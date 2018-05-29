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 Политика Украины
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 Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс: ПА НАТО приняла итоговую декларацию саммита

Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.

"… поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", – говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.

Также во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые борются с сокрушительной политикой Москвы и является "друзьями" НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Совета Россия-НАТО: в повестке - ситуация в Украине и вопросы, связанные с военной деятельностью в Европе

Как сообщалось, 28 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3068518
 
   
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вот и хорошо..главное после выборов не оказатся в таёжном союзе
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О, на заднем плане видна новейшая разработка российского ВПК - УКВ радиостанция Р-123 "Магнолия", принятая на вооружение почти недавно. В 1961 году...
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Вот вы смеетесь, а попробуйте найти в НАТО радиостанцию, которая при включенном шумоподавлении имеет радиус действия аж 13 км (!) и за которой которая может полностью спрятаться лежащий боец от пуль калибра 7,62? Підтримати сподівання України та Грузії на вступ до Альянсу: ПА НАТО ухвалила підсумкову декларацію саміту - Цензор.НЕТ 9690
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Хотелось бы, чтобы эти единодушные поддержки наконец воплотились во что то реальное
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Все залежить від нас (напівсовкової України). Утім, минулого разу саме шМеркель була проти вступу України та Грузії до НАТО. Її "старання" вилилися у дві війни: проти України та маленької Грузії. Але я бачу, що німці не збираються прибрати цю комсюцьку наволч з поста канцлера. Може "double_Bastian" зможе допомогти. Адже Ви там на місці.
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На самом деле ситуация в Германии крайне сложная, я имею ввиду высшее руководство. Сейчас просто не из кого делать выбор. Не выбирать же лидера из AFD или из левых. Вот и приходится хлебать широкую долбаную коалицию бабки с социаглистами....
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OMG. До чого дійшла Європа. Ліваки крутять нею, як циган сонцем. Коли я десь прочитав, що у Чехії! мером якогось міста є комуніст!!!, то зрозумів, що прогнозовані колись одним мудрим чоловіком сутінки Європи -- реальність. Була ще надія на давню мрію, Балто-Чорноморську смугу, але польська пиха поховала цю ідею ще до початку навіть її серйозного обговорення.
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Ліваками крутить не циган, а російські гроші. Якщо би їм одслинювали США, то вони би були праваками. І так далі. Щодо суиінків європи то вони вже почалися. Там мільйони громадян з мусульманського світу, а біженців не менше. Потенційно їх кількість досягне половини корінного населення. Враховуючи різницю в народжуваності можна сказати що європі в звичному розумінні пиз тобто кінець. Питання декількох десятків років
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"Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс.Источник:https://censor.net.ua/n3068518"

це щось подібне занепокоєності - чи це вона і є?! Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс: ПА НАТО приняла итоговую декларацию саммита - Цензор.НЕТ 5972
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кацапы изойдут на говно для петуха, если Украина будет в НАТО. а хуйла вообще удар хватит.
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Не , с мыслю что Украина и Грузия будет в НАТО ( раньше или позже но будет ) кацы уже , так сказать обжились . А вот пустить такой тихий слушок из НАТО что хотелось бы в НАТО принять Беларусь ... Вот тогда материала для тех петухов аш на пять дивизий за час набралось .
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Та вони вже нас усі 4 роки тільки надіями і стурбованостями годують. А кацапам міст в Крим будувати допомагають.
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А то что Мавзолейные на гоффно исходят,дело третье...
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Я не знаю що то була за зустріч, але в НАТО всі рішення ухвалюються консенсусом.
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це ж парламентська асамблея там нема вето, як генассамблеї оон теж не може ніхто заблокувати.
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Индюкович удрал в феврале 2014 года и оставил КАЗНУ страны ПУСТОЙ....с долгом 70 миллиардов долларов...то это как бы не считается да?
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Саммит Украина-НАТО кажись в июле,та все и решится...
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Прикольно. Полумёртвая организация, продвижение которой так стремились остановить, сами же и развили. "Дебилы, блт", как сказал один конь. )
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Без російської бази у Севастополі у України з'явилися шанси вступити в альянс НАТО, але і референдум не заважало провести ще у 2015 коли була максимальна підтримка такого кроку.
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Грузия и Украина должны получить надежду а НЕ ГАРАНТИИ вступления. Очередная морковка.
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"Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс", как то это так безнадёжно звучит.
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В Бухаресте, на саммите НАТО в 2008 году Германия и Франция (Меркель и Саркози) оттолкнули от НАТО именно Грузию и Украину. Для Грузии последствия были уже в том же году, для Украины - немного позже. И это на фоне откровенно агрессивной риторики Путлера на том же саммите. Мы все помним.
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Поддержать надежду Украины и Грузии на вступление в Альянс: ПА НАТО приняла итоговую декларацию саммита

Это очень хорошо, теперь нужна дорожная карта и нужно не затягивать это дело, быстрее двигаться.
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Вот часть речи Путина на саммите НАТО в 2008. Лидеры стран НАТО сделали вид, что они ничего не поняли. Просто им так удобней. А ведь согласно Устава ООН - это прямое вмешательство России во внутренние дела суверенных стран. Под тем же предлогом, как и вторжение СССР в Польшу в 1939 году. Совпадение? Не думаю.

