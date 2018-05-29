 Торг с Путиным унижает Европу, - Яценюк

Об этом напомнил премьер-министр Украины в 2014-2016 гг.., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщили в пресс-службе политсилы.
"Это - важное событие для наших отношений. Но это также повод для откровенного разговора.
Немало последних событий в отношениях между европейскими столицами и Москвой вызывают тревогу и требуют разъяснения.
Наш самый важный вопрос касается коммерциализации ценностей, с которыми всегда ассоциировали ведущих партнеров в Европе.
И Украина имеет право на такой вопрос.
Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать с путинской Россией проект "Северный поток-2".
Этот замысел никогда не имел коммерческого характера. На самом деле он является проектом геополитической коррупции со стороны России, который способен нанести непоправимый ущерб стратегическим интересам всей Европы", - отметил Яценюк.
"Не менее сложно нам понять доброжелательную манеру и поощряющие жесты, которые позавчера демонстрировал в Санкт-Петербурге Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с убийцей, на руках которого невинные жизни пассажиров рейса MH17 и более десяти тысяч невинных украинцев.
Кроме ясности относительно "Северного потока-2", мы бы хотели услышать от наших партнеров, каким образом воспринимать многомиллиардную инвестицию французской компании Total в российскую экономику?
Нам также хотелось бы понять, что имел в виду Президент Макрон, когда сказал, что "признает роль, которую выстроила Россия для себя в ближайшем окружении и в некоторых других регионах мира…"
Нам не показалось? Мир действительно услышал слова о "признании роли России"? Какую именно роль России миру стоит признать и, очевидно, принять? Роль убийцы, палача и захватчика?
Каким образом нам следует понять слова Президента Франции о том, что "мяч" находится и на стороне Украины?
Неужели?
И если есть ответ на эти вопросы, то хотелось бы услышать и реакцию на другие.
Какие ценности поддерживают немецкие и французские капиталовложения в экономику России?
Как такие действия соответствуют санкционной политике Запада против государства, сознательно нарушающего международные нормы и принципы?
Возможно, это поможет повлиять на режим Президента Путина?
Возможно, это остановит агрессию России против Украины и Запада?
Возможно, это поможет остановить репрессии против украинцев и крымских татар на оккупированных Россией территориях, а нам всем - освободить Олега Сенцова и других наших пленных?
Возможно, это вернет в Россию демократию и здравый смысл?
Я очень сомневаюсь, что такая политика поможет в этом.
Но я не сомневаюсь, что правда - на стороне Украины.
Для нашего народа Объединенная Европа - это не проект бизнеса и коммерческих интересов.
Для нас Объединенная Европа - это ценности и принципы, которые хотим достичь.
Хочу верить, что наши партнеры понимают мое мнение.
Коммерческий торг с Путиным - это не только драматический просчет, это унижает Европу.
Это - подрыв основ европейской безопасности.
Именно эту безопасность сегодня защищает Украина", - отметил Яценюк.
Премьер-министр Арсений Яценюк ждет от властей России конкретного ответа, выделит ли их страна обещанный кредит Украине. Об этом г-н Яценюк заявил во вторник, 4 марта, на брифинге, передает корреспондент НБН.
«Украина хочет услышать от РФ четкий ответ, будет ли Россия выполнять те финансовые обязательства, которые она брала на себя несколько месяцев назад и продолжит ли Россия выделение Украине обещанного кредита», - сказал г-н Яценюк.
Вместе с тем, по его словам, Украина готова построить «новый стиль отношений с РФ» в случае, если Россия смирится с подписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. «Украина готова строить новый стиль отношений с Российской Федерацией, где Россия готова уважать суверенное право Украины относительно свободного выбора внешнеполитического вектора, а именно подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - сказал премьер.
При этом г-н Яценюк напомнил, что Россия обещала представить Украине кредит в размере 2 млрд долларов, который должен был пойти на погашение задолженности за газ, которая образовалась во времена экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал НБН, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов России оценить возможность предоставления Украине кредита в $2-3 млрд на погашение долга за российский газ.
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почетный Папа Римский(ой, нет, на это некомплект всех деталей) нашего королевства...
По сведениям ФСБ, Яценюк участвовал в чеченской войне.
Ну как таким красотулечкам отказать?
там не бы никаких ценностей.
как сказал классик - НЕбыло и нет.
Источник: https://censor.net.ua/n3068529
Но енто не твоего кроличьего ума дело.
иди придурок достраивай стену.
столбы уже наклонились - будешь держать руками.
или уши кроличии выстави в том месте, где дыры в твоей стене.
На відміну від багатьох інших,кого сраною мітлою поперли від влади,чи тих,хто спить і бачить себе у владі та щляється по Європах,США і пакостить Україні,навіть не згадують про російську агресію,бо їм головне власні амбіції будь-якою ціною,навіть якщо це нашкодить Україні
журналисты накопали - парубей дал интервью.
на вопрос чем занимаетесь,
парубей ответил, что отмечаеи успешное завершение парламентской недели,
проодим час добрэ,
пьем белое итальянское вино,
заедаем итальянским сыром
и резаным мясом (хамон жрут??).
бывших тут не бывает - вся шобла в сборе.
ну может некоторые веменно пропустят заседание по причине камандировки на мальдивы-сейшелы.
1-Яценюк вважає, що єдина політика щодо Росії з боку України та ЄС - «говорити однією мовою, залишатися об'єднаними та не укладати жодних закулісних угод із РФ». Про це Яценюк заявив у Кракові під час міжнародної конференції, присвяченій проблемам миру і безпеки у Європі у п'ятницю, 27 жовтня.
2-«Не бійтеся постачати оборонювальну зброю для України. Не бійтеся Росії. Ми захищаємо ваші кордони. Наші вояки зі зброєю в руках захищають безпеку Європи», - звернувся Арсеній Яценюк до партнерів з НАТО під час ювілейного 10-го Київського Безпекового форуму, організованого Фондом «Відкрий Україну».
3-Яценюк у Вашингтоні виступив за об'єднання санкцій за російську анексію Криму із санкціями через захоплення територій Донбасу Про це він сказав в інтерв'ю на "Голос Америки" під час візиту до Вашингтона 7 лютого2018
Чем-то стал похож Яценюк на персонажа из сериала все "Во все тяжкие")