 Стерненко опровергает обвинения в якобы уклонении от следственных действий: "Я наиболее заинтересован в объективном расследовании"

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь Руслан Форостяк, советник начальника ГУНП Одесской области, заявил "Громадському", что мое лечение в Киеве это "признаки уклонения от следственных действий". Очевидно, господин Руслан плохо знаком с нормами УПК и законодательством в целом. На данный момент ни следователем, ни судом на меня не положено никаких процессуальных обязанностей. У меня нет причин скрываться. Я оборонялся, и правда на моей стороне. Я наиболее заинтересован в объективном расследовании, давал показания следователю, сообщил ему о своем местонахождении и буду участвовать во всех необходимых следственных действиях как только моя серьезно поврежденная рука сможет хотя бы частично функционировать", - заявил Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.





