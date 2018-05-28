 В НАТО считают "безобразием" блокирование Венгрией сотрудничества с Украиной, - Пристайко

Об этом сказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждый из выступающих подчеркнул, что такая ситуация, мягко говоря, является "безобразием", и НАТО должно сделать все возможное, чтобы заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств состоялось (11-12 июля в Брюсселе). Это должно быть сигналом тем же россиянам относительно единства НАТО в поддержке Украины, ее суверенитета", - отметил посол.
Пристайко выразил уверенность, что такая позиция союзников четко понятна и венгерской стороне.
Глава Миссии Украины при НАТО сообщил, что во вторник в Нью-Йорке запланирована встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии, во время которой глава МИД Павел Климкин в очередной раз попытается урегулировать "языковой" вопрос с венгерской стороной. Дипломат также сообщил, что, несмотря на сопротивление официального Будапешта, министр обороны Украины Степан Полторак примет участие в министерском заседании НАТО 7 июня, в части рассмотрения вопроса о миссии Альянса в Афганистане.
Но, отметил посол, заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров в этот раз проведено также не будет.
"Особенно нас тревожит то, что воюющая страна с 2016 года не проводила заседание Комиссии по НАТО на уровне министров обороны. И это блокирование венгров - злоупотребление не только принципом консенсуса, но и злоупотребление сотрудничеством на уровне министерств обороны. Это безобразие", - заявил Пристайко.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".
Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.
В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
- Точно. Канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь!!! Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! Петух гамбургский!!!
Іноді гаряче серце програє холодному розуму.
Взагалі це протистояння з Рашкою та її сателітами ,на мою думку,не може бути виграним тільки у військовий спосіб-треба застосовувати всю можливу логіку,не гарячкувати та продумувати варіанти.Треба зберегти життя наших вояків та нищити ворога в будь-який доступний спосіб.
Втім я проголошую очевидні речі
Можно её конечно нагнуть, но тогда прочим членам НАТО станет понятно что плевать здесь хотели на их мнение. Если их мнение не будет совпадать с мнением США - их просто нагнут.
Это будет ещё больший раскол НАТО чем есть сейчас