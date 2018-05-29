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Все про:Минфин (1211) Данилюк Александр (271) ГФС (2584)

 Переподчинение фискальной службы Кабмину вызвано деструктивной и провальной политикой Минфина, - Общественный совет при ГФС

Решение правительства о переподчинении Кабмину Государственной фискальной службы вызвано деструктивной и провальной работой руководства Министерства финансов.

Об этом заявил глава Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко, передают "Украинские новости".

"При создании ГФС она была подчинена Кабмину. Потом Яценюк своим решением переподчинил его Яресько, насколько я помню. И сейчас при министре Данилюке идут постоянные конфликты. Уровень блокирования со стороны Минфина любых инициатив (ГФС) дошел до какого-то своего предела, поэтому и принято такое силовое решение. Взять любое направление в работе Минфина – мы видим там, по сути, провал. Министр в постоянном конфликте и с депутатами, и с профильным комитетом, и с ГФС, хотя Мирослав Продан изо всех сил, со всей его дипломатичностью пытается избежать конфликта, и говорит, что мы (с Минфином) дружим... Этот человек (министр Александр Данилюк) не срабатывается абсолютно со всеми. После переподчинения позиция министра будет приниматься во внимание, но никак не блокировать кадровые, бюджетные инициативы и так далее. Как это будет действовать, пока рано говорить. Давайте дождемся самого постановления КМУ", - заявил Алексеенко.

По его мнению, реформирование ГФС по образцу, предлагаемому Минфином, привело бы к коллапсу фискальной системы.

"Эта реформа ГФС, которая ничего общего с практикой не имеет. Создание двух юридических лиц привело бы к коллапсу. В Минфине берут на щит, якобы они реформировали систему возмещения НДС, хотя эта реформа была еще раньше предложена группой Нины Южаниной. Больше я не вижу каких-то плюсов в деятельности министерства. Писался (Минфином) закон про службу финансовых расследований. Все признали его не подходящим к нашим реалиям", - говорит Алексеенко.

Он отмечает, что министр занимается пиаром и систематически дезинформирует международных партнеров Украины.

"Данилюк не первый раз пишет от имени Украины послам. Когда они валили налог на выведенный капитал, Минфин обратился к странам "Большой семерки", чтобы они поддержали идею, что это все невыгодно. Написал в Мировой банк, что нельзя этот налог вводить в этом году. Хотя потом, как оказалось, Минфин, используя международную финансовую помощь, проводил анализ законопроекта, взяв за основу совершенно другую концепцию. Такие действия граничат с мошенничеством. Получается, обманывали и МВФ, и послов, и Мировой банк? Как можно такие действия назвать? А ситуация с блокировкой налоговых накладных? Это система Минфина, от которой страдал малый и средний бизнес. Миллионы, если не миллиарды, потерял на блокировке малый и средний бизнес просто из-за необдуманного эксперимента. Хотя все говорили - и общественность, и депутаты, - проведите хотя бы тестовый режим. Такой эксперимент над украинским бизнесом граничит с преступлением. Сегодня передали эту систему в управление ГФС, но в прошлом году это было просто что-то невероятное", - считает Алексеенко.

По словам главы общественного совета, после переподчинения ГФС правительству появляется шанс на продуктивное реформирование госструктуры

"Я надеюсь, что будет все-таки реформа, но не та, которую придумывает министр и его советники, у которых практики не было в этой сфере. Реформированием должны заниматься люди, которые видят, понимают ситуацию изнутри, хотят изменить ее к лучшему и знают, как это сделать без грантов международной помощи, которые лишь бы распилить, а там будь что будет. Нужно работать, находить консенсус и не устраивать постоянно демарши", - утверждает эксперт.

Как сообщили СМИ, Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) непосредственно Кабмину.

Кроме того, Кабмин одобрил исключение министерства из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые подаются на рассмотрение правительства. Кабинет министров также обратился к Верховной Раде с предложением об отставке Александра Данилюка с поста министра финансов.

Источник: https://censor.net.ua/n3068534
 
 
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Данилюк знает 5 языков, учился и работал в США в известных инвестиционных компаниях (вот ссылка на укр. Википедию) ... интересно, почему он не может сработаться с бывшим продавцом нижнего белья на базаре Гройсманом, у которого успех реформ выражается только в поднятии тарифов.
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у Гройсмана приемы "на-на" технологии, более отточены
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ахаха - на-на трусняк - покупай да)))
интересная технология на-на)))
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вот потому и не может, что образован. гусь свинье не товарищ, как известно. данилюк хочет воровать по-умному, а гнойсман предпочитает по-простому. раз и отжал самый лакомый кусок - налоговую.
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ха ха ну если Данюлюк скотыняко то почему его Гройся не подал на увольнение Порошенко или тут как присказке и вашим и нашим.... дурак -но предан... идиот- но нормально стрижет баранов... если что берет все на себя... мошенник и ладно- как клоун.. а страдает вся страна ну не верю я в "случайность" кадового провала Гройсмановского правительства это выгодно Порошенко.. почему не пустили Яреску на посаду премьера (хотя и за ней куча вопросов и заморочек) а потому что Яреско не стеснялась говорить о НБУ и Банкирше Памятнике Гонтаревой подружке Порошенко нелицеприятные вещи.. а сейчас в любой сфере такие "Данилюки" в армии, финансы, соцобеспечение, транспорт, ЖКХ,МИД, безопасность страны, полиция, суды, прокуратура-- сплошные договлрняки и утрушки- утряски.. да забыл про Супрун "обожаемую" и так далее... а главное сам Порошенко случайное лицо вообще в политике.... тут как говориться-- наглость+ и дуракам= везет...
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Кабинет министров также обратился к Верховной Раде с предложением об отставке Александра Данилюка с поста министра финансов.

Источник: https://censor.net.ua/n3068534
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Сопли слюни и нечего конкретного ОБЫЧНЫЙ ДЕЛЁЖ ПИРОГА!
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та отож, а з іншого боку - ГФС - це грошовий потік) -
для чого працює Український кабмін, вірніше його члени)?!
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бодание могущественных крыс под ковром из обиженного по жизни народа (НФ против БПП)
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В нормальных странах люди из за опоздания на совещание в отставку уходят, а тут провал работы подведомственного гросе министерства приводит к переподчинению тому же гросе того же министерства
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Там не ГФС, а Кабмин нужно переподчинять.
Причем желательно какому-то вменяемому западному специалисту, который вообще по русски не разговаривает, не умеет брать взятки и не понимает, что бюджет можно дерибанить, а реформы проводить путем поднятия тарифов!
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Да это сразу видно голимую отмазку.
То что начальник этой ГФС уже как год в тюрьме, а на его место никого не назначили - это ну вообще не влияет на работу организации?
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бодание нанайских мальчиков))) и не бол Перепідпорядкування фіскальної служби Кабміну викликано деструктивною і провальною політикою Мінфіну, - Громадська рада при ДФС - Цензор.НЕТ 6843 ее того)))

такие рехВормы это просто песня))) Перепідпорядкування фіскальної служби Кабміну викликано деструктивною і провальною політикою Мінфіну, - Громадська рада при ДФС - Цензор.НЕТ 2564
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПереподчинение фискальной службы Кабмину вызвано деструктивной и провальной политикой Минфина, - Общественный совет при ГФС
 
 
 
 
 
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