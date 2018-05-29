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 Политика Украины
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Все про:Путин (23861) Яценюк (7646)

 Торг с Путиным унижает Европу, - Яценюк

Сегодня начинается визит в Украину Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом напомнил премьер-министр Украины в 2014-2016 гг.., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщили в пресс-службе политсилы.

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"Это - важное событие для наших отношений. Но это также повод для откровенного разговора.

Немало последних событий в отношениях между европейскими столицами и Москвой вызывают тревогу и требуют разъяснения.

Наш самый важный вопрос касается коммерциализации ценностей, с которыми всегда ассоциировали ведущих партнеров в Европе.

И Украина имеет право на такой вопрос.

Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать с путинской Россией проект "Северный поток-2".

Этот замысел никогда не имел коммерческого характера. На самом деле он является проектом геополитической коррупции со стороны России, который способен нанести непоправимый ущерб стратегическим интересам всей Европы", - отметил Яценюк.

"Не менее сложно нам понять доброжелательную манеру и поощряющие жесты, которые позавчера демонстрировал в Санкт-Петербурге Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с убийцей, на руках которого невинные жизни пассажиров рейса MH17 и более десяти тысяч невинных украинцев.

Кроме ясности относительно "Северного потока-2", мы бы хотели услышать от наших партнеров, каким образом воспринимать многомиллиардную инвестицию французской компании Total в российскую экономику?

Нам также хотелось бы понять, что имел в виду Президент Макрон, когда сказал, что "признает роль, которую выстроила Россия для себя в ближайшем окружении и в некоторых других регионах мира…"

Нам не показалось? Мир действительно услышал слова о "признании роли России"? Какую именно роль России миру  стоит признать и, очевидно, принять? Роль убийцы, палача и захватчика?

Каким образом нам следует понять слова Президента Франции о том, что "мяч" находится и на стороне Украины?

Неужели?

И если есть ответ на эти вопросы, то хотелось бы услышать и реакцию на другие.

Какие ценности поддерживают немецкие и французские капиталовложения в экономику России?

Как такие действия соответствуют санкционной политике Запада против государства, сознательно нарушающего международные нормы и принципы?

Возможно, это поможет повлиять на режим Президента Путина?

Возможно, это остановит агрессию России против Украины и Запада?

Возможно, это поможет остановить репрессии против украинцев и крымских татар на оккупированных Россией территориях, а нам всем - освободить Олега Сенцова и других наших пленных?

Возможно, это вернет в Россию демократию и здравый смысл?

Я очень сомневаюсь, что такая политика поможет в этом.

Но я не сомневаюсь, что правда - на стороне Украины.

Для нашего народа Объединенная Европа - это не проект бизнеса и коммерческих интересов.

Для нас Объединенная Европа - это ценности и принципы, которые хотим достичь.

Хочу верить, что наши партнеры понимают мое мнение.

Коммерческий торг с Путиным - это не только драматический просчет, это унижает Европу.

Это - подрыв основ европейской безопасности.

Именно эту безопасность сегодня защищает Украина", - отметил Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3068529
 
