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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (1862) отравление (1040) Скрипаль (336)

 "Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - лечащий врач Скрипалей

Врачи, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления, не знают, какова долгосрочная перспектива состояния их здоровья, и изначально боялись, что все может быть хуже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Reuters.

"Честный ответ - мы не знаем", - сказала директор больницы Кристин Бланшард о прогнозе насчет здоровья Скрипалей.

Также медицинская команда изначально подозревала, что Скрипали страдают от передозировки опиоидом, прежде чем диагноз изменился.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал консультант по интенсивной терапии, который лечил Скрипалей, Стивен Юкес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну". ДОКУМЕНТ

Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его состояние больше не критическое.

Также его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается.Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб,пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3068511
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
добре, що вижили - здоров"я - і смерті хуйлу і підхуйловникам!
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"Также его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность".

Правы британские врачи: со здоровьем у неё совсем беда...
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те..кто уезжал от красной чумы..тоже хотел вернуться..
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Как бы не оказалось, что это сама дочурка и пыталась отравить папашу, но лоханулась и таванулась сама. На Расее такое бывает - сначала кредит/ипотека.. потом появляется удобный случай ее погасить и не важно сын, дочь, отец...
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Так, дивне рішення. Схоже, що вона не відчуває небезпеки від перебування в РФ.
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Зачем ей так сложно и рискованно травить?

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Сложно там это ей или нет никого не ипет в РФии, нужно было это не ей

Дело в том, что если все перебежчики будут умирать от одинаковых симптомов, то рано или поздно это вызовет подозрения в их естественной смерти, сделают анализ и так или иначе выявят причину. (Так уже случилось с полонием и теперь возможности его использования сильно сократились)
ГРУ такой расклад не выгоден и они вынуждены пользоваться разнообразием (кому несчатный случай, кому полоний, кому новичек на ручку, кому таблэтку......) Скрипалю выпал новичек вот и все.
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Да, че то эти Скрипали подвели британцев. Взяли и выздоровели. Ведь все авторитетные источники, даже сам создатель яда из Америки, утверждали, что от Новичка не выживают, или становятся овощами.
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Советская медицина не вылечивала или делала людей овощами и в менее сложных случаях.
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Я тоже так подумал - новичек был расчитан на советскую медицину - там бы даже диагноз не поставили
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При определённых условиях силикон может быть Ядом....
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Зря она хочет вернуться. Ведь теперь рашка начнёт использовать это в качестве аргумента за свою невиновность мнимую.
У неё шрам на шее, интересно откуда?
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От применения боевого отравляющего вещества не выживают!
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Вернуться в Россию она может только хотеть.
Резун по кафе не шатается, и потому никто его не откачивал.
Резун тоже хочет в Россию, но не более того.
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Предатели нынче в почёте. Предал свою страну, получал за это две зарплаты, и стал героем. Интересно, живы ли они? Если живы, то должны показать по ТВ. Если не покажутся, то...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - лечащий врач Скрипалей
 
 
 
 
 
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