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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2502) вертолет (507) договор (189) Франция (1941) Геращенко Антон (906)

 Украина закупит 55 вертолетов Airbus Helicopter для спасения людей в разных уголках страны, - Геращенко

Сегодня в 10:00 в Париже главой МВД Арсеном Аваковым от имени правительства Украины был подписан договор на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 и H-225

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Жизнь каждого человека бесценна. Ее не купишь ни за какие деньги. Жизнь человеку можно лишь спасти, если вовремя доставить к месту трагедии спасателей или оказав немедленную медицинскую помощь. Сотни, если не тысячи, людей в Украине гибнут каждый год, из-за того, что помощь не пришла вовремя. Кто-то гибнет в ДТП, оказавшись зажатым кусками разорванного металла, кто-то под снежной лавиной или сорвавшись со скалы в труднодоступном месте в горах. Кого-то вовремя не удалось доставить на операционный стол из отдаленного населенного пункта или с переднего края обороны нашей страны. Все эти жизни можно было бы спасти, если бы помощь оказалась рядом вовремя", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что, в отличие от Украины, во всех цивилизованных странах еще с 50-х годов прошлого столетия создавалась система немедленного спасения терпящих бедствие и, зачастую, для этого использовались вертолеты. 

"Сегодня в 10:00 в Париже Министром МВД Арсеном Аваковым от имени правительства Украины был подписан договор на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 и H-225", - написал он.

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Геращенко отметил, что подписанию договора, которому еще предстоит одобрение (ратификация) Верховной Радой, предшествовала многолетняя, кропотливая работа по изучению мирового опыта использования вертолетов для спасения жизней людей в разных сферах работы Министерства внутренних дел Украины. Изучены были предложения от итальянских, французских, американских компаний.

Вместе с тем он добавил, что вертолетостроительные компании государства-агрессора в расчет не брались: качество у них так себе, не говоря уже о сервисе.

"Вертолеты Airbus будут использоваться Службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной Гвардией, Пограничной службой, Национальной полицией в целях скорейшего спасения жизней, предотвращения и расследования особо опасных преступлений, охраны государственной границы. Закупленные во Франции суперсовременные вертолеты будут размещены в регионах Украины с таким расчетом, что они смогут долететь к месту проишествия как можно скорее. Особое внимание будет уделено задействованию новых средств спасения в районе зоны ООС, в Карпатах, прибрежной зоне вдоль Азовского и Черного морей", - сообщил он.

Кроме того, по словам Геращенко, в соотвествии с договором французкая сторона обучит сотни украинских пилотов, создаст в Украине сервисный центр и базу для капитального ремонта вертолетов, а также базу логистики со складом запасных частей.

Финансирование проекта общей стоимостью 500 миллионов евро будет осуществляться за счет кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.

"Этот исторический договор еще больше свяжет Украину с Европой по линии самых современных авиационных технологий и возможно позволит в дальнейшем, когда-нибудь модернизировать или создавать собственные проекты в этой сфере. Пройдут годы и десятилетия. Сменятся с десяток правительств и составов парламента. А вертолеты, приобретенные по инициативе Арсена Авакова будут спасать жизни людей", - резюмировал нардеп.

Украина закупит 55 вертолетов Airbus Helicopter для спасения людей в разных уголках страны, - Геращенко 01
Украина закупит 55 вертолетов Airbus Helicopter для спасения людей в разных уголках страны, - Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068569
 
