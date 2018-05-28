 Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Голос Америки со ссылкой на издание Nsnews.

Правительство под председательством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты.

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Однако произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака, а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

Оружие остается в хранилищах Вооруженных сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит направить Украине. "Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", - заявляет Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии.

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"Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим ее в руки людей, которые могут ее использовать", - добавил он.

Правительство Украины обращалось в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взял на себя таких обязательств, хотя и разрешил экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украина, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ. Вместо "оставаться в стороне", как, по его мнению, делает правительство Трюдо, Безан утверждает, что консерваторы бы назначили специального посланника в курдский регион в Ираке, который бы выступал посредником между курдами и Багдадом.

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Безан отметил, что консерваторы вовсе не призывают к независимости курдов. "Мы верим в объединенный Ирак", - подчеркнул он.

Напомним, в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны говорится о поддержке суверенитета Украины, но отказе в безвозмездном предоставлении летального оружия.

Отметим, что Консервативная партия составляет оппозицию в Палате общин Канады, занимая 99 мест из 338.