   
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куля в лоб проявился
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сеня. а где деньги? где стена плача на границе с мордовией?
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может тебе ключ от квартиры, где деньги лежат？
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это не стена плача, это не имеющий аналогов в мире Европейский Вал.. Аффтор Боевой кролик .. архистратег и сверхчеловек...Вот интересно ..у них хоть какое-то подобие чести и совести имееться
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Самый адекватный политик в Украине.
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поки не при владі вони всі такі хороші та праведні, а далі вже по схемі..
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Вони це розуміють, але гроші важливіші.
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Грушевский в свое время тоже многое понял. Чем все закончилось мы помним и запад думаю тоже.
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Типо "Распятие Сеьки-хаббадника"..худ.К.Гризодубо
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04.03.2014 г.Яценюк все еще надеется получить от России кредит.
Премьер-министр Арсений Яценюк ждет от властей России конкретного ответа, выделит ли их страна обещанный кредит Украине. Об этом г-н Яценюк заявил во вторник, 4 марта, на брифинге, передает корреспондент НБН.
«Украина хочет услышать от РФ четкий ответ, будет ли Россия выполнять те финансовые обязательства, которые она брала на себя несколько месяцев назад и продолжит ли Россия выделение Украине обещанного кредита», - сказал г-н Яценюк.
Вместе с тем, по его словам, Украина готова построить «новый стиль отношений с РФ» в случае, если Россия смирится с подписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. «Украина готова строить новый стиль отношений с Российской Федерацией, где Россия готова уважать суверенное право Украины относительно свободного выбора внешнеполитического вектора, а именно подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - сказал премьер.
При этом г-н Яценюк напомнил, что Россия обещала представить Украине кредит в размере 2 млрд долларов, который должен был пойти на погашение задолженности за газ, которая образовалась во времена экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал НБН, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов России оценить возможность предоставления Украине кредита в $2-3 млрд на погашение долга за российский газ.

Читать полностью на http://statuspress.com.ua/ukrainian-news/yacenyuk-vse-eshhe-nadeetsya-poluchit-ot-rossii-kredit.html
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Кто это такое небритое лысое и в очках?
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Это почетный народный фронтовик, почетный стеностроитель, почетный великомученник и почетный Папа Римский (ой, нет, на это некомплект всех деталей) нашего королевства...
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вор , предводитель шоблы воров на войне.
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Кто?..Х**ло?..Да, Х**ло предводитель кремпёвской РПГ.
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Торг із Путіним принижує Європу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5740

