образа. Гірше навіть бути не може.
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Он не ветеран АТО, а ветеран ТОА ( трухановская организация антимайдан)
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какая разница кто нападающий? напал - получи в брюхо, все честно. Будь ты хоть Святая Мать Тереза.Или что, у атошников теперь индульгенция на разбой и грабежи?
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Едь защищай Дальний Восток от китайцев. Решил за мамкиным компом на бутылке посидеть, пока она обслуживает волосатого Ахмета?
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Дивись,у власному гівні не втони,чмо козлориле
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А ТЫ ЧЕГО СЮДА ПРИПЁРСЯ, ТВАРЬ РУССО-ФАШИСТСКАЯ КОЗЛОМОРДАЯ?! ТЫ ЗАБЛУДИЛСЯ? НЕ ТУДА ПОПАЛ? 3,14ЗДУЙ НА СВОИ паРАШИНСКИЕ САЙТЫ И ТАМ ИСПРАЖНЯЙСЯ! ОБСУЖДАЙ СВОИ ПРОБЛЕМЫ В )(УЙЛОСТАНЕ! НО ТЫ, МРАЗЬ ПУТИНСКАЯ БОИШЬСЯ, А ТО )(УЙЛО ЗА ЯЙЦА ПОДВЕСИТ!
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Був тут один охоронець супермаркету, підсмажили як свиню, циган Яшка, ой, тобто гіві.
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Не ветеран? хух... ну тоді не гріх й зарізати...

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Якщо на мене нападуть двоє я також зроблю всьо щоб більше не нападали ні на мене і взагалі всіма доступними засобами (ніж, лом, пляшка, камінь, пістолет, пушка)
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согласна,тем более если еще с тобой рядом человек который требует твоей защиты(ребенок,женщина,старик)
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його дівчина якого захисту потребувала коли нападники почали тікати?
Його й посадят виключно за те, що було після відбиття нападу, а не до, або під час.
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а ти де була 2 травня 2014 року, друга порохоботна шістка?
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і ти також сядеш. Не тому що захищався, а тому що натупив.
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Для тих у кого є мізки:
сам той факт, що нам замість реальних обставин справи й доказів розповідають якусь нісенітницю, ветеран, не ветеран, говорить про те, що все для Стерненко херово...
Кількість та локалізація ножових у всіх учасників? Покази свідків? Результати огляду? Це вже усе є, але тиша!
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Ты за него бывший ментяра Так волнуешся Уж не сынка твоего пацан порешил Что доказывает количество ножевых ранений у нападавших? Да ничегошеньки Даже если бы их было восемсот В состоянии аффекта человек способен и не на такое То что Стерненку хреново так это факт При нынешних ментяцко -- феодальных законах про самооборону всем украинцам хреново Человек решивший защитить себя Всегда рискует попасть в допр а потом еще и выплачивапть деньги нападавшему В цивилизованых странах такой херни нет По мере того как будет искоренятся совковая рабская психология /преступления\ такого типа Будут только наростать Соевая ляшковня переиминовала ментятню в полициятню А права и объязаности оставила прежние ментовские Оставила прежним и подход к самообороне Лох не должен защищатся Лох должен ждать ментов которые его защитят
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ааа, уже стан афекту... може то в тебе такий стан?, причому постійно?
Тупий ідіоте, в більшості країн світу питання самооборони визначено так само як і в нас.
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Не бреши жвавий ідіот Причому колишній лягаш Наприклад в штатах ще ні одного пліціянта і просто громадянина не посадили Коли вони вбили хлопчика чи підлітка наставившого на них чи оточуючих іграшкового чи навіть незарядженого пістолета Що стосується самооборони то людина і громадянин може ів забов*язаний захищати себек так як вважає за потрібне Ти звичайнісінський совок і розглядаєш людей як рабів яким лягашів повинні ролзказувати як захищати своє життя Але часи міняються лягаш і закони які нинішні феодали написали для себе Не будуть працювати
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нападавшие подонки получили по заслугам
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не знаю было покушение целенаправленное или нет,но тут надо еще учитывать состояние человека ,на которого за месяц было совершено несколько нападений...Вот с какого перепугу надо было бежать бить парня ,который один с девушкой идет...
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Ага, шёл человек с девушкой домой и вдруг ему захотелось напасть на кого то..... Жесть !.. Блядь, жалко что вторая мразь не подохла. Хотя.... Может показания даст. Да там и так всё понятно. Очередной спектакль подкремлёвских гнид: типа как в Украине ненавидят патриотов. Картинка для гнидных русосми.
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Меня прикалывает слово "напавший"))) Типа это уже доказано и не вызывает сомнений))) А ведь со слов самого стерненко там было совсем другое... Журналюги, блин... лживая кабаевобратия...
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Иди в спам, гнида кремлёвская. Спамьте эту тварь.
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Служил в 25 десантной,а сопляка не завалил.Не боец.
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Бидлоту колорадську потрібно ...тільки так ! Замах на Стерненка: нападник не був ветераном АТО, він працював охоронцем, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 4985 ..Су..замало було *профспілок * !?
..Замах на Стерненка: нападник не був ветераном АТО, він працював охоронцем, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 6898....
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Колорадская мразь должна висеть на верёвке цвета (раскраски) колорадской ленты. Пуля для этих гнид большая честь.
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небратья придумали про атошника, не прокатило.
следующая ложь, плиз.)
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очень хочу,чтобы с Сергеем все было хорошо...Сейчас Одессе как будто пальцы отрубили в противостоянии с прокацапским куликовским быдлом
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Дай Бог Одессе окончательно отрубить все щупальца, пальцы, конечности а главное голову чумного чудовища под именем "русский мир" ! Будь проклят "русский мир", который несёт с собой страдания, лишения, гной и грязь! Горите в огне, кремлядские мрази !
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Починати відрубати щупальця рюзкє мірь можна наприклад з вивчення та вживання української мови.
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Нічого нового. вся теперішня петушня. це охороні фірми.
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Наш Харків 🇺🇦‏
@MaidanKharkiv
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Репост!!!
Замах на Стерненка: нападник не був ветераном АТО, він працював охоронцем, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 5946
3:38 - 29 мая 2018 г.
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Хуйло, каким боком Филатов до Харькова ? Свали нах, гнида запоребриковская.
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дауни молодши не розумиют шо таке РЕПОСТ, сгинь шавка на йух
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А хоч би і АТОшник, так що треба йому сраку цілувати коли він тебе намагається вбити? Замах на Стерненка: нападник не був ветераном АТО, він працював охоронцем, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 1191
Не кажучи вже про те, скільки різного лайна отримало корочки учасника АТО!
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у нас в Харькове первая титушня состояла из грузчиков Барабашова,всевозможных охранных агенств и муниципальной шушеры.которая была на содержании Гепы.заигрывание кондитера с трухановым и вилкулом ведет в никуда
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Не АТОшник? Ну и ладненько... значит можно убивать...
Кстати а сам Стерненко - почему в АТО не служил...
Или он герой только в тылу пырнуть ножом безоружного?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПокушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный
 
 
 
 
 
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