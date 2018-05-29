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 Политика Украины, Общество
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Все про:нападение (1503) Одесса (4952) Нацполиция (7501) убийство (4842) Стерненко (34) Форостяк (10)

 Стерненко опровергает обвинения в якобы уклонении от следственных действий: "Я наиболее заинтересован в объективном расследовании"

Экс-лидер одесского "Правого сектора", глава ГО "Небайдужі" Сергей Стерненко, пострадавший в результате нападения, заявил, что сотрудничал и будет в дальнейшем полностью сотрудничать со следствием и будет принимать участие во всех необходимых следственных действиях.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь Руслан Форостяк, советник начальника ГУНП Одесской области, заявил "Громадському", что мое лечение в Киеве это "признаки уклонения от следственных действий". Очевидно, господин Руслан плохо знаком с нормами УПК и законодательством в целом. На данный момент ни следователем, ни судом на меня не положено никаких процессуальных обязанностей. У меня нет причин скрываться. Я оборонялся, и правда на моей стороне. Я наиболее заинтересован в объективном расследовании, давал показания следователю, сообщил ему о своем местонахождении и буду участвовать во всех необходимых следственных действиях как только моя серьезно поврежденная рука сможет хотя бы частично функционировать", - заявил Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель. 

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него

Стерненко опровергает обвинения в якобы уклонении от следственных действий: Я наиболее заинтересован в объективном расследовании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068520
 
   
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Не твоя собачья разница, вопросник.
Читай Конституцию Украины.
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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Перед Новым годом днем в центре Днепра два отморозка подошли ко мне и отняли телефон, выпатрошили сумку. Я безоружна и беззащитна , сопротивляться бесполезно, люди проходили мимо, а полиции днем с огнем не сыщешь. И никакая статья КК мне не помогла. Очень жаль, что рядом не было такого человека, как Сергей. Может этот случай заставит хоть кого - то призадуматься.
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наш ККУ не дозволяє вбивати через телефон чи сумку...
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Дурненький тролю, наш ККУ багато чого не дозволяє. Бажаю тобі, виродку, зустрітися з озброєними ножем покидьками, та відчути все на своїй шкурі.
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зустрітися з озброєними ножем покидьками... це ти так про свого патріота?

інших ножів там не було...
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А заниматься грабежом ККУ разрешает ? Кто- то будет искать этих карманников ? Безнаказанность и порождает насилие, другого пути не существует.
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Представь что у тебя нож (ну или у них отберёшь) и начинаешь резать.
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обов'язковою умовою кваліфікації вбивства за ст. 118 КК є перебування винного при вчиненні цього діяння у стані необхідної оборони, уявної оборони або в умовах необхідності затримання злочинця. Якщо буде встановлено, що винний не перебував у такій обстановці, вчинене ним за наявності підстав слід кваліфікувати за ст. 115 КК.
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Коротше: «От коли вас вб'ють, от тоді і приходьте».
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Судя по возне вокруг Стерненко, некоторым "правоюро"словоблудам пришло время вставить Конституцию Украины прямо в голову.
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Герой, отличный парень и Смелый Воин, который отправил на тот свет сепарскую погань.
Он достоин высшей награды как пример для подражания.
Потому что именно так нужно поступать с сепарьём и оккупантами.
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" Я Вам не скажу за всю Одессу - вся Одесса очень велика " пел Марк Бернес. А Вы говорите за всех ?!
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Он что сепара мочканул ?

