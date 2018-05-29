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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1086) помощь (2828) Россия (69433) Эстония (535) Трюдо Джастин (79) Ратас (2)

 Канада и Эстония совместно помогают Украине противодействовать агрессии России, - Трюдо

Своим активным присутствием в Украине Канада и Эстония помогают сдерживать агрессию России.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с главой правительства Эстонии Юри Ратасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень близки с Эстонией в ее подходе и беспокойстве в отношении России. Мы поддерживаем присутствие в Украине, вместе убеждаясь, что помогаем Украине противодействовать незаконному вторжению и оккупации Крыма, а также вмешательству на Донбассе", - сказал Трюдо.

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Он добавил, что Канада также обеспечивает единство НАТО в "российском вопросе".

"Мы с гордостью стоим бок-о-бок в Латвии и имеем своих офицеров в Эстонии. Мы гарантируем, что НАТО будет придерживаться единой позиции относительно тревоги по РФ", - отметил премьер-министр Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068524
 
 
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"... очень близки...в ее подходе и беспокойстве в отношении России..."Источник: https://censor.net.ua/n3068524
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Последнее предложение. Мы гарантируем, что НАТО будет придерживаться единой позиции относительно =беспокойства= по РФ", - отметил премьер-министр Канады. Источник: https://censor.net.ua/n3068524
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Думаю после таких заявлений Трюдо может смело вылетать в Сочи на очередной клоун форум беспокоится вместе с вв о судьбе Украины. Не знаю чем они там думают, но уже 4 год войны закончился и идет 5 год.... а там все до сих пор печеньками помогают и винтовочки может быть дадут.
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Заметим что современные французы куда более "нежны",сговорчивы и менее принципиальны, чем англо-саксы, это касается и Трюдо и Макрона, против Харпера и Трампа (а ещё лучше Тетчер). За что Наполеон воевал? Одни "бабы в штанах", а не мужики "с яйцами". Пусть Даля не обижается, она ныне один "мужик в юбке" на всю старушку Европу, а Тереза Мей видимо мешают лавры "матери Терезы" (кстати той ещё стервы, канонизированной в "святые").
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есть ещё "озабоченные" (в Хермании)!
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а платити податки в казну агресора - це теж пртіводєйствіє ? )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада и Эстония совместно помогают Украине противодействовать агрессии России, - Трюдо
 
 
 
 
 
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