 МВД Израиля подтверждает, что российский олигарх Абрамович получил гражданство, став самым богатым израильтянином

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Times of Israel сообщили в министерстве внутренних дел страны, подтвердив сообщения СМИ об иммиграции Абрамовича.

51-летний миллиардер 28 мая действительно прилетал в Тель-Авив, заявили в ведомстве. Он воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации.

Местом жительства в Израиле Абрамович указал купленный им особняк в Тель-Авиве.

Издание констатирует, что владелец английского футбольного клуба "Челси" Абрамович, чье состояние оцениваютв $10,8 млрд, стал самым богатым израильтянином.

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