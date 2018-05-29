 В 2017 году благодаря борьбе с коррупцией на таможне и конфискации незаконных активов в госбюджет поступило около $3 млрд, - Климпуш-Цинцадзе

Как пишет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter, эти и другие результаты борьбы с коррупцией были озвучены на семинаре "Развивая устойчивость Украины через реформы и борьбу с коррупцией" в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно данным правительства, в 2017 году государственный бюджет Украины получил $2,7 млрд благодаря борьбе с коррупцией на таможне, более 1 миллиарда долларов - в результате конфискации коррупционных активов и имущества", - написала она.
Правительственный портал информирует, что главным тезисом выступления стало то, что реформы, позитивные изменения в международных рейтингах и открытость являются первыми и не самыми важными результатами антикоррупционной политики государства. Не меньшее значение, чем отправление правосудия в отношении коррупционных преступлений, имеет ликвидация предпосылок для коррупционных схем.
"Наши приоритеты реформирования на 2018 год - это вопросы финансового и деловой среды, приватизация, дерегулирование и цифровизация экономики, - сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Также мы реформируем систему национальной безопасности на основе лучших рекомендаций и стандартов ЕС и НАТО".