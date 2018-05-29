 "Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - лечащий врач Скрипалей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Reuters.

"Честный ответ - мы не знаем", - сказала директор больницы Кристин Бланшард о прогнозе насчет здоровья Скрипалей.

Также медицинская команда изначально подозревала, что Скрипали страдают от передозировки опиоидом, прежде чем диагноз изменился.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал консультант по интенсивной терапии, который лечил Скрипалей, Стивен Юкес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну". ДОКУМЕНТ

Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его состояние больше не критическое.

Также его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается.Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб,пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.