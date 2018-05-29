 За сутки террористы совершили 37 обстрелов, ранены шестеро военнослужащих, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, находящихся на луганском направлении. Также обстрелы продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы калибром 82 и 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад боеприпасов в Старой Николаевке был накрыт из района Горловки САУ "Мста-С": стрельба была корректируемой, - Бутусов

"Во время боевых действий, за минувшие сутки, шестеро наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в больницы", - сообщили в ООС.

Вместе с тем отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения: "Около 5:00 утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Зализное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15 часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, мирному жителю были нанесены осколочные ранения".

В штабе ООС добавили, что по фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.

"С начала текущих суток, по состоянию на 7:00 утра, потерь в наших войсках нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пятеро ранены", - сообщили в пресс-службе ООС.