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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (680) ООН (2473) Порошенко (14860)

 Миссия ООН на Донбассе может стать важным элементом возвращения мира на многострадальную украинскую землю, - Порошенко

Развертывание на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

"Уважаемые украинские миротворцы! Искренне поздравляю вас с Международным днем ​​участников операций Организации Объединенных Наций по поддержанию международного мира и безопасности.

В течение 70 лет "голубые каски" прилагают значительные усилия по всему миру для восстановления мира, облегчения человеческих страданий, защиты прав и достоинства человека", - говорится в обращении Президента.

Порошенко отметил, с первых лет независимости Украина "стала неотъемлемой составляющей незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП

"Своим профессионализмом и мужеством военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины получили признание и уважение во многих странах мира. Более 30 из них отдали жизнь, выполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН. В этой день мы отдаем дань уважения их бесценной жертве.

Большой вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии. Развертывание на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах", - сообщил глава государства.

Порошенко отметил, что в свою очередь, Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером ООН в реализации благородной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

"Желаю вам, уважаемые друзья, и вашим семьям крепкого здоровья, несокрушимого духа, мира и процветания. Слава украинским воинам! Слава Украине!", - резюмировал Президент

Источник: https://censor.net.ua/n3068532
 
 
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Пластинка уже зацарапана и скрипит. Только бы не влазить из ТВ картинки новостных блоков олигархических телеканалов.
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ну а что говорить? про экономику? про инвестиции? про инфраструктурные прокты? про рост ВВП?
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Говорить говорить.....Это не мешки ворочать. 4 года в опу. Старые морды сменились на новые хари...схемы те же, усовершенствованные и новые сварганили. БарыгоХряк во главе шоблы коррумпированных шакалов.
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У попа была собака, он ее любил,
Она сьела кусок мяса, он ее убил （с）
Бесконечная песенка, кто не помнит.
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что будет делать миссия ООН если орки не будут пускать к границе? ничего! стрелять- не могут, требовать без оружия- смысла нет.
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Золотые слова. С президентом Порошенко мы с вами не пропадем. А вот без него мы осиротеем. Не забывайте об этом, когда пойдете на выборы.
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Как всегда. Всех зарублю, один останусь. Но это потом.
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Не звертайте уваги... у нього дірка в голові... обух - зброя сильна...
Любов до порошенка, це лише наслідки...
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" С президентом Порошенко мы с вами не пропадем. А вот без него мы осиротеем."

Ищи нормальную работу, а не прислуживай барыгам, и не пропадешь и не осиротеешь.
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Ну, тогда осиротеешь и пропадешь....
"Не забывайте об этом, когда пойдете на выборы."
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пояснюйте,що це сарказм.Баризі хробаки прогули на цвинтарі ставлять.
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значит так выборов не будет....... надо воевать.... и путен может напасть а выборы это расслабон..... так что вперёд воевать.
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Це таке саме, як занепокоєння заходу.

Ми це вже чули. Питання "Коли ?"
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Фотографий, где он не с бадуна не осталось что ли))
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хто поміж війною і ганьбою обирає ганьбу - отримає і ганьбу ,і війну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия ООН на Донбассе может стать важным элементом возвращения мира на многострадальную украинскую землю, - Порошенко
 
 
 
 
 
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