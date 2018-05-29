 Уровень преступности среди военнослужащих остается стабильно высоким: с начала года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, - Матиос

Об этом он сказал на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Начиная с 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих. Общее количество производств, которые расследуются следователями военной прокуратуры на протяжении 2015-2017 годов, превысило 20 тысяч дел", - сказал Матиос.
По его словам, военные следователи за 5 месяцев 2018 года расследовали 5,2 тыс. военных преступлений, а за 4 месяца предыдущего года таких преступлений было почти 7,5 тыс.
Как объяснил Матиос, чаще идет речь о самовольном оставлении военной службы, дезертирстве, завладении военным имуществом, неповиновение управлению и офицерам, неподобающее отношение к военной службе, потеря военного имущества, нарушение уставных взаимоотношений, нарушение правил обращения с оружием, уклонение от военной службы иным способом, превышение военнослужащими власти и полномочий.
может в этом причина?? берут всех подряд на контракт
За всё время Независимости Украины, больших п#дерастов чем эти ещё небыло!
і кінця війни не видно, поки живе хуйло і кацяпія!
Злочинні Сили України,- за матіосом?!
це з не юга голов-плакулол))
Равняются на президента сволочи......
Ряд військових злочинів характеризується такими ознаками, як вчинення діяння в умовах воєнного стану, в бойовій обстановці, під час бою, в районі бойових дій. Ці ознаки свідчать про підвищену суспільну небезпеку діяння.
Чим би дитя не бавилося, аби не плакало...)))
конкретика - тот продал-пропил цистерну ГСМ, а этот при отступлении посеял ложку-каску
или те взорвали-прощелкали склады-арсеналы а этот ушел в самоволку...
я к тому, что статистика страшная, но сколько там преступлений и адекватных наказаний?
и все же...разный уровень "преступлений" (разные статьи, причины и последствия)
сведенные в одну страшную цифру - впечатляют
Каждый десятый военный - преступник?