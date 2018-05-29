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 Террористы на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, который исчез 24 мая, - 30 ОМБр

Украинский военнослужащий, об исчезновении которого стало известно 24 мая, по предварительной информации находится во вражеском плену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады в Facebook.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая.Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с видео допроса военнослужащего Вооруженных Сил Украины можно сделать вывод, что "он подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно из-за длительного отсутствия сна или физических пыток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина делает все возможное для скорейшего освобождения заложников и политзаключенных, - Порошенко

"Тот факт, что военнослужащий утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб. Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный - это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины.

Оккупация Россией украинского Крыма, четыре года боевых действий, сотни убитых русских, десятки пленных военнослужащих российской армии, завезенные из РФ сотни танков, тысячи артиллерийских систем и сотни тысяч тонн горючего и боеприпасов к ним - более чем красноречивое доказательство агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

"Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью", - добавили в 30 ОМБр.

Террористы на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, который исчез 24 мая, - 30 ОМБр 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068521
 
 
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так педро говорил срочников на передке нет????
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Це не срочники, це контрактники які свідомо пішли захищати рідну державу.
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А с какого будуна ты решил ...что это срочник..??
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троль рашисткий, срочников нет в зоне проведения опперации
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Да, все верно - срочников нет, только контрактники. Но! Контракт можно подписать только после трех месяцев срочной службы, происходит это, как правило, следующим образом. Приходит в часть разнарядка - столько-то человек на фронт. Понятное дело, старики не хотят, поэтому проводят с молодыми "разъяснительную работу", после чего те "добровольно и с огромным желанием" подают рапорт на контракт.
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Насильно никого не заставляют, не придумывайте. Если это не Ваша фантазия и у Вас есть конкретные факты, сообщите в какой именно военной части было описанное Вами.
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Этот бред ты сам придумал...или подсказал кто-то...??
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Насколько я знаю, всё происходит несколько не так..Приезжает в тыловую часть агитатор и расчёсывает пацанов, мол чего вы тут в тылу штаны протираете, там нормальные деньги платят и вернётесь в родное село героями полная грудь медалей..Некоторые соглашаются..Контракт и ты на передке..
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Потрібно евакуйовувати місцеве населення, збільшувати чисельність військ на фронті та робити суцільну лінію фронту, щоб ворожі ДРГ не могли переходити лінію фронту та брати в полон наших солдат! Це відбувається бо між опорними пунктами диверсанти ходять як в себе вдома, місцеві мешканці по телефону наводять ворожі ДРГ на наші позиції, вказують де і в який час можна пройти непоміченими нашими постами! Жодних цивільних в зоні бойових дій бути не може, щоб під них не маскувались диверсанти! Будь яке тіло в секторі відповідальності підрозділу має знищуватись або затримуватись, а поки там місцеві, то військовим потрібно ідентифіковувати ворога перед тим як відкривати вогонь! А ворог цим користується!
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Его взяли в плен уже после того как вернулся обратно в часть или уже после?
Ну и брехуны в генштабе
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Ты об этом гутаришь? Или в Кремль не сообщили, что ранее оповещение о том что он нашёлся, через час генштаб опроверг.
- По состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который пропал, найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна, - отметил он, передает 112.ua.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец, передает 112.ua.
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украинец непутин

так педро говорил срочников на передке нет????
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Увага! Троль фсб. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
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Та же позиция
- Наблюдаем активность противника
- Ну так отработайте
- Чем?
- Пулеметом
- Каким пулеметом? Вы же забрали его
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2018.05.29
Украинские военные захватили новый плацдарм на Светлодарской дуге

Батальон взял под полный контроль передовую позицию...

Военнослужащие 25-го батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) переместили несколько своих передовых позиций на Светлодарской дуге, улучшив тактическую позицию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил доброволец силовой операции Украины в Донбассе Юрий Мысягин.
«Они заняли новую стратегическую высотку, "расширились" на несколько сот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед», - написал он.
В результате, по словам Мысягина, батальон взял под полный контроль передовую позицию, оставленную ополченцами, которая фактически, оказалась укрепленным подземным бункером.
«Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ», - подчеркнул доброволец.
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абсолютно неважно, что говорит солдат в плену, для этого должны действовать четкие правила поведения и пленных, и командиров, и пресс-службы... и общество д.б. в курсе..., но, как правило, пресловутые стандарты НАТО и объективная реальность в нашей армии, это 2 огромные разницы...
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Смотря на то как его подготовили к интервью видно сразу что с ним уже поработали спецслужбы. Бойцу терпения, а побратимы за него обязательно ответку сделают
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Пора бы уже запомнить, террористы берут заложников, а не в плен.
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С этой властью лучше на понятиях не акцентироваться.
Так как и АТО закончилось, то и террористов уже как бы нет.
И войны нет, а есть какая то операция.......
БРЕД.....
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Заяви, які був змушений зробити військовополонений - це спроба російських пропагандистів переконати українську і світову спільноту у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України.

В точку як завжди
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Хлопцю 19 років, ясно що його обробляли. Но це все безкарано не залишиться, будуть відповідати всі-від орків до путлера.
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"Тот факт, что военнослужащий утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб."
Источник: https://censor.net.ua/n3068521

На кого расчитаны такие заявления пленных, на вату? Как может один воин, попавший в плен, делать заявление о наличии рос. военных на ВСЕЙ оккупированной территории?
Ему устроили турне по всему лугандону и домбабвэ?
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Всё просто, послушай что говорит пленный на камеру и узнай что именно пытаются скрыть или вбросить. Такая себе 100% достоверная информация только на оборот.
Российских войск на Донбассе нет - значит 100% есть.
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Так, все це розраховано на вату яка сидить в рашкі,ось їм так і промивають мозок. Хоча і в нас є тупорилі мешканці які надивлячись кіселе-пулерівської пропаганди далі свого носа та телевізора нічого не бачуть.
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Так, і для їхньої, і для нашої вати це буде "беззаперечним доказом",що раша вояк на Донбасі немає. А ще ж і Лєнка Бондаренко з Мураєвим таке само кажуть!
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на кого на вату і це діє, наприклад як вчора у Торецьку батьки загиблої дівчини звинувачують ЗСУ що вони обстрілюють Торецьк. Глушилки не працюють мабуть а вежа донецькТБ працює. За 4 роки вату на підконтрольних Україні теріторії не можуть переконати хто куди стріляє. А що там казати про Макеєвку чи Горлівку окуповану це зомбі, комуняки невиліковні.
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Там много патриотов, не ставьте всех в один ряд.
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так патріотів срасеї багато, та які на камеру топчуть прапори України.
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Немає ніякого значення, що говорять полонені військові - їм дозволено казати все, що завгодно, крім справжньої і важливої для ворога інформації. Отака вона, війна, насправді, а не така, яку вигадують пропагандони мінстеців, де військові "героїчно" конають, не називаючи прізвища військового кухаря своєї частини.
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так,будемо чеати повернення！ а відповідь дамо відповідно！
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водка виной всему .хотите верьте хотите нет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, который исчез 24 мая, - 30 ОМБр
 
 
 
 
 
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