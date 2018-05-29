 Стерненко и его девушке предоставят охрану, - полиция

Экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко предоставят охрану. Об этом изданию Odessa.Online 28 мая сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, говорится в публикации.

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Также они должны охранять его девушку.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.