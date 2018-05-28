 Создание военной базы США на территории Польши приведет к контрдействиям со стороны России, - Песков

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, - отметил он. - Наоборот - эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет".

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"Это, конечно, суверенное решение любой страны, если таковое решение принимается, - добавил представитель Кремля. - Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны".

Напоминаем, ранее сообщалось, что Польша высказала готовность выделить до $2 млрд для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.