 Миротворческая миссия ООН должна быть размещена по всей зоне конфликта на Донбассе, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом говорится в обращении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

"В этом году исполняется 70 лет с момента основания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. С тех пор миротворцы ООН осуществили более 70 операций различной степени сложности в горячих точках нашей планеты. "Голубые каски" ООН стали символом стремления человечества к всеобщему братству и миру, а также символом надежды для людей, на чью землю пришла война.

К сожалению, вопрос миротворцев Организации Объединенных Наций сегодня является актуальным и для нашей страны. Военная, информационная, кибернетическая и экономическая агрессия правящего режима Российской Федерации, длительные боевые действия на востоке нашей страны заставляют нас заявлять о необходимости введения миротворческой миссии в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении премьер-министра.

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По словам Гройсмана, ситуация осложняется еще и тем, что для введения миротворцев на Донбасс требуется одобрение государства-агрессора в Совете Безопасности ООН, с которой у нас разное видение этой миссии: "Однако Украина полна решимости и впредь активно отстаивать свою позицию. Мы будем призывать мировое сообщество к активной работе в этом направлении, ведь каждый день промедления стоит нам жизней наших защитников. Для достижения своих целей миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и быть размещена по всей зоне конфликта, в частности на неконтролируемом участке российско-украинской границы".

"Уверен, что при поддержке международного сообщества и благодаря мужеству наших бойцов мы способны вернуть в Украину мир и восстановить территориальную целостность страны", - резюмровал премьер-министр Украины.