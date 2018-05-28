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Все про:Абрамович (57) гражданство (814) Израиль (848)

 МВД Израиля подтверждает, что российский олигарх Абрамович получил гражданство, став самым богатым израильтянином

Уроженец СССР, гражданин России и еврей по национальности, бизнесмен Роман Абрамович получил удостоверение личности израильского гражданина.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Times of Israel сообщили в министерстве внутренних дел страны, подтвердив сообщения СМИ об иммиграции Абрамовича.

51-летний миллиардер 28 мая действительно прилетал в Тель-Авив, заявили в ведомстве. Он воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации.

Местом жительства в Израиле Абрамович указал купленный им особняк в Тель-Авиве.

Издание констатирует, что владелец английского футбольного клуба "Челси" Абрамович, чье состояние оцениваютв $10,8 млрд, стал самым богатым израильтянином.

Также читайте: Власти Британии не продлили визу российскому олигарху Абрамовичу, - "The Bell"

Источник: https://censor.net.ua/n3068499
 
 
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Трамп внезапно помирился с КНДР, сделав весьма странное заявление. Трамп заявил, что верит в потенциал Северной Кореи и Ким Чен Ын с ним согласен.
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интересно, ахметов имеет паспорт Израиля, ведь эдик ставицкий имел
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Ну да, теперь в Израиль. И только в расею эти поцреоты ехать не хотят. Любят её издалека, так сказать. И бабло оттуда получают за нефтегаз. Я тоже таких вот патриотов знаю: борются на словах против мирового зла, защищая расею-матушку, и делают это всё из ненавистных Европы и Америки.
Кстати, у него мать украинка, не? Тогда от не еврей, по израильским нормам.
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контрсанкции..это как жуков закидывал немцев трупами..не жалко..
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Вдруге в історії знайшли скелет розіп'ятого чоловіка, у Мордовiї кажуть що це був мордвiн - газета Мордовькiй Працiвник".
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Не, ну вы посмотрите, таки Ромчик пристроился по блату в кибуц, и наконец-то будет выращивать огурцы на продажу...
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Непонятно только , как это , что в россии , что в Украине у власти одни евреи
и захватили все ресурсы ,стали миллионерами , миллиардэрами ,а украинцы и русские на своей земле нищие и ещё и воюют между собой ? если найти ответ на этот вопрос , то не будет войны
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пішла линька на маасковії - починають алігархі линяти у теплі країни...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМВД Израиля подтверждает, что российский олигарх Абрамович получил гражданство, став самым богатым израильтянином
 
 
 
 
 
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