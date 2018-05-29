 Переподчинение фискальной службы Кабмину вызвано деструктивной и провальной политикой Минфина, - Общественный совет при ГФС

Об этом заявил глава Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко, передают "Украинские новости".

"При создании ГФС она была подчинена Кабмину. Потом Яценюк своим решением переподчинил его Яресько, насколько я помню. И сейчас при министре Данилюке идут постоянные конфликты. Уровень блокирования со стороны Минфина любых инициатив (ГФС) дошел до какого-то своего предела, поэтому и принято такое силовое решение. Взять любое направление в работе Минфина – мы видим там, по сути, провал. Министр в постоянном конфликте и с депутатами, и с профильным комитетом, и с ГФС, хотя Мирослав Продан изо всех сил, со всей его дипломатичностью пытается избежать конфликта, и говорит, что мы (с Минфином) дружим... Этот человек (министр Александр Данилюк) не срабатывается абсолютно со всеми. После переподчинения позиция министра будет приниматься во внимание, но никак не блокировать кадровые, бюджетные инициативы и так далее. Как это будет действовать, пока рано говорить. Давайте дождемся самого постановления КМУ", - заявил Алексеенко.

По его мнению, реформирование ГФС по образцу, предлагаемому Минфином, привело бы к коллапсу фискальной системы.

"Эта реформа ГФС, которая ничего общего с практикой не имеет. Создание двух юридических лиц привело бы к коллапсу. В Минфине берут на щит, якобы они реформировали систему возмещения НДС, хотя эта реформа была еще раньше предложена группой Нины Южаниной. Больше я не вижу каких-то плюсов в деятельности министерства. Писался (Минфином) закон про службу финансовых расследований. Все признали его не подходящим к нашим реалиям", - говорит Алексеенко.

Он отмечает, что министр занимается пиаром и систематически дезинформирует международных партнеров Украины.

"Данилюк не первый раз пишет от имени Украины послам. Когда они валили налог на выведенный капитал, Минфин обратился к странам "Большой семерки", чтобы они поддержали идею, что это все невыгодно. Написал в Мировой банк, что нельзя этот налог вводить в этом году. Хотя потом, как оказалось, Минфин, используя международную финансовую помощь, проводил анализ законопроекта, взяв за основу совершенно другую концепцию. Такие действия граничат с мошенничеством. Получается, обманывали и МВФ, и послов, и Мировой банк? Как можно такие действия назвать? А ситуация с блокировкой налоговых накладных? Это система Минфина, от которой страдал малый и средний бизнес. Миллионы, если не миллиарды, потерял на блокировке малый и средний бизнес просто из-за необдуманного эксперимента. Хотя все говорили - и общественность, и депутаты, - проведите хотя бы тестовый режим. Такой эксперимент над украинским бизнесом граничит с преступлением. Сегодня передали эту систему в управление ГФС, но в прошлом году это было просто что-то невероятное", - считает Алексеенко.

По словам главы общественного совета, после переподчинения ГФС правительству появляется шанс на продуктивное реформирование госструктуры

"Я надеюсь, что будет все-таки реформа, но не та, которую придумывает министр и его советники, у которых практики не было в этой сфере. Реформированием должны заниматься люди, которые видят, понимают ситуацию изнутри, хотят изменить ее к лучшему и знают, как это сделать без грантов международной помощи, которые лишь бы распилить, а там будь что будет. Нужно работать, находить консенсус и не устраивать постоянно демарши", - утверждает эксперт.

Как сообщили СМИ, Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) непосредственно Кабмину.

Кроме того, Кабмин одобрил исключение министерства из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые подаются на рассмотрение правительства. Кабинет министров также обратился к Верховной Раде с предложением об отставке Александра Данилюка с поста министра финансов.