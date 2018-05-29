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 За сутки террористы совершили 37 обстрелов, ранены шестеро военнослужащих, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно высокой, обстановка сложной и контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, находящихся на луганском направлении. Также обстрелы продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы калибром 82 и 120 мм.

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"Во время боевых действий, за минувшие сутки, шестеро наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в больницы", - сообщили в ООС.

Вместе с тем отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения: "Около 5:00 утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Зализное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15 часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, мирному жителю были нанесены осколочные ранения".

В штабе ООС добавили, что по фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.

"С начала текущих суток, по состоянию на 7:00 утра, потерь в наших войсках нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пятеро ранены", - сообщили в пресс-службе ООС.

За сутки террористы совершили 37 обстрелов, ранены шестеро военнослужащих, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068512
 
 
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Выздоровления ребятам, что-бы быстрее опять мирусовали орков. Слава воинам ОСам
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Защитникам Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки террористы совершили 37 обстрелов, ранены шестеро военнослужащих, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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