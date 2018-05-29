 Террористы на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, который исчез 24 мая, - 30 ОМБр

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады в Facebook.
"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая.Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с видео допроса военнослужащего Вооруженных Сил Украины можно сделать вывод, что "он подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно из-за длительного отсутствия сна или физических пыток".
"Тот факт, что военнослужащий утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб. Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный - это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины.
Оккупация Россией украинского Крыма, четыре года боевых действий, сотни убитых русских, десятки пленных военнослужащих российской армии, завезенные из РФ сотни танков, тысячи артиллерийских систем и сотни тысяч тонн горючего и боеприпасов к ним - более чем красноречивое доказательство агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
"Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью", - добавили в 30 ОМБр.
Ну и брехуны в генштабе
- По состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который пропал, найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна, - отметил он, передает 112.ua.
Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец, передает 112.ua.
так педро говорил срочников на передке нет????
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Увага! Троль фсб. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
- Наблюдаем активность противника
- Ну так отработайте
- Чем?
- Пулеметом
- Каким пулеметом? Вы же забрали его
Украинские военные захватили новый плацдарм на Светлодарской дуге
Батальон взял под полный контроль передовую позицию...
Военнослужащие 25-го батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) переместили несколько своих передовых позиций на Светлодарской дуге, улучшив тактическую позицию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил доброволец силовой операции Украины в Донбассе Юрий Мысягин.
«Они заняли новую стратегическую высотку, "расширились" на несколько сот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед», - написал он.
В результате, по словам Мысягина, батальон взял под полный контроль передовую позицию, оставленную ополченцами, которая фактически, оказалась укрепленным подземным бункером.
«Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ», - подчеркнул доброволец.
Так как и АТО закончилось, то и террористов уже как бы нет.
И войны нет, а есть какая то операция.......
БРЕД.....
В точку як завжди
Источник: https://censor.net.ua/n3068521
На кого расчитаны такие заявления пленных, на вату? Как может один воин, попавший в плен, делать заявление о наличии рос. военных на ВСЕЙ оккупированной территории?
Ему устроили турне по всему лугандону и домбабвэ?
Российских войск на Донбассе нет - значит 100% есть.