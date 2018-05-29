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 Политика Украины
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Все про:приговор (638) суд (20940) Матиос Анатолий (519) Военная прокуратура (590) наемники РФ (464)

 32 гражданам РФ, которые воевали на стороне террористов, уже вынесли приговоры, - Матиос

При содействии военных прокуроров к уголовной ответственности и с вынесением соответствующих судебных приговоров привлечены 32 гражданина РФ, которые воевали на Донбассе против Украины.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами, привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", - сказал Матиос.

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Кроме того, военными прокурорами сообщено о подозрении ряду военных руководителей РФ, добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3068560
 
   
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А на скільки розбагатів прокурорчик під час війни?
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толя натякає,що "конфлікт на сході України - внутрішній "?
За чотири роки - тридцять два окупанта?!
Скільком воїнам ЗСУ винесено вироки установою матіоса,для порівняння?
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Сегодня по телеку диктор вещал об ударе "оккупационных войск России". Господа никак определиться не могут. То страшно, то не Путин не разрешает, то может торговле с террористами и оккупантами помешать.
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Списочек рашистов в студию! Матиос - это та сепарская падлюка, которая по приказу Порошенко садит по тюрьмам патриотов и выпускает на волю рашапидоров.
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Добровольцы и в Испании воевали и в Чечне.
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кацапня, чтобы показать успех педофилостана, ворует фото у ненавистных бандеровцев)))
На фото Киев и львовский трамвай электрон.

32 громадянам РФ, які воювали на боці терористів, уже ухвалено вироки, - Матіос - Цензор.НЕТ 5134
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Лера! Добрый день! Но это фейк! Там другой трамвай! Вот фото и ссылка с Мир24ТВ!
https://mir24.tv/news/16307129/skorostnuyu-tramvainuyu-set-postroyat-v-sankt-peterburge
32 громадянам РФ, які воювали на боці терористів, уже ухвалено вироки, - Матіос - Цензор.НЕТ 7944
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Лера! Вы отличаете Твиттер от первоисточника? Там я Вам таких сейчас Новостей нафотошоплю! Порошенко, а лучше Турчинова в обнимку с Путиным хотите? Или лучше с Песковым?
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это официальный аккаунт вашего говносми)))еще можно вспомнить как пуйло спилбергу краденные и смонтированные видосы показывал и мультик от пуйла про ваши нереальные ракеты)))))))))))
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Хорошо. Мультики мы обсудили. Может обсудим тему про 32-х привлеченных к ответственности россиянах? А то про трамваи, как-то не очень мне кажется важная тема?
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так что вопросы к кацапсми - где и у кого оно фотки берет,чтоб врать)))Кстати ваша тоже не факт ,что с кацапии)))
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Может и не с кацапии. Но с официального сайта Мир24ТВ, а не со страницы в Твиттере...
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А разве плохо если Санкт-Петербург закажет трамваи во Львове? А не как Киев - в Польше?
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Вот не фейк, а чистая правда...

Отличный подарок от строителей и администрации получили жители района новостроек в Тамбове. У них есть велосипедная дорожка.32 громадянам РФ, які воювали на боці терористів, уже ухвалено вироки, - Матіос - Цензор.НЕТ 734

32 громадянам РФ, які воювали на боці терористів, уже ухвалено вироки, - Матіос - Цензор.НЕТ 8503
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Тамбов конечно же не Киев!

В КГГА прокомментировали образование ямы диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра под трамвайными рельсами на улице Тростянецкой в Дарницком районе Киева.

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А, в колонке резонанс пишут, что такие в ВСУ служат.
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Где его доказательства?Я так любую цифру назову.
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А вот цифра - папяццот - самая достоверная за более, чем 20 лет и цены выше, чем в соседних странах...
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32 чего? Сотни, тысячи? Надеюсь, не десятка?
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32 гражданам РФ, которые воевали на стороне террористов, уже вынесли приговоры, - Матиос.
__________________
И сколько из них находятся в тюрьмах Украины?
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Надеюсь приговоры привели уже в исполнение? А, Матиос?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины32 гражданам РФ, которые воевали на стороне террористов, уже вынесли приговоры, - Матиос
 
 
 
 
 
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