По сведениям ФСБ, Яценюк участвовал в чеченской войне.
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Уже не лысое чмо в очках..а брутальный мачо в окулярах..моджахед..
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Единомышленник Х**ла Бабаков владеет акциями многих украинских обленерго! Многие наши ё***ые депутаты имеют бизнес в ПаРаше ! Макрона можно понять.
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Пока у политиков слова на губах,во многих случаях расходятся с их делами,почему???
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О, вылез. Он хоть что-то делает, а вы только пиз*ите. Я ненавижу Путина но факт есть факт. Торг с Путиным унижает Европу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7229
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да бомбанись ты об стенку. Торг із Путіним принижує Європу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 791 Ещё забыл...рука мацквы, ахент кремля, шатун, яхту косюка раскачиваю.....
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Aрсений Петрович, возможно Вы не в курсе, но сделка "газ-трубы" была начата ещё в эпоху Брежнева. С тех пор этот проект был полностью реализован. Под этот проект был разрушен СССР, с целью полной деиндустриализации и сведения уровня жизни населения до уровня где-то между Конго и Зимбабве. Без российского газа, весь дутый пузырь ЕС немедленно лопнет, остановится и обанкротится. Макрон именно это и сказал: никуда он не может убежать от российского газа; эта система строилась несколько десятилетий.
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Макрон как раз может убежать. Франция до фига АЭС понастроила, да и климат у них относительно теплый. Франция покрывает четверть потребностей российским газом. А вот Меркель - никуда не денется, Германия прочно села на газовую иглу России. И АЭС свои закрывать собирается. Германия покрывает 40% потребностей российским газом.
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Франция и Германия никуда друг от друга убежать не могут - их экономики спаяны в единое целое. Да и тот факт что 25% газа - российские поставки, означает полную зависимость. Это не 5% и не 7% (что уже чувствительно), а четверть.
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Шла речь не об убегании экономики Франции от Германии, а от поставок российского газа. Для Франции купить 25% газа не у России - это просто подорожание газа на 5-7%. Не особо приятно, но и не настолько критично, как Вы нарисовали. Если учесть, что при снижении покупок энергоносителей у России (и снижении ее ЗВР), странам НАТО не надо будет так много тратить на наращивание оборонного потенциала, это вполне может быть оправдано не только политически, а и экономически.
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Подождите, я не о подорожании, а о том что если газа не будет физически, то остановятся предприятия. Далеко не всё выражается в монетарной терминологии. 25% - это встанет каждое четвёртое предприятие, грубо говоря.
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Все государства-члены ЕС в соответствии с союзным регламентом должны иметь месячный резервный запас газа и позаботиться об уязвимых клиентах, например, малых и средних предприятиях. За 4 месяца (ведь перекрыто 25%) вполне можно договориться об увеличении поставок газа из Северного моря или взять в аренду или построить плавучий терминал СПГ и возить сжиженный газ из Катара, США и тп.
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" построить плавучий терминал СПГ и возить сжиженный газ из Катара, США" - вот-вот, об этом и речь. Только всё это - гигантские кап.вложения, и, главное - время.
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Про що ти мрячиш, гігантські - це наразі незадіяні потужності французьких, британських та голандського й бельгійського терміналів ЗПГ.
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Ну, может "убежать" то и можно будет к сжиженному газу, который европейцам охотно подвезут, но ведь будет дороже. Не то, чтобы финансово европейцы тот газ не потянули, но ведь тогда на "странное" тугриков у них не останется, а "странного" - шапочек в форме женского полового органа на головах прошмандовок, дорогих сердцу беженцев из знойных стран, и прочего, столь же занимательного - ну очень хочется.
Ну как таким красотулечкам отказать? Торг із Путіним принижує Європу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4671
Торг із Путіним принижує Європу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6089
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деиндустриализации и сведения уровня жизни населения... Вся совковая индустрия это была оборонка на станочном парке 50-60-х годов, а пассивному населению пофиг уровень жизни. Кто хочет тот зарабатывает...Неделю не могу найти электрика!
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Изучите эту профессию сами; это ж не квантовая механика.
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Там ничего сложного нет, и может даже сделаю лучше, но у меня куча своих дел.....
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Каждое слово абсолютно правильно сказано! Но ИНТЕРовских ботов содержание не интересует, у них работает старая мацковская методичка "топить Сеню", Столярову выгнали, но дело её живёт в коментах на Цензоре.
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Сказано в Писании- "По делам судите...!" Были баксы по 8, стали... Война все спишет?! И "рефинансирование" кращих банков?
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Саакашвили едет в Перемышль, сейчас крысы засуетятся, из глубины страны, к Польской границы потянутся тихари, СБУ, нацгвардия. на всех ток-шоу завизжат Кивы, Мосейчуки и прочая дрянь, порохоботы начнут пить возбудитель и строчить посты, лайкая друг друга.
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ти педре це казав ?
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Кому кому а яйценюху зі своїми парашенками казнокрадами краще помовчувати
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Сеня хватит мои комменты читать😁 все по делу, все действительно серьезно.
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В предверии выборов активизировались, до этого где-то пропадал. Какие обещания были выполнены, вся фракция голосовала за законы выгодные как БПП, так и самому НФ.
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Саакашвили едет в Перемышль, сейчас крысы засуетятся, из глубины страны, к Польской границы потянутся тихари, СБУ, нацгвардия. на всех ток-шоу завизжат Кивы, Мосейчуки и прочая дрянь, порохоботы начнут пить возбудитель и строчить посты, лайкая друг друга.
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...начнется шабашТорг із Путіним принижує Європу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7938
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Шо, опять ? На этот раз его погрузят в лiтак oтправляющийся не в Варшаву, а в Тбилиси. Где его ждут три года "полосатый тужюр, вечерами лямур, и параша в углу - гарнитур" (С)
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...і сміх-і гріх...Сеня . сгинь нахрен с обьектива.
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сенягдестена? Торг із Путіним принижує Європу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1549
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Сеня - дичь! Лучше бы ты ответил на ряд вопросов! Где обещанные многомиллиардные инвестиции запада? Где евроассоциация и вступление в НАТО и ЕС? Где то розовое будущее, которое ты обещал на баррикадах?
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...брехал . чмырь. Такая возможность с ботаника в крутэлыки выйти.По ходу по жизни пендолей и люлей отхватил дюжину. Теперь глумится над всей страной.Типа мстит.
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Вы ещё надеетесь на Европу и НАТО? Сеня тоже надеялся.
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Всё ждёшь что тебе кто-то светлое будущее построит? Совок неистребим...
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Кролик ты наш диетический, а заборчик на который ушло бабла немеряно?????? Рембо-чеченский, хочу тебе напомнить что в Германии президент это что-то сравни с нашим бляшко - пистит а толку ноль!!!!
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Фото, конечно, жесть... кролиный альфа-самец... Photoshop рулит...
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-Я думаю,сказал Ипполит Матвеевич,- что торг здесь неуместен! (с)
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Этому индивиду давно нужно было потеряться и звуков не издавать после того, что он наделал. А он еще вещает. П..ц!
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.....Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать.....

