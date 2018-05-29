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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (6905) преступность (843) Матиос Анатолий (519) военнослужащие (3666)

 Уровень преступности среди военнослужащих остается стабильно высоким: с начала года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет о существенном росте уровня преступности среди военнослужащих с 2014 года.

Об этом он сказал на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих. Общее количество производств, которые расследуются следователями военной прокуратуры на протяжении 2015-2017 годов, превысило 20 тысяч дел", - сказал Матиос.

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По его словам, военные следователи за 5 месяцев 2018 года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, а за 4 месяца предыдущего года таких преступлений было почти 7,5 тыс.

Как объяснил Матиос, чаще идет речь о самовольном оставлении военной службы, дезертирстве, завладении военным имуществом, неповиновение управлению и офицерам, неподобающее отношение к военной службе, потеря военного имущества, нарушение уставных взаимоотношений, нарушение правил обращения с оружием, уклонение от военной службы иным способом, превышение военнослужащими власти и полномочий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068562
 
 
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Нашелся святой и непорочный. Матиос - это тварь, на котором клейма вора некуда ставить. Эту гниду после Лолиты вторым вешать надо.
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Там вже не зрозуміло, кого перщим, а кого останнім... Тут вже потрібно робити як це робив Піночет: стадіон -> кулемет -> цвинтар...
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Я не знаю, как, но этих матиосов надо расстреливать публично, как в Китае. Я сегодня дал в рыло одной суке, которая расклеивала объявления, которые зазывают в оккупированный Крым. Просто мудак призывного возраста среди бела дня клеит эти агитки и всем пох..Й! Гитлер и Сталин были просто дети в сравнении с Порошенко. Даже те не додумались до такого маразма, когда во время войны идет бойкая торговля с врагом и перемещение его без всяких препятствий через линию фронта и границы Украины. Я уже не говорю об оффшорах и телефонных задушевных беседах с Х"йлом.
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Вы же знаете какое название они придумали в оправдание всему этому блядству - это ГИБРИДНАЯ ВОЙНА, а под этим термином можно делать всё, что им хочется, начиная с гибридного управления государством, до гибридной торговли с врагом... полная свобода действий... и всё это в рамках этого термина...
За всё время Независимости Украины, больших п#дерастов чем эти ещё небыло!
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не у всех же есть тату с совой и такая бахатая жона)))
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то російські окупанти ,за матіосом,більш законослухняні?Шкодую,що редактор не спроможний вмістити весь сморід матіоса в одину статтю.
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шо воно порівнює? в Україні війна!!!
і кінця війни не видно, поки живе хуйло і кацяпія!
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32 злочинця з-поміж окупантів проти тисяч злочинців із лав ЗСУ.
Злочинні Сили України,- за матіосом?!
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він профі, починаючи з тепловізора), що ви тут поробите?!
це з не юга голов-плакулол))
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а че, Главкому воровать можно и заниматься всяким криминалом вплоть до торговли с врагом а воинам ВСУ нет?
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Мда..Нашли корень зла. Военные )) Если позволить этим козлам,они и коррупцию с воровством на них спишут. Особенно на добровольцев и тех кто руки лолите в жизнь не подаст.
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Уже изучил принцип работы тепловизора? Как Майбах, подвеска не стучит? а почему ЭТо не люстрировано? Очень даже работало при Януковиче и его панде папередников.
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Куча гавканья на Прокурора, я не возражаю, но отрицать факт никто не может, что с фронта "патриоты" в форме разве что гаубицы пока не воруют, а гранату или пулемет домой это уже как просто сувенир, просто обязательно списить нужно.
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Confirmister Conf - а потом эти гранаты и пулеметы продают, а бабло переводят в панамские офшоры....

Равняются на президента сволочи......
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Та тепловізор не проти б усіх АТОшників до в'язниці запроторити.
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Да и сам херрант такой же. Это их политика. Потому что военнослужащие не согласны с *торговыми партнёрами и коррупцией в целом.
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А чи не заплутався поважний військовий прокурор між юридичними поняттями "військовий злочин" та "злочин військового"?
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фахова освіта не є обов'язковою для прокурорів в Україні.Особиста відданість Баризі,а не державі - найголовніший критерій.Уявляю,як ненавидить "цинічних бандер" матіос.І не любить гроші,як Рошенко.
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Переглянув україномовну версію новини, думав помилки перекладу..Знову йде мова про 5.2 тис. саме "військових злочинів".. Чи розуміє воно саме , що воно меле?
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Військовими злочинами визнаються передбачені розділом XIX Кримінального кодексу України злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів[1].

Ряд військових злочинів характеризується такими ознаками, як вчинення діяння в умовах воєнного стану, в бойовій обстановці, під час бою, в районі бойових дій. Ці ознаки свідчать про підвищену суспільну небезпеку діяння.
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Їм можна. Так кажуть зрадогівнюки. Бо вони були в АТО і до того ж ахмєтав не сидить, а влада краде... Так шо не чіпайте злодіїв, вбивць, грабіжників і гвалтівників серед військових, краще посадіть ахмєтава.
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Ти сказав про злочини, які не мають відношення до теми новини- тут мова за військові злочини.
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гаразд, тоді скажуть так: як можна судити за військові злочини простих солдат коли головний злочинець у якого руки по лікті в крові сидить на банковій... та й до того ж ахмєтав не сидить)
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Тебе чеше, що вони тут пишуть?
Чим би дитя не бавилося, аби не плакало...)))
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Забаньте этого идиота с рекламой, а то как меня, то быстро.
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цифры впечатляющие, но
конкретика - тот продал-пропил цистерну ГСМ, а этот при отступлении посеял ложку-каску
или те взорвали-прощелкали склады-арсеналы а этот ушел в самоволку...
я к тому, что статистика страшная, но сколько там преступлений и адекватных наказаний?
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это не статистика, а всего, а статистика, это когда сколько каждого вида... нельзя ставить в один ряд уклонение от службы или порчу военного имущества в виде пустого снарядного ящика в один ряд с убийством...
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согласен
и все же...разный уровень "преступлений" (разные статьи, причины и последствия)
сведенные в одну страшную цифру - впечатляют
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превысило 20 тысяч дел ...
Рівень злочинності серед військовослужбовців залишається стабільно високим: від початку року розслідували 5,2 тис. військових злочинів, - Матіос - Цензор.НЕТ 6568
Каждый десятый военный - преступник?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень преступности среди военнослужащих остается стабильно высоким: с начала года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, - Матиос
 
 
 
 
 
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