 Торг с Путиным унижает Европу, - Яценюк

Об этом напомнил премьер-министр Украины в 2014-2016 гг.., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщили в пресс-службе политсилы.





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"Это - важное событие для наших отношений. Но это также повод для откровенного разговора.



Немало последних событий в отношениях между европейскими столицами и Москвой вызывают тревогу и требуют разъяснения.



Наш самый важный вопрос касается коммерциализации ценностей, с которыми всегда ассоциировали ведущих партнеров в Европе.



И Украина имеет право на такой вопрос.



Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать с путинской Россией проект "Северный поток-2".



Этот замысел никогда не имел коммерческого характера. На самом деле он является проектом геополитической коррупции со стороны России, который способен нанести непоправимый ущерб стратегическим интересам всей Европы", - отметил Яценюк.



"Не менее сложно нам понять доброжелательную манеру и поощряющие жесты, которые позавчера демонстрировал в Санкт-Петербурге Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с убийцей, на руках которого невинные жизни пассажиров рейса MH17 и более десяти тысяч невинных украинцев.



Кроме ясности относительно "Северного потока-2", мы бы хотели услышать от наших партнеров, каким образом воспринимать многомиллиардную инвестицию французской компании Total в российскую экономику?



Нам также хотелось бы понять, что имел в виду Президент Макрон, когда сказал, что "признает роль, которую выстроила Россия для себя в ближайшем окружении и в некоторых других регионах мира…"



Нам не показалось? Мир действительно услышал слова о "признании роли России"? Какую именно роль России миру стоит признать и, очевидно, принять? Роль убийцы, палача и захватчика?



Каким образом нам следует понять слова Президента Франции о том, что "мяч" находится и на стороне Украины?



Неужели?



И если есть ответ на эти вопросы, то хотелось бы услышать и реакцию на другие.



Какие ценности поддерживают немецкие и французские капиталовложения в экономику России?



Как такие действия соответствуют санкционной политике Запада против государства, сознательно нарушающего международные нормы и принципы?



Возможно, это поможет повлиять на режим Президента Путина?



Возможно, это остановит агрессию России против Украины и Запада?



Возможно, это поможет остановить репрессии против украинцев и крымских татар на оккупированных Россией территориях, а нам всем - освободить Олега Сенцова и других наших пленных?



Возможно, это вернет в Россию демократию и здравый смысл?



Я очень сомневаюсь, что такая политика поможет в этом.



Но я не сомневаюсь, что правда - на стороне Украины.



Для нашего народа Объединенная Европа - это не проект бизнеса и коммерческих интересов.



Для нас Объединенная Европа - это ценности и принципы, которые хотим достичь.



Хочу верить, что наши партнеры понимают мое мнение.



Коммерческий торг с Путиным - это не только драматический просчет, это унижает Европу.



Это - подрыв основ европейской безопасности.



Именно эту безопасность сегодня защищает Украина", - отметил Яценюк.