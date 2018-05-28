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 Россия будет продолжать все отрицать. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, - отец девушки из Нидерландов, погибшей в МН17

Родственники жертв крушения малайзийского Boeing МН17 на Донбассе в 2014 году хотят, чтобы восторжествовала справедливость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" голландец Ханс де Борст, у которого в сбитом над Донбассом Boeing погибла 17-летняя дочь Эльземик. 

Голландец вместе с несколькими родственниками пассажиров рейса МН17 написал открытое письмо россиянам, которое опубликовали 23 мая.

В интервью Ханс де Борст рассказал, что приветствует заявление правительства Нидерландов, которое официально возложило на Россию ответственность за гибель рейса МН17.

"Я рад, что наше правительство выразило желание действовать. Конечно, Россия будет продолжать все отрицать, уже все отрицает. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, на котором доказательства представит независимая команда следователей. Уголовный суд когда-то состоится, но его, скорее всего, еще долго придется ждать, возможно, несколько лет", – добавил он.

Голландец отметил, что готов ждать окончания расследования.

"Терпения у меня много. Я и так каждый день живу с болью от того, что моей дочки больше нет… Для меня важнее, чтобы все было тщательно расследовано. Не хотелось бы, чтобы следователи поторопились и наделали ошибок, тем самым позволив России посмеяться над собой в сторонке. Пусть следователи работают точно и тщательно, и пусть, если понадобится, нам придется еще три года ждать суда", – подчеркнул он.

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Отец жертвы добавил, что следствие должно дойти до самой сути, "перевернуть последний камень", потому что Россия не хочет выдавать виновных.

"Эти действия направлены не против русского народа. Я знаю от моих русских знакомых, что им тоже больно от того, что происходит. Но нельзя же все отрицать и ожидать, что Голландия просто промолчит в ответ? Я думаю, что российские власти тоже медленно осознают, где правда. Для них это будет тяжело. И они продолжат все отрицать. Но посмотрим, что будет на суде", – заявил он.

Ханс де Борст добавил, что Россия преуспела в своей попытке ввести мир в заблуждение, чтобы все потеряли интерес к делу об MH17.

"Теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал, стоически... Все или почти все родственники поддерживают следователей и не сомневаются в них. Разумеется, всегда находится кто-то, кто начинает о том, как Россия никого не выдаст. Не выдаст, но несмотря на это, я считаю (и я думаю, многие другие родственники так же считают), очень важно, чтобы следственная группа неизменно продолжала двигаться своим курсом, продолжала свое независимое расследование", – подчеркнул голландец.

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Отец жертвы обратил внимание на вывод следствия, что Россия нарушила резолюцию ООН, предусматривающую максимальное сотрудничество со следствием со стороны всех стран-участников.

"Теперь эта резолюция вновь будет обсуждаться в Совете Безопасности, и России должны дать по рукам за нарушение. Такова процедура. То есть особых плодов это не даст, но все же непорядочное поведение России будет выставлено на всеобщее обозрение, а это уже немало. Все-таки потеря лица на международной арене", – рассказал он.

Голландец отметил, что понимает россиян, которым неприятны обвинения в адрес их страны и которые пытаются все отрицать или выдвигают альтернативные версии.

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"Мне мои русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну, что они всем сердцем сочувствуют мне. Но, с другой стороны, мне рассказывали, что даже внутри одной семьи люди нередко оказываются по разные стороны баррикад и поэтому в прямом смысле держат рот за замком. Мне так прямо и рассказывали! И что держатся за свое рабочее место, чтобы выжить. И не лезут в политику, потому что от нее одни неприятности. Так мне говорили. Это я могу понять", – пояснил он.

По словам отца жертвы, он рад, что голландская сборная не попала на чемпионат мира в России.

"Австралия также в пятницу предъявила России официальные обвинения, а ее команда весело едет на чемпионат. Я желаю им успеха, но, по-моему, они могли бы отозвать свое участие. К счастью, не мне это решать. Я рад, что голландцы не едут", – подытожил Ханс де Борст.

Источник: https://censor.net.ua/n3068496
 
   
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про Лаврова говорят, что он животное, лошади обижаются, но Лавров оставляет это на их совести.
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«Самолет, самолет, какой самолет? - удивился Путин, услышав про самолет. - О каком самолете идет речь? Извините, пожалуйста, мы сегодня целый день работали, поэтому я не знаю, кто такой этот самолет, в первый раз про него слышу, но могу сказать сразу, не знакомясь с тем, что там есть: не ссы, Эммануэль, а то Трамп нападет».
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параші до одного місця всі ці балачки, Треба повністю блокувати торгівлю, інакше не допоможе.
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для розуміння сумної реальності..

