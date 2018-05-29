 Миссия ООН на Донбассе может стать важным элементом возвращения мира на многострадальную украинскую землю, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

"Уважаемые украинские миротворцы! Искренне поздравляю вас с Международным днем ​​участников операций Организации Объединенных Наций по поддержанию международного мира и безопасности.

В течение 70 лет "голубые каски" прилагают значительные усилия по всему миру для восстановления мира, облегчения человеческих страданий, защиты прав и достоинства человека", - говорится в обращении Президента.

Порошенко отметил, с первых лет независимости Украина "стала неотъемлемой составляющей незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности".

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"Своим профессионализмом и мужеством военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины получили признание и уважение во многих странах мира. Более 30 из них отдали жизнь, выполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН. В этой день мы отдаем дань уважения их бесценной жертве.

Большой вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии. Развертывание на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах", - сообщил глава государства.

Порошенко отметил, что в свою очередь, Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером ООН в реализации благородной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

"Желаю вам, уважаемые друзья, и вашим семьям крепкого здоровья, несокрушимого духа, мира и процветания. Слава украинским воинам! Слава Украине!", - резюмировал Президент