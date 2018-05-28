 МВД Израиля подтверждает, что российский олигарх Абрамович получил гражданство, став самым богатым израильтянином

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Times of Israel сообщили в министерстве внутренних дел страны, подтвердив сообщения СМИ об иммиграции Абрамовича.
51-летний миллиардер 28 мая действительно прилетал в Тель-Авив, заявили в ведомстве. Он воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации.
Местом жительства в Израиле Абрамович указал купленный им особняк в Тель-Авиве.
Издание констатирует, что владелец английского футбольного клуба "Челси" Абрамович, чье состояние оцениваютв $10,8 млрд, стал самым богатым израильтянином.
Кстати, у него мать украинка, не? Тогда от не еврей, по израильским нормам.
и захватили все ресурсы ,стали миллионерами , миллиардэрами ,а украинцы и русские на своей земле нищие и ещё и воюют между собой ? если найти ответ на этот вопрос , то не будет войны