"Что касается расширенческой политики альянса, мы внимательно следили за вашей дискуссией вчера. В целом, конечно, удовлетворены теми решениями, которые произошли. Но если уж я заговорил о Грузии и о Украине, то это же понятно, что речь идет не только об обеспечении безопасности. Для наших грузинских друзей, конечно, это один из способов восстановления территориальной целостности, как они думают. Причем, с помощью силы, под прикрытием НАТО. Это давний, многолетний, больше ста лет этнический конфликт между грузинами, между абхазами (это маленькая небольшая этническая группа, там всего-то 200 тыс. человек), между осетинами, сто лег, гам уже больше, эти конфликты этнические. Для того, чтобы решить эти проблемы нужно не в НАТО вступать, нужно набраться терпения, наладить диалог с этими малыми этническими группами. И мы стараемся помочь, кстати говоря, Грузии восстановить свою территориальную целостность. И даже несмотря на решения по Косово, мы не признаем независимость этих квазигосударственных образований, хотя нас призывают давно к этому, уже десятилетия. Ведем себя очень ответственно, очень взвешенно и вас призываем вести себя также аккуратно. Но на Украине там одна треть вообще этнические русские. Из сорока пяти миллионов человек по официальной переписи только семнадцать миллионов русских. Есть регионы, где целиком только русское население проживает, скажем, в Крыму. Девяносто процентов - это русские. Украина, вообще, сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время; она получила территории от Польши - после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии - и сейчас еще не все решены приграничные проблемы на Черном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование. И если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Там сложные внутриполитические проблемы происходят. Тоже нужно действовать очень-очень аккуратно. У нас нет никакого права вето, и быть не может, и мы на это не претендуем. Но я хочу, чтобы все мы, когда решаем вопросы подобного рода, понимали, что и у нас тоже там есть свои интересы. Ну, семнадцать миллионов русских на Украине живет. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг, юг Украины полностью, там только одни русские. Крым просто получен Украиной решением Политбюро ЦК КПСС. Даже не проведено было государственных процедур по передаче этой территории, насколько мы спокойно, ответственно относимся к этим проблемам. Мы ничего стараемся не возбуждать, очень аккуратно действуем, но мы просим и наших партнеров действовать также взвешенно.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/110868-vyistuplenie-vladimira-putina-na-sammite-nato-buharest-4-aprelya-2008-goda.html"
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Так ось звідки цей ідіотизм про 17 млн. кацапів в Україні пішов, який навіть деякі наші політики інколи озвучують.
Такий собі математичний софізм. 17% їх було по перепису, тобто від 52 млн. приблизно 8,5 млн. А потім вважають, що при населенні 45 млн. є ті ж 17 млн., і це вже більше 35%.
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Не вірте КГБістам. За даними перепису 2001 року в Україні було 8млн 334тис етнічних росіян, що становило 17,3% від усього населення
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2001
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Надо научить эту тварь - путина говорить правильно: В Украине, но на московии/на кацапстане/на москве/на питере.
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Дурака учить - только портить. Я за радикальные методы. Его только могила исправит.
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Если договор НАТО на поверку окажется таким же фиговым листом как и "Будапештский меморандум" (вот только не надо здесь разводить юридическую демагогию, чем они отличаются в плане "крючкотворства", важно другое способны ли они БАРЫГИ и МЕЩАНЕ умирать за интересы других БАРЫГ и МЕЩАН) , то в задницу все эти туалетные бумаги, посмотрим как они "дружно" бросятся защищать Турцию, не верю, что немцы "жопы будут рвать" за турков (и никогда не поверю!) не против Зимбабве или Того, а против паРаши или Китая!
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Нато у випадку нападу росії на одну з прибалтійських країн чи польщу воювати не буде. Це добре знають поляки і прибалти, тому і б'ються за те, щоб на їх території були бази США. Але боюся що від нападу це їх не врятує. Буде те що і з Україною
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Только поддержать не надежду, а стремление. Пусть надеются додики, а мы четко знаем, что будем в НАТО, по-этому стремимся. Также четко мы знаем, что параша развалится, а путину очко разворотят как муамару каддафи.
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