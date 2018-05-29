EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Общество
  571  2
Материалы по теме:
Все про:граница (3018) запрет (1246) наблюдатель (652) ОБСЕ (3153) наемники РФ (464)

 Наемники РФ не пропускают наблюдателей в приграничные районы на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в приграничный район Леоново недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы.

Наемники РФ не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в приграничный район в районе временно оккупированного населенного пункта Леоново (бывший Червоный Жовтень), что в 82 километрах к югу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ОБСЕ, пророссийские наемники в форме военного типа не разрешили наблюдателям продолжить движение, заявив, что все еще действуют "ограничения", которые не позволяют СММ проводить мониторинг в данном приграничном районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, который исчез 24 мая, - 30 ОМБр

Они также сообщили, что в этом районе якобы проходят работы по разминированию.

Также террористы не разрешали патрулю миссии проехать в Сосновское, что 78 километрах к югу от Донецка.

Источник: https://censor.net.ua/n3068528
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ не пропускают наблюдателей в приграничные районы на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх