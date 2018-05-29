 Уровень преступности среди военнослужащих остается стабильно высоким: с начала года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, - Матиос

Об этом он сказал на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих. Общее количество производств, которые расследуются следователями военной прокуратуры на протяжении 2015-2017 годов, превысило 20 тысяч дел", - сказал Матиос.

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По его словам, военные следователи за 5 месяцев 2018 года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, а за 4 месяца предыдущего года таких преступлений было почти 7,5 тыс.

Как объяснил Матиос, чаще идет речь о самовольном оставлении военной службы, дезертирстве, завладении военным имуществом, неповиновение управлению и офицерам, неподобающее отношение к военной службе, потеря военного имущества, нарушение уставных взаимоотношений, нарушение правил обращения с оружием, уклонение от военной службы иным способом, превышение военнослужащими власти и полномочий.

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