 В основном в Украине соблюдаются права человека, но расследования дел Майдана и крупных коррупционеров не завершаются годами, - отчет ЕС

Совет Европейского Союза в понедельник, 28 мая, одобрил ежегодный отчет ЕС по правам человека и демократии в мире по 2017 год, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Во введении к отчету отмечается, что в 2017 году ЕС решительно выступал против нарушения прав детей и ограничение свободы мирных собраний, поддерживал создание условий для развития неправительственных организаций. В то же время, в целом в прошлом году условия для гражданского общества в мире ухудшились.

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В разделе отчета, посвященном Украине, отмечается, что в основном на подконтрольной Киеву территории Украины соблюдаются права человека и фундаментальные свободы, однако остается ряд проблем, с которыми Киев не справляется на протяжении длительного времени. Также существует беспокойство относительно дискриминации и нехватки защиты уязвимых групп.

В ЕС обращают внимание на то, что расследование преступлений, совершенных во время событий в Киеве в 2013-2014 годах, так и не завершены. "Расследование убийств на Майдане и жестоких событий в Одессе 2 мая 2014 года продвигаются очень медленно и виновники так и не привлечены к ответственности", - отмечается в документе. В нем указывается и на незавершенные расследования убийств журналистов.

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В отчете говорится также об успехах и провалах Украины в сфере борьбы с коррупцией. "Все большее количество дел высокого уровня расследуется специализированными антикоррупционными органами. Однако, эти дела задерживаются в имеющихся судах. До сих пор есть необходимость в образовании высшего антикоррупционного суда", - отмечается в отчете. В этой же части документа отмечается недостаток сотрудничества между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Генпрокуратурой. Авторы отчета призывают отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров.

В Крыму продолжается систематическая дискриминация крымских татар, а также других групп, которые открыто выступают против незаконной аннексии полуострова Россией. ЕС отмечает, что со своей стороны призвал к освобождению украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на Крымском полуострове, что, в частности, привело к освобождению лидеров крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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На неподконтрольной Киеву территории Донбасса продолжается "коллапс верховенства права и общественного порядка", говорится в документе. В то же время авторы отчета указывают, что и на подконтрольной Киеву территории международные правозащитные организации фиксировали "случаи похищений, произвольного заключения, плохого обращения (с заключенными - Ред.) и сексуального насилия".

ЕС отмечает, что в Украине до сих пор 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, из которых около 500-600 тысяч не имеют возможности получить социальные выплаты от государства из-за уточнения их места жительства. ЕС неоднократно призывал Киев возобновить выплаты.

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Среди прочего, ЕС называет своим приоритетом в контексте соблюдения прав человека и развития демократии в Украине осуществление реформы избирательного законодательства и защиту прав меньшинств, в частности уязвимых этнических групп, и соблюдение политики гендерного равенства.