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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (613) НАТО (5822) Пристайко (74)

 В НАТО считают "безобразием" блокирование Венгрией сотрудничества с Украиной, - Пристайко

В НАТО считают блокирование Венгрией евроатлантической интеграции Украины "безобразием", которое подрывает единство среди союзников в пользу России.

Об этом сказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый из выступающих подчеркнул, что такая ситуация, мягко говоря, является "безобразием", и НАТО должно сделать все возможное, чтобы заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств состоялось (11-12 июля в Брюсселе). Это должно быть сигналом тем же россиянам относительно единства НАТО в поддержке Украины, ее суверенитета", - отметил посол.

Пристайко выразил уверенность, что такая позиция союзников четко понятна и венгерской стороне.

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Глава Миссии Украины при НАТО сообщил, что во вторник в Нью-Йорке запланирована встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии, во время которой глава МИД Павел Климкин в очередной раз попытается урегулировать "языковой" вопрос с венгерской стороной. Дипломат также сообщил, что, несмотря на сопротивление официального Будапешта, министр обороны Украины Степан Полторак примет участие в министерском заседании НАТО 7 июня, в части рассмотрения вопроса о миссии Альянса в Афганистане.

Но, отметил посол, заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров в этот раз проведено также не будет.

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"Особенно нас тревожит то, что воюющая страна с 2016 года не проводила заседание Комиссии по НАТО на уровне министров обороны. И это блокирование венгров - злоупотребление не только принципом консенсуса, но и злоупотребление сотрудничеством на уровне министерств обороны. Это безобразие", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Читайте также: Заявляя о блокировании саммита Украина-НАТО Сийярто беспокоится не о Венгрии, а о своей карьере, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3068498
 
   
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- А ну, канай отсюда!
- Точно. Канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь!!! Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! Петух гамбургский!!!
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Влада рошена це пусте місце, нікчемність помножена на корупцію! Коли наведуть порядок з подвійним громадянством угорців в Закарпатті? Що це за лайно, коли всі етнічні угорці мають по два громадянства? Вони якісь привілейовані громадяни України? Не такі як інші? Угорщина хоче війни? Вона її отримає! Громадяни Угорщини втратять громадянство України і отримають заборону на в'їзд до України на 10 років!
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Мадяри не вчать інші мови взагалі. Що з цим робити невідомо.б
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Пока Дядя Сэм не даст по ушам мадьярам они будут наглеть и дальше, языковый закон лишь повод мешать сближению НАТО и Украины и всем понятно кто заказал йобикам эту компанию.
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Треба терміново замінити йобиків в НАТО Україною. Та й для НАТО користі буде куди більше...
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Краще цих мадьярських півників таки тримати в НАТО,так їх легше контролювати та у випадку чого бити по нахабній морді.А то ті угорські шльондри(доречі,чому кацапи не чіпляються до угорців,адже у них знаходиться одна з найбільших порностудій Європи та світу в цілому,з відповідною кількісттю повій) одразу злигаються з кацапами-навіщо нам кацапські союзники за спиною?
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Та таке...
Іноді гаряче серце програє холодному розуму.
Взагалі це протистояння з Рашкою та її сателітами ,на мою думку,не може бути виграним тільки у військовий спосіб-треба застосовувати всю можливу логіку,не гарячкувати та продумувати варіанти.Треба зберегти життя наших вояків та нищити ворога в будь-який доступний спосіб.
Втім я проголошую очевидні речі
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Мадьяры даже для автобуса "Икарус"приличного дизеля не смогли построить:получился RABA -MAN.Без фрицев не вышло...
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Не закон про освіту потрібно було міняти а конституцію - не знаєш української мови не маєш права голосу!
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Когда Венгрия вступала в НАТО - ей дали гарантии и права (например - что она может заблокировать те решения НАТО с какими не согласна). Сейчас она пользуется ими.
Можно её конечно нагнуть, но тогда прочим членам НАТО станет понятно что плевать здесь хотели на их мнение. Если их мнение не будет совпадать с мнением США - их просто нагнут.
Это будет ещё больший раскол НАТО чем есть сейчас
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Не надейся, свинособака кацапская. Как скажет США, так и будет. И ни один Йоббик не помешает. Думаю, им могут просто напомнить танки твоих кремлёвских хозяев на улицах Будапешта. Можемповторить, типа.
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А США оно надо??? Они сотню Джавелинов только на четвёртый год дали. Хотя Израилю за то же время - порядка 10 млрд $ на оборону.
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Как думаете, если Орбан потребует от НАТО персональный дворец с платиновым троном и диамантовой инкрустацией, а иначе он заблокирует всю работу НАТО, ему это дадут? И наверняка догадываетесь почему. Потому что где права, там и обязанности. И ответственность.
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Нетрудно себе представить, что в случае реального конфликта России с НАТО Венгрия сыграет роль пятой колонны, ударив в спину и Украине, и Европе.
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"Ударялка" у венгров не выросла для этого. Просто пользуются уставом НАТО в своих интересах, выёживаясь перед своим лохторатом. У них ВС едва превышает 20 тысяч военнослужащих, при наличии 30 совковых танков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАТО считают "безобразием" блокирование Венгрией сотрудничества с Украиной, - Пристайко
 
 
 
 
 
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