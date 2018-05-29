 Хлопнуть дверью на Кабмине Данилюка побудила полученная из Британии информация о его доходах, - комитет ВР

Об этом заявили сразу несколько депутатов комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Деловую столицу".

"Результаты деятельности господина Данилюка в должности министра финансов являются неудовлетворительными. Господин Данилюк не появлялся на комитете больше года. Зато как только он вылетает за границу, начинает под любым предлогом обливать грязью депутатский корпус. Отсутствуют какие-либо реформы, любая политика министерства в налоговой и таможенной сферах. Отставка господина Данилюка уже опоздала как минимум на год. Я не владею полностью информацией о расследовании по поводу доходов Данилюка в Великобритании, которое проводит ГПУ. Но не исключаю, что хлопнуть дверью его побудила полученная (правоохранителями) новая информация. Думаю, это был повод, чтобы показать международному сообществу, как это умеет делать господин Данилюк, что ему кто-то мешает. У нас нет ни четкой политики Министерства финансов, ни самого министра. Как минимум должен быть план действий, расписанный на год - что Минфин в течение года будет делать. Я ни разу такого плана не увидел. Зато есть какие-то "Мурзилки", которые он подает, и рассказывает о каких-то больших достижениях. Понимаю, что "достижений" уже не видит и Международный валютный фонд. Я не знаю, зачем Данилюку шестой заместитель. Сколько может народ Украины кормить дармоедов? Если нужна Бугримова, тогда надо увольнять кого-то из заместителей и назначать ее на это место. Я даже не знаю, нужно ли там пять заместителей. Я не вижу результатов работы ни господина Данилюка, ни его заместителей", - считает член комитета народный депутат Андрей Антонищак.

"У меня вообще нет доверия к Минфину, на который постоянно жалуется масса людей, - рассказывает член комитета Михаил Головко. - Среди них есть много жалоб от местного самоуправления. И вообще, по компетентности Данилюка очень много вопросов. Он представляет не интересы Украины, а международных кредитных организаций. Плюс он скрыл факты биографии, налоги, недвижимость. Сейчас он пошел в наступление. Это хорошая тактика, когда завалил работу, когда против тебя выдвинуты обвинения в неуплате налогов, и многое другое. Он действует как политик. Но и политик из него никакой, не только чиновник".

Олег Крышин также не исключает, что демарш на Кабмине - это пиар-шоу. И подчеркивает, что правоохранительные органы должны ускорить расследование по поводу доходов Данилюка, с которых не уплачены налоги.

"Напомню, что парламентский комитет признал работу министра неудовлетворительной. У нас с ним нет контакта, поэтому такое его поведение для нас не является неожиданностью. Суд должен разрешить доступ к персональным данным министра, правоохранители наконец должны дать официальные документы и показать - платил ли он налоги, или не платил. Мы должны официально обратиться в Великобританию, официально получить всю доказательную базу", - отметил Крышин.

На прошлой неделе во время заседания правительства министр финансов в ультимативной форме потребовал от Владимира Гройсмана назначить ему шестого заместителя Яну Бугримову. Александр Данилюк предложил или отправить его в отставку, или выполнить его требование. После заседания Кабмина Данилюк написал письмо международным партнерам Украины о том, что ему не дают работать.

В то же время, источники в окружении самого Данилюка говорят о другой, более реальной версии - демарше министра. В частности, правоохранители вышли на финишную прямую в расследовании дела незадекларированного имущества Данилюка (речь идет о квартире и счетах в Британии). Поэтому, по данным источника, Данилюк и пытается представить все это дело исключительно в политическом свете. И письмо послам нужно исключительно из этих соображений - чтобы стать в глазах иностранных диппредставительств жертвой политических преследований.