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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (680) ООН (2473) Гройсман (4068) Донбасс (16274)

 Миротворческая миссия ООН должна быть размещена по всей зоне конфликта на Донбассе, - Гройсман

Для достижения своих целей миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и быть размещена во всей зоне конфликта, в частности на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом говорится в обращении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

"В этом году исполняется 70 лет с момента основания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. С тех пор миротворцы ООН осуществили более 70 операций различной степени сложности в горячих точках нашей планеты. "Голубые каски" ООН стали символом стремления человечества к всеобщему братству и миру, а также символом надежды для людей, на чью землю пришла война.

К сожалению, вопрос миротворцев Организации Объединенных Наций сегодня является актуальным и для нашей страны. Военная, информационная, кибернетическая и экономическая агрессия правящего режима Российской Федерации, длительные боевые действия на востоке нашей страны заставляют нас заявлять о необходимости введения миротворческой миссии в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении премьер-министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ООН на Донбассе может стать важным элементом возвращения мира на многострадальную украинскую землю, - Порошенко

По словам Гройсмана, ситуация осложняется еще и тем, что для введения миротворцев на Донбасс требуется одобрение государства-агрессора в Совете Безопасности ООН, с которой у нас разное видение этой миссии: "Однако Украина полна решимости и впредь активно отстаивать свою позицию. Мы будем призывать мировое сообщество к активной работе в этом направлении, ведь каждый день промедления стоит нам жизней наших защитников. Для достижения своих целей миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и быть размещена по всей зоне конфликта, в частности на неконтролируемом участке российско-украинской границы".

"Уверен, что при поддержке международного сообщества и благодаря мужеству наших бойцов мы способны вернуть в Украину мир и восстановить территориальную целостность страны", - резюмровал премьер-министр Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068535
 
   
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Але на це не погоджується росія, і ще не скоро погодиться, бо втратись всі важелі.
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Мы - "ЗА".
Дайте втык Премьеру, он даст МИДу. Пусть добьются.
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пусть сам и проводит по всей территории,раз такой "умный"
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парашенко уже заявлял, Грося заявил, очередь Парубия, Турчинова................винники, гончаренки, розенблаты, ляшки приготовиться! Миротворческая миссия ООН должна быть размещена по всей зоне конфликта на Донбассе, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8393
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Dəηtön‏ @pandenik 20 ч.20 часов назад

Каждый год, в конце мая, сепары ноют, что именно в эти дни в 2014 начался обстрел Донецка. Та не ребята, не ...ите. Всё началось с этого....
Миротворча місія ООН має бути розміщена по всій зоні конфлікту на Донбасі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2385
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и кадыровцев там перекрестили...)))\повезло им...\
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сподіваюсь, що ці морди вже давно стліли...
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гарний заклик) - необхідний, як у капитана ...
але хуйло слухає - і тягне час! Миротворча місія ООН має бути розміщена по всій зоні конфлікту на Донбасі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2393
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О делах давай, а то должна, должен, должны.
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Купил Гройсман попугая и начал учить его говорить:
- Скажи - Гройсман - молодец! Гройсман - умница!
- Попка, конечно, дурак, но не до такой же степени!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия ООН должна быть размещена по всей зоне конфликта на Донбассе, - Гройсман
 
 
 
 
 
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