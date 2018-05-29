 "Мы без вашей помощи это чудовище не остановим", - Чийгоз призвал Германию усилить давление на Россию

Об этом в понедельник в Берлине говорили заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, директор Крымского института стратегических исследований Арсен Жумадилов и программный директор Крымского Дома Алим Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Надеемся, что ФРГ займет более решительную позицию по скорейшей деоккупации и проявит инициативу по созданию площадки переговоров, а не только будет ограничиваться непризнанием оккупации… Мы хотим, чтобы вы услышали о наших проблемах, чтобы помогли и поддержали. Мы без вас не выживем", - обратился к экспертам, политикам и активистам на подиумной дискуссии в Фонде Конрада Аденауэра Ахтем Чийгоз.
В этот же день он обсуждал тему с руководством ведомства федерального канцлера.
Чийгоз заверил, что за прошедшие 4 года Украина окрепла, научилась защищать свою территорию.
"Но все равно мы без вашей помощи это чудовище не остановим", - продолжил мысль заместитель председателя Меджлиса. Он не согласился с мнением из зала о том, что Россия – мощная держава. "Они не мощные, они подлые и коварные, они – трусы. Они не смогли сломать, имея такой репрессивный аппарат, несколько десятков, сидящих в тюрьмах. Они не сломают Украину и не смогут поставить на колени Европу", - охарактеризовал политик соседку Украины.
Заместитель руководителя Меджлиса подчеркнул важность соблюдения санкций и недопустимость обхождения их окольными путями. И опасность попыток задвинуть крымский вопрос на задний план порядка дня международной политики.
"Безумство бандитской власти надо остановить, и мы должны это сделать", - заявил политик.
Алим Алиев заверил немецких слушателей, что сопротивление крымскотатарского народа носит исключительно мирный характер, несмотря на то, что Россия пытается провоцировать татар на действия. Он сообщил, что уже подготовлен список персональных санкций против тех, кто нарушает права человека на полуострове, который подается в международные структуры.
У неділю, 27 травня, у центрі Берліна пройшли протести проти політики Росії та тих, хто її підтримує.
Як передає "УКРІНФОРМ", у столиці Німеччини пройшли дві акції, ініціаторами яких стали правопопулісти, що підтримують РФ, а також їхні політичні опоненти.
Для збереження правопорядку було задіяно понад 2 тис. поліцейських. Їм довелося застосувати перцевий газ для недопущення зіткнень.
Правопопулісти - учасники "Альтернативи для Німеччини", так звані АдГ. Вони, будучи прихильниками, зокрема, політики президента РФ Володимира Путіна, разом з іншими використовували плакати та транспаранти з написами кирилицею.
Відзначається, що одними з основних прихильників руху є російські німці, які в основному й голосували за цю партію на торішніх парламентських виборах у Німеччині.
Зы свого боку їх опоненти, учасники альянсу "Зупиніть ненависть - зупиніть АдГ" використовували на демонстрації гасло "Расизм - не альтернатива". Вони й виступили проти "друзів Путіна".
За даними поліції, замість 10 тисяч правопопулістів на демонстрації зібралося вдвічі менше учасників. Тих же, хто виступив проти "нового нацизму", було вп'ятеро більше - близько 25 тисяч.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/nimechchina-prokinulasya-u-berlini-projshov-miting-proti-druziv-putina.htm
Та що б там не було,з ними чи без них,ми повернемо Крим з Божою допомогою
Надо чаще и громче делать такие заявления!!!