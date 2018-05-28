 Эксгумация останков в Грушовичах может решить спор об их принадлежности к УПА, - посол Дещица

Читайте: В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если сейчас есть разные интерпретации украинских и польских экспертов относительно увиденного, значит нужно продолжать исследование, в частности, провести эксгумацию найденных останков (проведены только археологическое и судебно-медицинское исследование - ред.), чтобы ни у одной из сторон не возникало сомнений. Тут разные оценки увиденного являются нежелательными, поскольку дают поле для различного рода спекуляций", - заявил Дещица.

Он отметил, что приглашение украинских экспертов к наблюдению за раскопками показало открытость польской стороны и настроенность на сотрудничество. Он оценил это как "шаг в хорошем направлении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские историки начали раскопки на месте разрушенного памятника УПА в Грушовичах: представитель Украины Шеремета наблюдает за работами

Дещица подчеркнул: если после дополнительных исследований будут достаточные основания утвердить наличие останков лиц, которые принадлежали к УПА, тогда их "бездискуссионно следует захоронить и поставить могилу, которая была бы соответственно квалифицирована в соответствии с польским законодательством".

"Верю, что обе стороны проявят добрую волю, чтобы этот вопрос был урегулирован без излишних ненужных эмоций", - подчеркнул посол.

Также смотрите: Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович. ФОТОрепортаж

Напоминаем, после проведения трехдневных археологических раскопок в Грушовичах мнения украинских и польских экспертов, разделились. В частности, секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета, который был на месте раскопок, сообщил, что, по предварительным заключениям группы украинских экспертов, среди 18-ти захоронений есть по меньшей мере три захоронения воинов УПА.

Ранее представители украинской стороны на раскопках в Грушовичах информировали, что о захоронении в этом месте именно бойцов УПА могут свидетельствовать следующие факторы: захоронение нескольких тел на нетипичной глубине - одного метра, характер повреждений чашки черепа и найденная возле человеческих останков пуговица от немецкого нательного белья, которое носили воины УПА.

Читайте также: Исследователи обнаружили ряд захоронений женщин, мужчин и детей под разрушенным памятником УПА в Польше, - представитель ИНП Клещинский

В свою очередь польские эксперты из Института национальной памяти настаивают, что проведенные археологические и судебно-медицинские исследования не дают оснований утверждать, что на месте демонтированного памятника выявлены могилы членов УПА. Заместитель председателя ИНП Польши Кшиштоф Швагжик выразил мнение, что выявлено обычное место захоронения людей, поскольку это кладбище действует еще с XIX века. Он подчеркнул, что польская сторона считает: нет научных аргументов, чтобы утверждать, что речь идет о массовых или единичных захоронениях членов УПА.

"Нет оснований признавать эту могилу военной. Для этого должны быть однозначные доказательства", - констатировал Швагжик.

До этого заместитель председателя ИНП Польши заявлял: если в этом месте польские специалисты ничего не найдут, то памятник не будет устанавливаться. Швагжик отметил, что в первозданном виде памятник воинам УПА, который существовал до апреля 2017 года, не будет восстанавливаться.

Как сообщал Укринформ, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи поблизости Перемышля памятник воинам УПА. После этого Украина заблокировала проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.