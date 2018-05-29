 32 гражданам РФ, которые воевали на стороне террористов, уже вынесли приговоры, - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами, привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", - сказал Матиос.
Кроме того, военными прокурорами сообщено о подозрении ряду военных руководителей РФ, добавил он.
За чотири роки - тридцять два окупанта?!
Скільком воїнам ЗСУ винесено вироки установою матіоса,для порівняння?
На фото Киев и львовский трамвай электрон.
https://mir24.tv/news/16307129/skorostnuyu-tramvainuyu-set-postroyat-v-sankt-peterburge
Отличный подарок от строителей и администрации получили жители района новостроек в Тамбове. У них есть велосипедная дорожка.
В КГГА прокомментировали образование ямы диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра под трамвайными рельсами на улице Тростянецкой в Дарницком районе Киева.
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И сколько из них находятся в тюрьмах Украины?