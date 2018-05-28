 Станции переливания крови Украины готовятся к аккредитации в соответствии с европейскими стандартами по качеству и безопасности, - Минздрав

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, результаты самооценки помогут определить состояние готовности областных специализированных учреждений и заведений переливания крови к аккредитации в соответствии с требованиями Директивы Европейского Союза и стандартами Совета Европы относительно качества и безопасности крови с применением адаптированного инструмента оценки Европейской системы инспектирования служб крови (EuBIS). Осуществлять самооценку центрам помогают внешние эксперты - представители ЕС и международных организаций по международным стандартам в течение трех дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Меньше всего деклараций с врачами подписали жители Сумской области, - Супрун. ФОТОрепортаж

В процессе оценки планируется выявить все существующие "пробелы" законодательства по направлению, что будет служить основой для надлежащей имплементации Директивы ЕС и СЕ безопасности крови, а также разработки соответствующих национальных нормативных актов. А сам инструмент оценки EuBIS будет использован для разработки лицензионных требований по заготовке, переработке, тестированию, хранению, распределению донорской крови и ее компонентов.

Во время первого этапа самооценки состоялся цикл учредительных вебинаров по аккредитации специализированных учреждений и заведений переливания крови в соответствии с требованиями ЕС и стандартов СЕ. Второй этап первым из 15 заведений-участников начал Киевский городской центр крови. К проведению оценки в столичном центре присоединилась заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, начальник отдела безопасности крови и донорства ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Ирина Славинская, представители ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина впервые за семь лет полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

Оценку проводит ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" при технической поддержке Американского международного альянса здравоохранения (АМСЗ) в Украине, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Министерством.

Представители Европейской Комиссии присоединились к обсуждению важности внутреннего аудита заведений переливания и одобрили такие шаги, которые помогут в реализации Стратегии развития национальной системы крови Украины.

Также читайте: За время работы программы "Доступные лекарства" количество вызовов скорой помощи уменьшилось на 17 тысяч, – Минздрав

Следующими участниками самооценки станут областные специализированные учреждения и учреждения переливания крови Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.