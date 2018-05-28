 Россия будет продолжать все отрицать. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, - отец девушки из Нидерландов, погибшей в МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" голландец Ханс де Борст, у которого в сбитом над Донбассом Boeing погибла 17-летняя дочь Эльземик.
Голландец вместе с несколькими родственниками пассажиров рейса МН17 написал открытое письмо россиянам, которое опубликовали 23 мая.
В интервью Ханс де Борст рассказал, что приветствует заявление правительства Нидерландов, которое официально возложило на Россию ответственность за гибель рейса МН17.
"Я рад, что наше правительство выразило желание действовать. Конечно, Россия будет продолжать все отрицать, уже все отрицает. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, на котором доказательства представит независимая команда следователей. Уголовный суд когда-то состоится, но его, скорее всего, еще долго придется ждать, возможно, несколько лет", – добавил он.
Голландец отметил, что готов ждать окончания расследования.
"Терпения у меня много. Я и так каждый день живу с болью от того, что моей дочки больше нет… Для меня важнее, чтобы все было тщательно расследовано. Не хотелось бы, чтобы следователи поторопились и наделали ошибок, тем самым позволив России посмеяться над собой в сторонке. Пусть следователи работают точно и тщательно, и пусть, если понадобится, нам придется еще три года ждать суда", – подчеркнул он.
Отец жертвы добавил, что следствие должно дойти до самой сути, "перевернуть последний камень", потому что Россия не хочет выдавать виновных.
"Эти действия направлены не против русского народа. Я знаю от моих русских знакомых, что им тоже больно от того, что происходит. Но нельзя же все отрицать и ожидать, что Голландия просто промолчит в ответ? Я думаю, что российские власти тоже медленно осознают, где правда. Для них это будет тяжело. И они продолжат все отрицать. Но посмотрим, что будет на суде", – заявил он.
Ханс де Борст добавил, что Россия преуспела в своей попытке ввести мир в заблуждение, чтобы все потеряли интерес к делу об MH17.
"Теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал, стоически... Все или почти все родственники поддерживают следователей и не сомневаются в них. Разумеется, всегда находится кто-то, кто начинает о том, как Россия никого не выдаст. Не выдаст, но несмотря на это, я считаю (и я думаю, многие другие родственники так же считают), очень важно, чтобы следственная группа неизменно продолжала двигаться своим курсом, продолжала свое независимое расследование", – подчеркнул голландец.
Отец жертвы обратил внимание на вывод следствия, что Россия нарушила резолюцию ООН, предусматривающую максимальное сотрудничество со следствием со стороны всех стран-участников.
"Теперь эта резолюция вновь будет обсуждаться в Совете Безопасности, и России должны дать по рукам за нарушение. Такова процедура. То есть особых плодов это не даст, но все же непорядочное поведение России будет выставлено на всеобщее обозрение, а это уже немало. Все-таки потеря лица на международной арене", – рассказал он.
Голландец отметил, что понимает россиян, которым неприятны обвинения в адрес их страны и которые пытаются все отрицать или выдвигают альтернативные версии.
"Мне мои русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну, что они всем сердцем сочувствуют мне. Но, с другой стороны, мне рассказывали, что даже внутри одной семьи люди нередко оказываются по разные стороны баррикад и поэтому в прямом смысле держат рот за замком. Мне так прямо и рассказывали! И что держатся за свое рабочее место, чтобы выжить. И не лезут в политику, потому что от нее одни неприятности. Так мне говорили. Это я могу понять", – пояснил он.
По словам отца жертвы, он рад, что голландская сборная не попала на чемпионат мира в России.
"Австралия также в пятницу предъявила России официальные обвинения, а ее команда весело едет на чемпионат. Я желаю им успеха, но, по-моему, они могли бы отозвать свое участие. К счастью, не мне это решать. Я рад, что голландцы не едут", – подытожил Ханс де Борст.
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https://ukrainian.voanews.com/a/rosija-ortymuje-investytsiji-a-ukraina-porady/4413314.html
Вот скажите, готовя фальсификацию, вы станете делать так, чтоб вещдоки упали не на вашу территорию? А станете настаивать на проведении трибунала?
Лев Толстой
hochu#domoy @rjpthjuz 40 minutes ago
Ватка офигевает))
То рузьке язык ущемляют в Украине, то самолеты 2х километровые ...
Все что делают так званные международные суды это не более чем фарс.А за членство в этом фарсе странам нужно отстегивать реальное бабло.Поэтому и неудивительно что создаются криптовалюты ведь политическим мировым поституткам уже никто не верит.
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- У них рила, а не обличчя.
Царство небесное невинно убиенным и пусть будет им земля пухом. В 21 веке цивилизованным людям очень сложно понять суть Путина - наследника совка и КГБ.
А еще он думает, что простых россиян заставляют покупать детские коляски в виде установки Бук с российским флагом. И, тем самым, гордиться этим массовым убийством... Но, при этом, всем с пеной у рта доказывать, что Боинг сбила Украина. И еще он думает, что их заставляют надевать макеты танковых башен на головы и детские коляски...
Да никто из не заставляет. Просто 90% из них - лживые, подлые и двуличные люди. Всего лишь.
Суд возможен только в результате развала РФ, как государства или госпереворота там же, что маловероятно ввиду высокой цены на природные ресурсы и тотального контроля со стороны власти внутри РФ.