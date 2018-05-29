 32 гражданам РФ, которые воевали на стороне террористов, уже вынесли приговоры, - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами, привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", - сказал Матиос.

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Кроме того, военными прокурорами сообщено о подозрении ряду военных руководителей РФ, добавил он.