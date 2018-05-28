 Россия будет продолжать все отрицать. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, - отец девушки из Нидерландов, погибшей в МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" голландец Ханс де Борст, у которого в сбитом над Донбассом Boeing погибла 17-летняя дочь Эльземик.

Голландец вместе с несколькими родственниками пассажиров рейса МН17 написал открытое письмо россиянам, которое опубликовали 23 мая.

В интервью Ханс де Борст рассказал, что приветствует заявление правительства Нидерландов, которое официально возложило на Россию ответственность за гибель рейса МН17.

"Я рад, что наше правительство выразило желание действовать. Конечно, Россия будет продолжать все отрицать, уже все отрицает. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, на котором доказательства представит независимая команда следователей. Уголовный суд когда-то состоится, но его, скорее всего, еще долго придется ждать, возможно, несколько лет", – добавил он.

Голландец отметил, что готов ждать окончания расследования.

"Терпения у меня много. Я и так каждый день живу с болью от того, что моей дочки больше нет… Для меня важнее, чтобы все было тщательно расследовано. Не хотелось бы, чтобы следователи поторопились и наделали ошибок, тем самым позволив России посмеяться над собой в сторонке. Пусть следователи работают точно и тщательно, и пусть, если понадобится, нам придется еще три года ждать суда", – подчеркнул он.

Также читайте: Могерини о сбитом Боинге MH17: Евросоюз призывает Россию взять на себя эту ответственность

Отец жертвы добавил, что следствие должно дойти до самой сути, "перевернуть последний камень", потому что Россия не хочет выдавать виновных.

"Эти действия направлены не против русского народа. Я знаю от моих русских знакомых, что им тоже больно от того, что происходит. Но нельзя же все отрицать и ожидать, что Голландия просто промолчит в ответ? Я думаю, что российские власти тоже медленно осознают, где правда. Для них это будет тяжело. И они продолжат все отрицать. Но посмотрим, что будет на суде", – заявил он.

Ханс де Борст добавил, что Россия преуспела в своей попытке ввести мир в заблуждение, чтобы все потеряли интерес к делу об MH17.

"Теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал, стоически... Все или почти все родственники поддерживают следователей и не сомневаются в них. Разумеется, всегда находится кто-то, кто начинает о том, как Россия никого не выдаст. Не выдаст, но несмотря на это, я считаю (и я думаю, многие другие родственники так же считают), очень важно, чтобы следственная группа неизменно продолжала двигаться своим курсом, продолжала свое независимое расследование", – подчеркнул голландец.

Также читайте: "Нет, конечно. Конечно, нет", - Путин отказался признавать российской ракету, сбившую рейс МН17

Отец жертвы обратил внимание на вывод следствия, что Россия нарушила резолюцию ООН, предусматривающую максимальное сотрудничество со следствием со стороны всех стран-участников.

"Теперь эта резолюция вновь будет обсуждаться в Совете Безопасности, и России должны дать по рукам за нарушение. Такова процедура. То есть особых плодов это не даст, но все же непорядочное поведение России будет выставлено на всеобщее обозрение, а это уже немало. Все-таки потеря лица на международной арене", – рассказал он.

Голландец отметил, что понимает россиян, которым неприятны обвинения в адрес их страны и которые пытаются все отрицать или выдвигают альтернативные версии.

Также читайте: "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

"Мне мои русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну, что они всем сердцем сочувствуют мне. Но, с другой стороны, мне рассказывали, что даже внутри одной семьи люди нередко оказываются по разные стороны баррикад и поэтому в прямом смысле держат рот за замком. Мне так прямо и рассказывали! И что держатся за свое рабочее место, чтобы выжить. И не лезут в политику, потому что от нее одни неприятности. Так мне говорили. Это я могу понять", – пояснил он.

По словам отца жертвы, он рад, что голландская сборная не попала на чемпионат мира в России.

"Австралия также в пятницу предъявила России официальные обвинения, а ее команда весело едет на чемпионат. Я желаю им успеха, но, по-моему, они могли бы отозвать свое участие. К счастью, не мне это решать. Я рад, что голландцы не едут", – подытожил Ханс де Борст.