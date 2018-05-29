 Террористы на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, который исчез 24 мая, - 30 ОМБр

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады в Facebook.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая.Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с видео допроса военнослужащего Вооруженных Сил Украины можно сделать вывод, что "он подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно из-за длительного отсутствия сна или физических пыток".

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"Тот факт, что военнослужащий утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб. Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный - это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины.

Оккупация Россией украинского Крыма, четыре года боевых действий, сотни убитых русских, десятки пленных военнослужащих российской армии, завезенные из РФ сотни танков, тысячи артиллерийских систем и сотни тысяч тонн горючего и боеприпасов к ним - более чем красноречивое доказательство агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

"Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью", - добавили в 30 ОМБр.