 Стерненко опровергает обвинения в якобы уклонении от следственных действий: "Я наиболее заинтересован в объективном расследовании"

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь Руслан Форостяк, советник начальника ГУНП Одесской области, заявил "Громадському", что мое лечение в Киеве это "признаки уклонения от следственных действий". Очевидно, господин Руслан плохо знаком с нормами УПК и законодательством в целом. На данный момент ни следователем, ни судом на меня не положено никаких процессуальных обязанностей. У меня нет причин скрываться. Я оборонялся, и правда на моей стороне. Я наиболее заинтересован в объективном расследовании, давал показания следователю, сообщил ему о своем местонахождении и буду участвовать во всех необходимых следственных действиях как только моя серьезно поврежденная рука сможет хотя бы частично функционировать", - заявил Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель.
28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.
Читай Конституцию Украины.
інших ножів там не було...
Он достоин высшей награды как пример для подражания.
Потому что именно так нужно поступать с сепарьём и оккупантами.
Он убийца.
1. Нож его ?
2. Он доганял ?
3. Нож не его ?
Пытаетесь обелить...
Убийца изначально путается в своих показаниях (заявлениях).
Да и СЛОВО этого человека часто меняется...тоже можно.
Закрыть лет на восемь, т.к. часто на него покушаются. Книги напишет про покушения на себя.
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
Я думаю что те кто следят, давно бы его закрыли, боится руководство полиции, которое в угоду отдельно звятому патриоту прогибает закон.
Так, з життєвого достіду - а тобі нехай Божечко дасть здоров'я.
Так так ..мусарня в нас *на висоті * ...Та і генпГокугор -.*освітній * ..
..Дупи соєві захищати !?..Сам *рюкзаков* заявив. що в мусарні до 70 % - колишніх !!! ...
Ви, що думаєте, що мусарська справа така легка? Там своя специфіка, своя наука. Ось набрали молодих, освічених патріотів, і що? Вони навіть під вимоги патрульної поліції не підходять, а як би їх на посади оперів, слідчих ставити?
Це не говорячи про те, що в самій державі, так само лишись усі ті, що й були. ті що за Овоща голосували, ті що гречку брали...
Отже основа зараз -БАНДУ ГЕТЬ ..!
один из самых отвратительных организмов, рядящихся под патриотов.
Его шеф , дружок Поклонской, говорит по украински как Бимба.
Форостяк его прикрывает.
И главное - в Одессе массово преследуют Патриотов.
Не удивлюсь, если нападение организовано самими мусорами...
Однако, после того как вы показали своё псячье рыло(С) на Майдане, кто вас будет слушать?
Или мы сами не будем готовы защитить своих детей на улице чем вам так НИЗЗЯ?!
Да поли вы нах.
Мы ещё Конституцию Украины будем от вас защищать.))
но им побоку, они этого не знают. Тут главное деление на свой - чужой.