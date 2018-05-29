 Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс: ПА НАТО приняла итоговую декларацию саммита

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.

"… поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", – говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.

Также во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые борются с сокрушительной политикой Москвы и является "друзьями" НАТО.

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Как сообщалось, 28 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.