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Все про:безопасность (637) НАТО (5822) Россия (69433)

 Заседание Совета Россия-НАТО: в повестке - ситуация в Украине и вопросы, связанные с военной деятельностью в Европе

Основные пункты запланированной на 31 мая повестки Совета Россия-НАТО - Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"Ожидается, что тематика будет включать ситуацию в Украине и вокруг нее, включая полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - объяснил натовский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание военной базы США на территории Польши приведет к контрдействиям со стороны России, - Песков

Это заседание СРН будет первым после инцидента в Солсбери, на который НАТО отреагировала сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников.

Источник: https://censor.net.ua/n3068515
 
 
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кацяпам покажуть де їх місце?!
а воно в скрепній коліно-локтевій) позі! Заседание Совета Россия-НАТО: в повестке - ситуация в Украине и вопросы, связанные с военной деятельностью в Европе - Цензор.НЕТ 5364
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а мозгов у автора и постящего не хватило понять, что раша и не собирается продвигаться, свои цели она пока достигает--некотрую дестабилизацию у нас проводит и от крыма внимание отвлекает
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Чем больше любой придурок пытается отвлечь внимание всех от того, что он придурок, тем больше он обращает внимание этих же всех на то, что, таки да, перед ними придурок, и только до придурка это не доходит. И не надо его ни останавливать, ни вообще отвлекать от своих стараний раньше времени, все его действия его же и приведут, куда надо.
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это ты всегда такой умный 4 года спустя?когда все уже остановлено
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Нельзя оставлять Украину - один на один с Золотой Ордой...
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А при чём здесь россия??? Как можно советоваться со страной которая отрицает своё присутствие на Донбассе??? "Россия не пришла на Донбасс. Здесь, безусловно, личная точка зрения. Вы знаете, что Россия участвует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу. Никакого другого присутствия там нет", - отметил Песков.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Уж если с россией советуемся, то может и совместный парад в Бресте проведём, как в сентябре 1939г. Засідання Ради Росія-НАТО: на порядку денному - ситуація в Україні та питання, пов'язані з військовою діяльністю в Європі - Цензор.НЕТ 4706 ???
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если захотят, то и проведут, и нас не спросят--ты уж поверь)))
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и кто это за "захотят" такие? и каким же предметом на такой "парад" можно загнать лично Вас?
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Заседание Совета Россия-НАТО
Засідання Ради Росія-НАТО: на порядку денному - ситуація в Україні та питання, пов'язані з військовою діяльністю в Європі - Цензор.НЕТ 9322
Как-то кощунственно звучит.
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думаю начинать кричать "зрада" можно уже прямо сейчас
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Первое, что приходит на ум,- Пакт Риббентропа - Молотова
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