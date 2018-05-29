 Украина закупит 55 вертолетов Airbus Helicopter для спасения людей в разных уголках страны, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Жизнь каждого человека бесценна. Ее не купишь ни за какие деньги. Жизнь человеку можно лишь спасти, если вовремя доставить к месту трагедии спасателей или оказав немедленную медицинскую помощь. Сотни, если не тысячи, людей в Украине гибнут каждый год, из-за того, что помощь не пришла вовремя. Кто-то гибнет в ДТП, оказавшись зажатым кусками разорванного металла, кто-то под снежной лавиной или сорвавшись со скалы в труднодоступном месте в горах. Кого-то вовремя не удалось доставить на операционный стол из отдаленного населенного пункта или с переднего края обороны нашей страны. Все эти жизни можно было бы спасти, если бы помощь оказалась рядом вовремя", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что, в отличие от Украины, во всех цивилизованных странах еще с 50-х годов прошлого столетия создавалась система немедленного спасения терпящих бедствие и, зачастую, для этого использовались вертолеты.

"Сегодня в 10:00 в Париже Министром МВД Арсеном Аваковым от имени правительства Украины был подписан договор на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 и H-225", - написал он.

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Геращенко отметил, что подписанию договора, которому еще предстоит одобрение (ратификация) Верховной Радой, предшествовала многолетняя, кропотливая работа по изучению мирового опыта использования вертолетов для спасения жизней людей в разных сферах работы Министерства внутренних дел Украины. Изучены были предложения от итальянских, французских, американских компаний.

Вместе с тем он добавил, что вертолетостроительные компании государства-агрессора в расчет не брались: качество у них так себе, не говоря уже о сервисе.

"Вертолеты Airbus будут использоваться Службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной Гвардией, Пограничной службой, Национальной полицией в целях скорейшего спасения жизней, предотвращения и расследования особо опасных преступлений, охраны государственной границы. Закупленные во Франции суперсовременные вертолеты будут размещены в регионах Украины с таким расчетом, что они смогут долететь к месту проишествия как можно скорее. Особое внимание будет уделено задействованию новых средств спасения в районе зоны ООС, в Карпатах, прибрежной зоне вдоль Азовского и Черного морей", - сообщил он.

Кроме того, по словам Геращенко, в соотвествии с договором французкая сторона обучит сотни украинских пилотов, создаст в Украине сервисный центр и базу для капитального ремонта вертолетов, а также базу логистики со складом запасных частей.

Финансирование проекта общей стоимостью 500 миллионов евро будет осуществляться за счет кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.

"Этот исторический договор еще больше свяжет Украину с Европой по линии самых современных авиационных технологий и возможно позволит в дальнейшем, когда-нибудь модернизировать или создавать собственные проекты в этой сфере. Пройдут годы и десятилетия. Сменятся с десяток правительств и составов парламента. А вертолеты, приобретенные по инициативе Арсена Авакова будут спасать жизни людей", - резюмировал нардеп.



