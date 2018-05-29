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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:закон (2448) Минздрав (1585) образование (1768) трансплантация (73) врачи (570) реформы (3009) Линчевский (2)

 Трансплантология в Украине заработает, если местные общины будут финансировать образование врачей, а руководство - направлять на обучение, - замминистра Линчевский

В Украине есть курсы для обучения трансплантологии, но одновременно будут признаваться и документы, полученные по результатам такого обучения за рубежом.

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожье - это столица трансплантологии в Украине. В Запорожской академии последипломного образования открыты специальные курсы тематического усовершенствования для трансплант-координаторов, для анестезиолога по констатации смерти головного мозга и по работе вообще всей системы. И сегодня больницы могут отправлять своих сотрудников на эти циклы тематического усовершенствования, это уже государственный курс. С точки зрения государства - мы этот курс обеспечили", - указал чиновник, но добавил, что "возможно, одного Запорожья будет недостаточно, мы признаем подобное обучение за рубежом".

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Также Линчевский отметил, что трансплантология в Украине заработает, если местные общины будут отправлять врачей учиться за средства местных бюджетов, главные врачи будут проявлять в этом инициативу и сами врачи будут мотивированы. Потому трансплантология, говорит заместитель министра, - это командный процесс, когда правильно и вовремя поставленный диагноз "смерть мозга" может означать наличие донора для спасения жизни другого человека. Построении всей системы предшествует длительный и сложный процесс, и принятие изменений в законы - это лишь маленький шаг, добавил Линчевский.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Решения на заседании 17 мая 2018 года поддержали 255 народных депутатов Украины.

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Документ предусматривает, что трансплантация органов возможна при условии, что донор предоставил на нее письменное разрешение. Кроме того, закон предусматривает, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право отозвать свое письменное согласие или несогласие на посмертное донорство. Информация, будет конфиденциальной, вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Согласно документу, в случае, если умерший человек не высказал при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то согласия на изъятие анатомических материалов для трансплантации спрашивают у супруга или одного из близких родственников.

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По предварительным подсчетам, в Украине ежегодно погибает от 40 до 60 потенциальных доноров на миллион населения, что составляет около трех тысяч доноров, которые могли бы спасти жизни 10 тысячам больным, указывают актеры документа.

Источник: https://censor.net.ua/n3068507
 
 
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Трансплантация в Украине заработает только тогда когда будет побеждена коррупция и взяточники будут сидеть в тюрьмах или сами станут донорами для трансплантологов по решению суда (как в Китае). Во всех остальных случаях злоупотребления неизбежны (вплоть до похищения на органы подходящих тел с полной безнаказанностью заказчика и исполнителей). Стоит Вам только дать письменное согласие и завтра Ваши данные будут у всех заинтересованных лиц, а Вы умрете намного раньше во славу трансплантологии и Ваши органы будут исправно обслуживать богатеньких Буратин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрансплантология в Украине заработает, если местные общины будут финансировать образование врачей, а руководство - направлять на обучение, - замминистра Линчевский
 
 
 
 
 
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