   
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Весело мусора живут. Видно деньги у них есть. Теперь толстомордые хенералы новой мусарни - очьень важьно на вертолетах будут летать. Богатая страна и богатая шыкаладная полиция.
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Цікаво виходить,Україна інвестує 500 млн євро у Францію ,а її президент Макрон чомусь їде не до нас, європейців ,а до варвара путіна,де французька нафтогазова компанія "Total" підписує угоду з про інвестування- 2,6 млрд.дол у РФ.
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Трудно представить себе что-либо более мерзкое, чем рожа Геращенко. Редкостный п****ас. Україна закупить 55 вертольотів Airbus Helicopter для порятунку людей у різних куточках країни, - Геращенко - Цензор.НЕТ 312
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нельзя писать слово пидорас. его нужно заменять на слово ляшко.
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вот именна!! каво-каво спасать??? прастых людей??? не смешите мои тапочки... )))
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Серия 1 "Рюкзаки"
Серия 2 "Вертолёты"
,,,,,,
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неа, это 3 серия, вторая по митсубиси была.
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Авакова французское правительство должно наградить должно наградить каким-нибудь орденом - за вклад в развитие экономики Франции и также отметить весь состав Кабинета министров Украины, который проголосовал за это соглашение. Крепчает экономика Франции)))
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Мудак Аваков за ці гроші міг і розвинути вертольотобудовання в Україні.Але ні, жирні сраки потрібно возити вже ,сьогодні.А ще може прийдется звалювати з України.Піде*раси є підер*асами!!!!!!!!!!!!!!
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По ходу, так оно и получается что сейчас пришли к власти временщики, которые тупо только дожидаются своего времени чтобы свалить с "заработанным". На вертолётах конечно удобнее сваливать, проверено!!!
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Аваков-,, Сам ты Петушок Виртило, мудак! Ты что читал договор, ты знаешь на каких условиях эти вертолёты получит Украина? Нет, не знаешь? Тогда и не кизди , если не знаешь!
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Вот Янучара лох - 2 вертолета всего лишь арендовал и весь народ на говно исходил. Україна закупить 55 вертольотів Airbus Helicopter для порятунку людей у різних куточках країни, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1431 Ему нужно было 55 вертолетов купить, типа для милиции и пользоваться в свое удовольствие. Україна закупить 55 вертольотів Airbus Helicopter для порятунку людей у різних куточках країни, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4423
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Вот кто-то нагреется. Меньше года так-то осталось.
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Компания изготовитель франко-немецкая. 225 и 245 имеет военные аналоги. 50% мирового рынка. Отличные машины для переброски дисантуры и военных грузов в локальные точки.
Вата на расии писяла кипятком, как Макрон с Путиным дружбанили, как плешивый окурок ехидно шутил и острил.
А Макрон приехал и БАЦ - полсотни вертолётов для ВСУ и Нацгвардии(!!!).
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А почему не купить украинские вертолеты,это высокотехнологичное производство,которое,как и авиастроение,тащит всю экономику?А потом будут говорить,что умирает авиастроение,вертолетостроение,ракетостроение и тд.Вот после такого подхода,"государственного" и умирают такие производства,а с ними и вся страна.
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Витя успокойся, дай своё мыло я тебе отправлю президентские отписки, где чёрным по белому написано, что Украина не нуждается в воздушных судах т.к. никаких денег на их закупку в 2018г. не предусмотрено. Макрону надо, распихать своё сказочно дорогое говно, чтобы заплатить своим производителям, поэотму и кредиты на даёт. Поэтому, Макрон, конечно же "мужик", т.к. из-за того, что проценты по этим кредитам перекрывают финансирование собственного производства, а значит следующая партия вертолётов, уже понятно, что французских, тоже будет в кредит, что как известно "очень" выгодно для Украины. А кого это в Украине еб*т????
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Ваті важко вгодити.
То чому Україна не закуповує на Заході зброю (недають офшоренкам) то почали закуповувати при чому в кредит тоже зле.
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Силовики получат пять десятков вертушек. Это отлично(!!!).
Но это как кость в горле, как нож в спину,как шило в заднице, как болт за щечку путиноидам на расии, дыровским сепарам и флудильшикам против власти.
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Так-так-так. А куда же подевались украинские вертолёты, о начале производства которых недавно трубили в СМИ? Опять брехня? Опять вбухали миллионы в несуществующий проект, покрасив старючий Ми-1, и на этом всё благополучно завершилось. Вот это называется пошли в Европу! Людей они спасать будут! Да кому они нужны те люди.
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Для спасєнія порохорижних виблядків від нудьги та "водка закончілась" хиба що
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Свои делать нужно. Но нет политических возможностей, рэкет власти гробит любое начинание.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина закупит 55 вертолетов Airbus Helicopter для спасения людей в разных уголках страны, - Геращенко
 
 
 
 
 
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