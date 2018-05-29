 Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс: ПА НАТО приняла итоговую декларацию саммита

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.
"… поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", – говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.
Также во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые борются с сокрушительной политикой Москвы и является "друзьями" НАТО.
Как сообщалось, 28 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.
"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.
По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.
це щось подібне занепокоєності - чи це вона і є?!
Это очень хорошо, теперь нужна дорожная карта и нужно не затягивать это дело, быстрее двигаться.
"Что касается расширенческой политики альянса, мы внимательно следили за вашей дискуссией вчера. В целом, конечно, удовлетворены теми решениями, которые произошли. Но если уж я заговорил о Грузии и о Украине, то это же понятно, что речь идет не только об обеспечении безопасности. Для наших грузинских друзей, конечно, это один из способов восстановления территориальной целостности, как они думают. Причем, с помощью силы, под прикрытием НАТО. Это давний, многолетний, больше ста лет этнический конфликт между грузинами, между абхазами (это маленькая небольшая этническая группа, там всего-то 200 тыс. человек), между осетинами, сто лег, гам уже больше, эти конфликты этнические. Для того, чтобы решить эти проблемы нужно не в НАТО вступать, нужно набраться терпения, наладить диалог с этими малыми этническими группами. И мы стараемся помочь, кстати говоря, Грузии восстановить свою территориальную целостность. И даже несмотря на решения по Косово, мы не признаем независимость этих квазигосударственных образований, хотя нас призывают давно к этому, уже десятилетия. Ведем себя очень ответственно, очень взвешенно и вас призываем вести себя также аккуратно. Но на Украине там одна треть вообще этнические русские. Из сорока пяти миллионов человек по официальной переписи только семнадцать миллионов русских. Есть регионы, где целиком только русское население проживает, скажем, в Крыму. Девяносто процентов - это русские. Украина, вообще, сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время; она получила территории от Польши - после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии - и сейчас еще не все решены приграничные проблемы на Черном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование. И если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Там сложные внутриполитические проблемы происходят. Тоже нужно действовать очень-очень аккуратно. У нас нет никакого права вето, и быть не может, и мы на это не претендуем. Но я хочу, чтобы все мы, когда решаем вопросы подобного рода, понимали, что и у нас тоже там есть свои интересы. Ну, семнадцать миллионов русских на Украине живет. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг, юг Украины полностью, там только одни русские. Крым просто получен Украиной решением Политбюро ЦК КПСС. Даже не проведено было государственных процедур по передаче этой территории, насколько мы спокойно, ответственно относимся к этим проблемам. Мы ничего стараемся не возбуждать, очень аккуратно действуем, но мы просим и наших партнеров действовать также взвешенно.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/110868-vyistuplenie-vladimira-putina-na-sammite-nato-buharest-4-aprelya-2008-goda.html"
Такий собі математичний софізм. 17% їх було по перепису, тобто від 52 млн. приблизно 8,5 млн. А потім вважають, що при населенні 45 млн. є ті ж 17 млн., і це вже більше 35%.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2001