 Заседание Совета Россия-НАТО: в повестке - ситуация в Украине и вопросы, связанные с военной деятельностью в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.
"Ожидается, что тематика будет включать ситуацию в Украине и вокруг нее, включая полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - объяснил натовский чиновник.
Это заседание СРН будет первым после инцидента в Солсбери, на который НАТО отреагировала сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников.
а воно в скрепній коліно-локтевій) позі!
Как-то кощунственно звучит.