там не бы никаких ценностей.
как сказал классик - НЕбыло и нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3068529
Но енто не твоего кроличьего ума дело.

иди придурок достраивай стену.

столбы уже наклонились - будешь держать руками.

или уши кроличии выстави в том месте, где дыры в твоей стене.
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Як би хто не ставився до Сєні,але люби Боже правду-з моменту його відставки він жодного разу не скиглив ,що Україна погана,що не треба давати їй безвіз і т.д.Жодного разу не скаржився,а всюди говорить про війну,про відповідальність пуйла за цю війну.
На відміну від багатьох інших,кого сраною мітлою поперли від влади,чи тих,хто спить і бачить себе у владі та щляється по Європах,США і пакостить Україні,навіть не згадують про російську агресію,бо їм головне власні амбіції будь-якою ціною,навіть якщо це нашкодить Україні
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проводит твой попертый яйценюк 1 раз в неделю заседание стратегической 7-йорки в кабинете парубея.

журналисты накопали - парубей дал интервью.
на вопрос чем занимаетесь,
парубей ответил, что отмечаеи успешное завершение парламентской недели,

проодим час добрэ,
пьем белое итальянское вино,
заедаем итальянским сыром
и резаным мясом (хамон жрут??).

бывших тут не бывает - вся шобла в сборе.

ну может некоторые веменно пропустят заседание по причине камандировки на мальдивы-сейшелы.
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Та ні,не в кабінеті Парубія.Ось кілька його виступів.
1-Яценюк вважає, що єдина політика щодо Росії з боку України та ЄС - «говорити однією мовою, залишатися об'єднаними та не укладати жодних закулісних угод із РФ». Про це Яценюк заявив у Кракові під час міжнародної конференції, присвяченій проблемам миру і безпеки у Європі у п'ятницю, 27 жовтня.

2-«Не бійтеся постачати оборонювальну зброю для України. Не бійтеся Росії. Ми захищаємо ваші кордони. Наші вояки зі зброєю в руках захищають безпеку Європи», - звернувся Арсеній Яценюк до партнерів з НАТО під час ювілейного 10-го Київського Безпекового форуму, організованого Фондом «Відкрий Україну».

3-Яценюк у Вашингтоні виступив за об'єднання санкцій за російську анексію Криму із санкціями через захоплення територій Донбасу Про це він сказав в інтерв'ю на "Голос Америки" під час візиту до Вашингтона 7 лютого2018
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Да, Вы правы. У меня лично есть вопросы к Яценюку хотя бы относительно действий его кадра Авакова, но то, что Сеня никогда и не разу не выступал с заявлениями, которые бы шли в разрез с интересами Украины, или во вред ей, это факт.
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Если бы вы ещё всё так делали после своей болтовни....
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Чем-то стал похож Яценюк на персонажа из сериала все "Во все тяжкие")
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Жаль, что его "съели". Хороший премьер был.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТорг с Путиным унижает Европу, - Яценюк
 
 
 
 
 
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