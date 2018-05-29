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Все про:судья (1926) Высший совет правосудия (181) Крысин (53)

 ВСП уволил судью Линника, давшего "титушководу" Крысину условный срок

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника, приговорившего к условному сроку главаря "титушек" Юрия Крысина.

Соответствующее решение было принято на заседании совета во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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Линник уволен в связи с его заявлением об отставке, поданным 25 мая.

Напоминаем, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Юрия Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014г. вблизи Софийской площади в Киеве.

Судья Шевченковского райсуда Киева Линник заявил, что назначил условное наказание Крысину по делу Веремия исключительно в пределах предъявленного обвинения.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда. Судебные прения по апелляции на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3068570
 
   
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восстановят с выплатой зп за вынужденый прогул
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Текст виявився задовгим...)))
"Линник уволен в связи с его заявлением об отставке, поданным 25 мая." Источник: https://censor.net.ua/n3068570
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вот видишь, ты даже не можешь понять, что ты комментируешь😀😀😀
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о, так ты вообще ничего не понимаешь. Респект за признанте😀😀😀
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Ему поставили условие. Где ты видел добровольно отказывающегося от взяток упыря ?
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- Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес.(с)
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тебя часто восстанавливали после увольнения по собственному желанию?от чё ты несешь? ВРП звільнила суддю Лінника, який дав "тітушководу" Крисіну умовний термін - Цензор.НЕТ 8673
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Ну, т.е. как "уволил". Он по факту сам уволился, и будет теперь получать некислую пенсию. Хотя эти грошики ему только на "шпильки", я думаю, там денег хватит уже и детям и внукам!
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Уволили по-делу...Основные колядки, так и не выучил...
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Кого уволили ? Человек доработал до пенсии и пошел на заслуженный ВЫСОКООПЛАЧЕВАЕМЫЙ отдых, со всеми полагающими выплатами, премиями и т.д.
"Линник уволен в связи с его заявлением об отставке, поданным 25 мая."
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не беспокойтесь, его перевели (или после небольшого перерыва ), назначат на другое тепленькое местечко - плавали, знаем.... ВСП уволил судью Линника, давшего "титушководу" Крысину условный срок - Цензор.НЕТ 7105
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Ну подал в отставку. В нее и ушел. Пока. Сука....
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ВСП ..? .За власним бажанням ..!На заслужену -пансію !!
.
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ушел в отставку... а не уволили - это совсем разные песни, как говорят в Одессе
ушел в отставку - сохраняются все льготы-выслуги-пенсии-преференции при поступлении на новое место (если захочет)
уволили - тут свои заморочки, плюс шлагбаумы (ибо статьи в ТК разные)
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"Линник уволен в связи с его заявлением об отставке"

___________________
Вообще-то он сам решил уйти на заслуженный отдых, будет получать огромную пенсию как и все судьи (непонятно только за что).
И судя и по всему нагреб не хило будучи судьей. И все это Петя называет пенсионной реформой.
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ГНАТЬ НАДО СТАРЫХ ПЕРДУНОВ ИЗ ВЛАСТИ !!! ДО 45 И НЕ СТАРШЕ !!! А ТО НАВОРОВАЛИ И НА ПЕНСИЮ !!!
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опять бред в названии статьи((((( Линник уволен в связи с его заявлением об отставке, поданным 25 мая.Источник: https://censor.net.ua/n3068570
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Он сам ушёл, пару месяцев отсидится и будет опять судить. Или кто-то из судей таки сел за 4 года?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСП уволил судью Линника, давшего "титушководу" Крысину условный срок
 
 
 
 
 
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