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 Политика Украины, Общество
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Все про:нападение (1503) Одесса (4952) охрана (564) Нацполиция (7501) Стерненко (34)

 Стерненко и его девушке предоставят охрану, - полиция

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, также они должны охранять его девушку.

Экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко предоставят охрану. Об этом изданию Odessa.Online 28 мая сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, говорится в публикации.

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Также они должны охранять его девушку.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него

Источник: https://censor.net.ua/n3068522
 
 
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Голова УМВС в Одеській області, лугансько-кримський мент Головін, дружок прокурорши Поклонської, має бути звільнений! Стерненко звертався за охороною, а менти не надавали охорони, бо планували напад та вбивство Стерненка!
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Это и пугает больше всего - менты в своём большинстве, самые упоротые сепары.
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Бо мріяли про "путінскую_зарплату_пєнсію". І "русскій_авторітєт_сілавікоф".
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Это бред. Все зависит от города. Расскажи о ментах- сепарах в Тернополе.
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Надали охорону! Не пройшло і 3 місяці.
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И в первую очередь, бригаду лахтинских фотошопперов
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лучшая безопасность в СИЗО. Тем более что есть за что
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стыцько - вульгариус, но долго под филолога косил, усе цитатами бросался
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т.е. одесские мусора все же доделают начатое трухой.
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Путался в показаниях, догнал и зарезал безоружного своим ножом, имеет влиятельных покровителей. Как правосудию выпутаться из этой истории? Задачка...
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Как тебе спится, Стерненко? спокойно или снятся кошмары? мнишь себя героем?! появилась новость, что его перевезли на лечение в Киев, а что там лечить? порезы на руке? и будут еще тратить наши деньги на охрану этих двоих. Стерненко и его девушка должны поступить по совести и рассказать как все было.
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Ой ой .як колорадське бидло -сполохалось !? ...Та вас су... давно пора .. *у будинок профспілок *! І щоб не смерділо ..!!
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Та нормально йому. Нехай злочинці хвилюються.
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А Максим Чайка по ночам тебе не снится? Не приходит?
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А, що тебе, позолочена, не цікавлять оповідання того, що втік, як всьо било.
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я не понял, стыцькы, объясните - охрана или конвой?
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Охороняти його потрібно в камері-одиначці!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтерненко и его девушке предоставят охрану, - полиция
 
 
 
 
 
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