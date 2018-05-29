 ВСП уволил судью Линника, давшего "титушководу" Крысину условный срок

Соответствующее решение было принято на заседании совета во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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Линник уволен в связи с его заявлением об отставке, поданным 25 мая.

Напоминаем, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Юрия Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014г. вблизи Софийской площади в Киеве.

Судья Шевченковского райсуда Киева Линник заявил, что назначил условное наказание Крысину по делу Веремия исключительно в пределах предъявленного обвинения.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда. Судебные прения по апелляции на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия назначены на 13 июня.