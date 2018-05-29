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 За неделю на водных объектах погибли 35 человек, на пожарах - 14, - ГСЧС

С начала недели (с 21.05 по 27.05) зарегистрировано 1916 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасено 51 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС за неделю ликвидировано 1480 пожаров, спасено на пожарах 45 человек и не допущено уничтожение огнем 430 зданий и 48 ед. техники. На пожарах погибли 14 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 987 тыс. грн.

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Кроме того сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 260 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1049 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 35 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3068544
 
 
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