Он убийца.
1. Нож его ?
2. Он доганял ?
3. Нож не его ?
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Прально гутаришь Сирожа Он убийца А убил он защищаясь Проявив ловкость и мужество К людям имеющим силу духа Сирожа нужно относится с уважением Гребни думали что перед ними обычная овца и лох Ан нет перед ними был человек и одного гребня он порешил Еще раз подчеркиваю этот чел заслуживает уважения Не делайте упор на то что нож енго или не его Для лягавых это должен быть нож убитого петуха На том и стоять до конца
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А если фотки всплывут где он с этим ножом ?
Пытаетесь обелить...
Убийца изначально путается в своих показаниях (заявлениях).
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Хоть тыща фоток До лампады Слово человека против слова петуха кеоторого он не убил а только порезал По любому нож убиенного гредня Даже если нож его и отрицание каждого слова выжившего пинчера Мало того обьязательно подать в суд заяву чтобы петух возместил ему лечение Было бы прекрасно если быв он сделал инвалидность Тогда вообще Менты и решала от прокуратуры у него отсосут
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Как не убил ? Четыре раза порезал защищаясь, ну также можно.
Да и СЛОВО этого человека часто меняется...тоже можно.
Закрыть лет на восемь, т.к. часто на него покушаются. Книги напишет про покушения на себя.
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те що ти цього хочеш, не значить що все було саме так.
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- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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Сміливі воїни із ПС - на передовій, а не в тилу, коли 4 роки іде війна, із ножиками бігають.
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Нацист в кремле сидит-Хуйлопутен,а больничка это срасейская педирация!
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Полицаи не знают че делать. По понятиям, которые в Украине заменяют Закон, чел жлджен получить 8 лет строгача. Как это, чтоб быдло само себя защищало? С чего тогда будут кормится опера с другими мусорами? А ведь гоп-стопщики и домушники - основная и стабильная часть доходов мусорни.
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нет, они не знают что делать потому что толпа подменяет Закон. Его сажать по Закону надо, они боятся. Теперь он им прямо в глаза "сц.ыт" - у меня ведь нет процессуального статуса? то есть че ж вы о подозрении не сообщили?
Я думаю что те кто следят, давно бы его закрыли, боится руководство полиции, которое в угоду отдельно звятому патриоту прогибает закон.
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Я уже читал твои мнения, мусорская затычка. Желаю тебе чтобы "залетные" (не с твоего района) трахнули при тебе твою жену и дочь и чтобы вы потом всем райотделом их шукали и не нашли.
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Тупа ти скотина. Як би напад був саме таким, він мав би повне право їх валити.
Так, з життєвого достіду - а тобі нехай Божечко дасть здоров'я.
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Закон закон але не для цієї мальдівської банди .
Так так ..мусарня в нас *на висоті * Стерненко спростовує звинувачення в нібито ухиленні від слідчих дій: "Я найбільше зацікавлений в об'єктивному розслідуванні" - Цензор.НЕТ 2908 ...Та і генпГокугор -.*освітній * ..
..Дупи соєві захищати !?..Сам *рюкзаков* заявив. що в мусарні до 70 % - колишніх !!!Стерненко спростовує звинувачення в нібито ухиленні від слідчих дій: "Я найбільше зацікавлений в об'єктивному розслідуванні" - Цензор.НЕТ 1593 ...Стерненко спростовує звинувачення в нібито ухиленні від слідчих дій: "Я найбільше зацікавлений в об'єктивному розслідуванні" - Цензор.НЕТ 2908
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Давайте не будемо. А хто там може ще бути як не колишні? Ви ж не пішли? Я не пішов..
Ви, що думаєте, що мусарська справа така легка? Там своя специфіка, своя наука. Ось набрали молодих, освічених патріотів, і що? Вони навіть під вимоги патрульної поліції не підходять, а як би їх на посади оперів, слідчих ставити?
Це не говорячи про те, що в самій державі, так само лишись усі ті, що й були. ті що за Овоща голосували, ті що гречку брали...
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..Ну так змінювати Конституцію .під свого кума (без освіти ) .?.Чи Аваков мав досвід праці у мусарні ? Чи Матіос -фахівець ?...А покривати злочини діючоІ та колишньої банди ? .
Отже основа зараз -БАНДУ ГЕТЬ ..!
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Ты бредишь мусорыло По закону он является гражданином превысившим самооборону в бывшем уголовном кодексе до пяти лет Но при совдзпе существовали скощухи если чел оборонячясь получал травмы и ранения По существующей в совдэповские времена практике за такое давали условно Это я тебе говорю как умничающему мусорылу В далеком 77 г я проходил по этой статье Сделав инвалидом двух петухов Которыве нажравшись решили на мне испробовать свою богатырскую удаль Обое оказались в реанимации Обое мажорчики и детки парт работников Один вскоре скончался Так вот мне повезло что один был с ножом другой с бутылки сделал /розочку\ и я был порезан Крутили на срок 2 года Их родаки подняли всю ментовкую блядоту И хер им что выгорело Было 3 суда Дали 5 лет условно Что в совдэпе было практически не реально Так что я знаю о самообороне все Или почти все Жаль не знаком с хлопцем Помог бы ему выработать правильную линию поведения
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Это тот, который сумел защитить себя от убийц
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То есть подсказал бы как правильно врать? Раслабся, он уже натрепал себе на срок. Тут не было никакого нападения с ножем, розочкой. Есть доказательства обратного? выложи. Я не против. Следствие должно разобраться, а в место этого ты постиш фейки.
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Советник одесского главмента-сепара Форостяк, обвиняющий Стерненко в уклонении -
один из самых отвратительных организмов, рядящихся под патриотов.
Его шеф , дружок Поклонской, говорит по украински как Бимба.
Форостяк его прикрывает.
И главное - в Одессе массово преследуют Патриотов.
Не удивлюсь, если нападение организовано самими мусорами...
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Тут и к бабке не ходи. Двое гопников на крючке у местного опера получили задание "проучить" лоха. Чтобы гарантировать исполнение ничего про "политику" в деле не сказали. Указали на человека и наблюдали со стороны. Но Стерненко ждал и готовился к такому повороту и мастерски исполнил контрудар. Выживший о...л и идет сейчас как свидетель, но за паршивую свою жизнь дрожит, так как мусора могут и заткнуть его фонтан навсегда для профилактики лишней трепки языком.
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и мастерски исполнил контрудар - мастерски это когда мусорам нечего предъявить, а когда ему теперь приходится врать, что бы тюрьмы избежать, то в чем тут мастерство?
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Выводы из ментовского словоблудия только одни: НУ НИЗЗЯ УКРАИНЦАМ САМИМ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ!
Однако, после того как вы показали своё псячье рыло(С) на Майдане, кто вас будет слушать?
Или мы сами не будем готовы защитить своих детей на улице чем вам так НИЗЗЯ?!
Да поли вы нах.
Мы ещё Конституцию Украины будем от вас защищать.))
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Это явное превышение самообороны. О чем тут вообще разговаривать?
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Что такое "превышение самообороны" и где оно в этом деле? В каком именно месте?
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В статьях ККУ 36-39 и 118...
но им побоку, они этого не знают. Тут главное деление на свой - чужой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтерненко опровергает обвинения в якобы уклонении от следственных действий: "Я наиболее заинтересован в объективном расследовании"
 
 
 
 
 
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