 В 2017 году благодаря борьбе с коррупцией на таможне и конфискации незаконных активов в госбюджет поступило около $3 млрд, - Климпуш-Цинцадзе

Как пишет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter, эти и другие результаты борьбы с коррупцией были озвучены на семинаре "Развивая устойчивость Украины через реформы и борьбу с коррупцией" в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно данным правительства, в 2017 году государственный бюджет Украины получил $2,7 млрд благодаря борьбе с коррупцией на таможне, более 1 миллиарда долларов - в результате конфискации коррупционных активов и имущества", - написала она.

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Правительственный портал информирует, что главным тезисом выступления стало то, что реформы, позитивные изменения в международных рейтингах и открытость являются первыми и не самыми важными результатами антикоррупционной политики государства. Не меньшее значение, чем отправление правосудия в отношении коррупционных преступлений, имеет ликвидация предпосылок для коррупционных схем.

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"Наши приоритеты реформирования на 2018 год - это вопросы финансового и деловой среды, приватизация, дерегулирование и цифровизация экономики, - сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Также мы реформируем систему национальной безопасности на основе лучших рекомендаций и стандартов ЕС и НАТО".