Росія отримує інвестиції, а Україна - поради - експерти критикують плани Total інвестувати до РФ
https://ukrainian.voanews.com/a/rosija-ortymuje-investytsiji-a-ukraina-porady/4413314.html
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Похожа на маньку захарову после членоугодничества у лаврова.
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На хрена эти рекламы, Цензор для политики, а не для рекламы.
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Время не за горами, когда этого патологического урода путлера привлекут к настоящей ответственности и раздавят как вонючего клопа.
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Та відключіть вже ви хоч зараз той мордор від SWIFT нарешті!
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Люди погибли, а соотечественники заключают контракты с убийцей-ху.лом. Бизнес однако.
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И толку, рашка все равно не признает свою вину.
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русские скоты (простите за тавтологию) шьют дело Украине.
Вот скажите, готовя фальсификацию, вы станете делать так, чтоб вещдоки упали не на вашу территорию? А станете настаивать на проведении трибунала?
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Топографы перепутали первомайски, не оттуда выстрелили...если б из того первомайска что ближе к границе параши вещдоки упали бы на территорию , стрелять на 90% должны были в самолет с росийскими гражданами, что б начать полномасштабное вторжение, что и было ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ!!! тактические группы, войска были уже готовы на границе и укр. армии на тогда практически еще не было...
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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"Кавказский пленник". Повесть гениального Толстого о борьбе чеченцев с россиянами.
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Дык ведь, шлюха никогда не признается, что она шлюха.
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Ханс де Борст ще повністю не зрозумів суті росії і його знайомих росіян. Тому голландцям прийдеться пройти дуже важкий шлях до розуміння того, що відбулося. А зараз нехай починає боротися із своїми фірмами, що співробітничали із вбивцями його дитини.
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странные голландцы так врать... Какие дети? Не было у них никогда детей и самолета не было... Все хотят обидеть великую православную Россию. Мы то знаем что это происки пендосов!
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лишнехромосомніе фас=))



hochu#domoy‏ @rjpthjuz 40 minutes ago
Ватка офигевает))

Росія продовжуватиме все заперечувати. Але тепер ми отримаємо справжній судовий процес, - батько дівчини з Нідерландів, яка загинула в МН17 - Цензор.НЕТ 9258
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А раньше показывали какую-то новоотсосию или какие-то луганду и домбабве между Украина и россосия.
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А разве было? НаРФии всегда видят то, чего в реале нет.
То рузьке язык ущемляют в Украине, то самолеты 2х километровые ...
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Получим процесс длиною в жизнь и никого ни к чему не обязывающий которому уже никто в мире не верит.
Все что делают так званные международные суды это не более чем фарс.А за членство в этом фарсе странам нужно отстегивать реальное бабло.Поэтому и неудивительно что создаются криптовалюты ведь политическим мировым поституткам уже никто не верит.
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Каддафіч отримав вирок через 23 роки після вибуху Боїнга над Локербі
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Вы так ничего и не поняли.Во всех преступлениях винят хуйла а не кацапию.И если убрать хуйла то кацапия снова будет красивая и пушистая и даже ни причем.А ведь все что делается делает не только один хуйло.
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Конечно, чебурэк вася, ничего расследовать не надо и сопротивляться татаромордовской навале тоже не надо Украине, знаем, знаем. ...
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Ну да. Пора еще кому то из лидеров стран Европы слезно попросить РФ признать, что это они Боинг сбили.
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Не збили, а завантажили трупами і підірвали. Так заявляла паРаша.
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Вчера смотрел страшное видео, которое раньше нигде не показывали, разбитые обломки самолета сразу после кацапской ракеты и кругом трупы людей. Ужас.
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Они продолжают отделять росию от правительства. Блаженны слепые, ибо не знают, что творится (с)
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"Я думаю, что российские власти тоже медленно осознают, где правда." - Это голландец реально такое сказал или переводчики наидиотили? Да кому, чёрт подери, как не кремлю лучше всех знать, что это правда?
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"Все-таки потеря лица на международной арене",

***
- У них рила, а не обличчя.
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Уважаемые украинцы! Хочу напомнить, что 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом погибли 298 человек, в т.ч. 80 (!!!) детей. Эти люди НИКАКОГО отношения не имели ни к России, ни к Украине. Их родственники, в отличие от нас, живут в благополучных мирных странах и плохо понимают, что у нас происходит.
Царство небесное невинно убиенным и пусть будет им земля пухом. В 21 веке цивилизованным людям очень сложно понять суть Путина - наследника совка и КГБ.
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Молчите дураки, а то кацапстан перестанет тюльпаны покупать, что потом будете делать ?
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"Голландец отметил, что понимает россиян, которым неприятны обвинения в адрес их страны и которые пытаются все отрицать или выдвигают альтернативные версии."
А еще он думает, что простых россиян заставляют покупать детские коляски в виде установки Бук с российским флагом. И, тем самым, гордиться этим массовым убийством... Но, при этом, всем с пеной у рта доказывать, что Боинг сбила Украина. И еще он думает, что их заставляют надевать макеты танковых башен на головы и детские коляски...
Да никто из не заставляет. Просто 90% из них - лживые, подлые и двуличные люди. Всего лишь.
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Бедный и наивный голландец. Никого не накажут, разве что материальную компенсацию. Как торговали, так и будут, дипотношения никто не разорвет, и на футбол будут ездить и ручки пожимать, и Филипсы с цветочками продавать, и газ покупать и всё как всегда.
Суд возможен только в результате развала РФ, как государства или госпереворота там же, что маловероятно ввиду высокой цены на природные ресурсы и тотального контроля со стороны власти внутри РФ.
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Кацапия не хочет выдавать виновных... Как же пуйло само себя выдаст ?
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а про строительство крымского отца гражданами голландии этот терпеливый отец ничего не хочет сказать??
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия будет продолжать все отрицать. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, - отец девушки из Нидерландов, погибшей в МН17
 
 
 
 
 
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