 В НАТО считают "безобразием" блокирование Венгрией сотрудничества с Украиной, - Пристайко

Об этом сказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый из выступающих подчеркнул, что такая ситуация, мягко говоря, является "безобразием", и НАТО должно сделать все возможное, чтобы заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств состоялось (11-12 июля в Брюсселе). Это должно быть сигналом тем же россиянам относительно единства НАТО в поддержке Украины, ее суверенитета", - отметил посол.

Пристайко выразил уверенность, что такая позиция союзников четко понятна и венгерской стороне.

Читайте: НАТО надеется на быстрое решение языковых разногласий между Украиной и Венгрией, - Столтенберг

Глава Миссии Украины при НАТО сообщил, что во вторник в Нью-Йорке запланирована встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии, во время которой глава МИД Павел Климкин в очередной раз попытается урегулировать "языковой" вопрос с венгерской стороной. Дипломат также сообщил, что, несмотря на сопротивление официального Будапешта, министр обороны Украины Степан Полторак примет участие в министерском заседании НАТО 7 июня, в части рассмотрения вопроса о миссии Альянса в Афганистане.

Но, отметил посол, заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров в этот раз проведено также не будет.

Также читайте: Делегация Венгрии проигнорировала рассмотрение языкового вопроса в комитете ПА НАТО: действия Будапешта являются шантажом, - Фриз

"Особенно нас тревожит то, что воюющая страна с 2016 года не проводила заседание Комиссии по НАТО на уровне министров обороны. И это блокирование венгров - злоупотребление не только принципом консенсуса, но и злоупотребление сотрудничеством на уровне министерств обороны. Это безобразие", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Читайте также: Заявляя о блокировании саммита Украина-НАТО Сийярто беспокоится не о Венгрии, а о своей карьере, - Пристайко