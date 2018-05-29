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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3071) Крым (20109) крымские татары (1831) Чийгоз (242)

 "Мы без вашей помощи это чудовище не остановим", - Чийгоз призвал Германию усилить давление на Россию

Путину не заставить Украину отказаться от Крыма, а крымских татар – от Украины, но для того, чтобы добиться деоккупации нужна поддержка Германии и Запада в целом.

Об этом в понедельник в Берлине говорили заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, директор Крымского института стратегических исследований Арсен Жумадилов и программный директор Крымского Дома Алим Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надеемся, что ФРГ займет более решительную позицию по скорейшей деоккупации и проявит инициативу по созданию площадки переговоров, а не только будет ограничиваться непризнанием оккупации… Мы хотим, чтобы вы услышали о наших проблемах, чтобы помогли и поддержали. Мы без вас не выживем", - обратился к экспертам, политикам и активистам на подиумной дискуссии в Фонде Конрада Аденауэра Ахтем Чийгоз.

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В этот же день он обсуждал тему с руководством ведомства федерального канцлера.

Чийгоз заверил, что за прошедшие 4 года Украина окрепла, научилась защищать свою территорию.

"Но все равно мы без вашей помощи это чудовище не остановим", - продолжил мысль заместитель председателя Меджлиса. Он не согласился с мнением из зала о том, что Россия – мощная держава. "Они не мощные, они подлые и коварные, они – трусы. Они не смогли сломать, имея такой репрессивный аппарат, несколько десятков, сидящих в тюрьмах. Они не сломают Украину и не смогут поставить на колени Европу", - охарактеризовал политик соседку Украины.

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Заместитель руководителя Меджлиса подчеркнул важность соблюдения санкций и недопустимость обхождения их окольными путями. И опасность попыток задвинуть крымский вопрос на задний план порядка дня международной политики.

"Безумство бандитской власти надо остановить, и мы должны это сделать", - заявил политик.

Алим Алиев заверил немецких слушателей, что сопротивление крымскотатарского народа носит исключительно мирный характер, несмотря на то, что Россия пытается провоцировать татар на действия. Он сообщил, что уже подготовлен список персональных санкций против тех, кто нарушает права человека на полуострове, который подается в международные структуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068531
 
   
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Штаты нужно призывать и турков, а немчуры спят и видят гешефт с русскими....
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нашел кого призывать. там очередь, во главе с фрау, за зарплатой в "грязьпром".
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Северный поток-2 - это посильный вклад Германии в дело финансирования международного терроризма.
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Знайшов кого закликати. Німцям крім труби нічого непотрібно.
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На жаль тут дійсно є проблема. Хоч кажуть, що суспільні настрої Німеччини після оприлюднення звіту по МН 17 почали змінюваться.
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Німеччина прокинулася? У Берліні пройшов мітинг проти друзів Путіна28 травня 2018, 00:1064.8тЧитать новость на русском
У неділю, 27 травня, у центрі Берліна пройшли протести проти політики Росії та тих, хто її підтримує.
Як передає "УКРІНФОРМ", у столиці Німеччини пройшли дві акції, ініціаторами яких стали правопопулісти, що підтримують РФ, а також їхні політичні опоненти.
Для збереження правопорядку було задіяно понад 2 тис. поліцейських. Їм довелося застосувати перцевий газ для недопущення зіткнень.

"Ми без вашої допомоги це чудовисько не зупинимо", - Чийгоз закликав Німеччину посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 5516Правопопулісти - учасники "Альтернативи для Німеччини", так звані АдГ. Вони, будучи прихильниками, зокрема, політики президента РФ Володимира Путіна, разом з іншими використовували плакати та транспаранти з написами кирилицею.
Відзначається, що одними з основних прихильників руху є російські німці, які в основному й голосували за цю партію на торішніх парламентських виборах у Німеччині.
Зы свого боку їх опоненти, учасники альянсу "Зупиніть ненависть - зупиніть АдГ" використовували на демонстрації гасло "Расизм - не альтернатива". Вони й виступили проти "друзів Путіна".

"Ми без вашої допомоги це чудовисько не зупинимо", - Чийгоз закликав Німеччину посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 5516За даними поліції, замість 10 тисяч правопопулістів на демонстрації зібралося вдвічі менше учасників. Тих же, хто виступив проти "нового нацизму", було вп'ятеро більше - близько 25 тисяч.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/nimechchina-prokinulasya-u-berlini-projshov-miting-proti-druziv-putina.htm
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Ох,пане Ахтем,ситий голодному не товариш.У керівництва Німеччини очі грошима пуйловськими заслало.Вони на кров загиблих в МН17 європейців очі закрили,а продати Україну за кацапський газ для них і того легше.
Та що б там не було,з ними чи без них,ми повернемо Крим з Божою допомогою
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Все правильно он делает. На фоне таких его призывов как-то по-дебильному выглядят их прогибы перед хуйлом. И, даже если коренным образом его обращения ничего не поменяют, все равно на общую атмосферу вокруг хуйла это будет действовать.
Надо чаще и громче делать такие заявления!!!
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для европы рашка не чудовище, а деньги, деньги, проекты.
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да, чтобы остановить ..ЧУДОВИЩЕ нужна помощь всех. Хмм...И тут мысля, а не использовать ли нам "оптический эффект удивленной американки". Другими словами женщина увидела обрезанную радугу, как будто кто-то ее закрыл. Если расположить источник когерентного излучения - лазер и капли распыленной воды, как линзы, то стоя между ними мы увидим радугу. Но!!! если между нами появится объект (магнитное поле!) искажающий траекторию лучей, то мы увидим лишь обрезки радуги. Таким образом имея несколько источников, можно по обрезкам радуги вычислить расположение объекта с сильным магнитным полем(курятник маленьких зеленых). Это как вариант.
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підкажіть , будь ласка,де більш детально можна ознайомитись із подібними екпериментами,в них набагато більше змісту,ніж у зверненні А.Чийгоза до союзників окупанта.
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Ті які знають -ті шукають, ті які шукають - ті завжди знайдуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы без вашей помощи это чудовище не остановим", - Чийгоз призвал Германию усилить давление на Россию
 
 
 
 
 
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