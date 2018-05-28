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Все про:военная база (172) НАТО (5822) Песков (827) Польша (4353) США (13764)

 Создание военной базы США на территории Польши приведет к контрдействиям со стороны России, - Песков

Россия готова реагировать на создание военной базы США на территории Польши.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, - отметил он. - Наоборот - эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет".

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"Это, конечно, суверенное решение любой страны, если таковое решение принимается, - добавил представитель Кремля. - Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны".

Напоминаем, ранее сообщалось, что Польша высказала готовность выделить до $2 млрд для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3068504
 
 
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Позу поменяете-вот ваши контрдействия....
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Главная мечта свинособаки - убедить окружающих, что она человек....
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Ватный зверинец должен быть изолирован от людей
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"Слушайте, а кто в курсе, откуда взялось это новое их обзывательство - "свинособаки"? - писал тогда Захар. - Они так русских называют, вообще всех... Почему свинособаки-то?".

Захару подробно объяснили, что возлежание свиней, собак и его уважаемых предков ничем иным закончиться-то и не могло-то, но все же что-то в этом термине крепко зацепило раскосую душу русского прозаика.
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Уже привело. В Пидербурге спущен на воду новейший крейсер, невидимый для радаров НАТО.
Создание военной базы США на территории Польши приведет к контрдействиям со стороны России, - Песков - Цензор.НЕТ 1831
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Бессмысленные ВИЗГИ Кремля уже даже комментировать не хочется.
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русне это конечно припекает. теперь гарантировано мордва в Польшу не сунется. А ракеты госдеповские перекроют почти всю европейскую часть изгойки 404.
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Кацапы в ответ слепят еще одного петуха из дерьма. Трепещи, Америка!
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Какие контрдействия, какие контрдействия? Пес ты смердящий!
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При Хуйле альянс вышел непосредственно на границы России и расставляет свои базы по периметру. Советские вожди плачут где-то в аду. Створення військової бази США на території Польщі призведе до контрдій із боку Росії, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4661
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Ну , от части поддерживаю Пескова , в Польше не надо , пусть лучше сразу в Украине . Даже если наши чиновники будут против , я разрешу поставить пару ракет у себя в огороде , под Харьковом . Где-то около 100 км до границы с рашкой .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоздание военной базы США на территории Польши приведет к контрдействиям со стороны России, - Песков
 
 
 
 
 
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