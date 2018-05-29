 "Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - лечащий врач Скрипалей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Reuters.
"Честный ответ - мы не знаем", - сказала директор больницы Кристин Бланшард о прогнозе насчет здоровья Скрипалей.
Также медицинская команда изначально подозревала, что Скрипали страдают от передозировки опиоидом, прежде чем диагноз изменился.
"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал консультант по интенсивной терапии, который лечил Скрипалей, Стивен Юкес.
Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его состояние больше не критическое.
Также его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается.Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб,пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
Правы британские врачи: со здоровьем у неё совсем беда...
Дело в том, что если все перебежчики будут умирать от одинаковых симптомов, то рано или поздно это вызовет подозрения в их естественной смерти, сделают анализ и так или иначе выявят причину. (Так уже случилось с полонием и теперь возможности его использования сильно сократились)
ГРУ такой расклад не выгоден и они вынуждены пользоваться разнообразием (кому несчатный случай, кому полоний, кому новичек на ручку, кому таблэтку......) Скрипалю выпал новичек вот и все.
У неё шрам на шее, интересно откуда?
Резун по кафе не шатается, и потому никто его не откачивал.
Резун тоже хочет в Россию, но не более того.