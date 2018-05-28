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Все про:Канада (1084) оружие (3454)

 Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов

Канадские консерваторы под руководством Эндрю Шира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Голос Америки со ссылкой на издание Nsnews.

Правительство под председательством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты.

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Однако произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака, а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

Оружие остается в хранилищах Вооруженных сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит направить Украине. "Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", - заявляет Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии.

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"Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим ее в руки людей, которые могут ее использовать", - добавил он.

Правительство Украины обращалось в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взял на себя таких обязательств, хотя и разрешил экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украина, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ. Вместо "оставаться в стороне", как, по его мнению, делает правительство Трюдо, Безан утверждает, что консерваторы бы назначили специального посланника в курдский регион в Ираке, который бы выступал посредником между курдами и Багдадом.

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Безан отметил, что консерваторы вовсе не призывают к независимости курдов. "Мы верим в объединенный Ирак", - подчеркнул он.

Напомним, в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны говорится о поддержке суверенитета Украины, но отказе в безвозмездном предоставлении летального оружия.

Отметим, что Консервативная партия составляет оппозицию в Палате общин Канады, занимая 99 мест из 338.

Источник: https://censor.net.ua/n3068495
 
   
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Че то маловато, на Мальдивы шикарно отдохнуть не получится.
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сцуко, порохоботов нагнали, наверное из Стрыя и Тернополя
https://twitter.com/twitter/statuses/1001030134286180353
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Курды активно воюют, отбивают территории для образования своего государства.
Украинцы сидят и курят мырный план Сывого Гетьмана и "не отвечают на провокации".
Даже не знаю, кому же оно нужнее...
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Курды получат 420 бтр 4 а мы с минометамии винтовками бегать бкдем... ага, угу.
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Только давай не будем забывать, что статус у курдской армии - это какие-то повстанцы на ничейной земле, которую им удалось завоевать и надо удерживать теперь. Естественно, сами производить тяжелое вооружение они не способны.

У украинцев за плечами стоит самое крупное в Европе государство и достаточно мощный военно-промышленный комплекс. В таком положении вообще довольно странно ныть, что мало помогают.
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1) у Украины 90 бтр 4 на вооружении в 4 раза меньше чем у курдов! 2) Кто платить будет? Зарплату уменьшать от слова некуда вообще. Казна пустая! 3) Есть Израиль у них тоже слабый военопромышленный комплекс? 4) у меня уже складывается впечатление что каждый раз когда они поддерживают нас словестно, они нас продают финансово и территориально.
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1) Я конечно не эксперт, но предположу, что БТРы в засушливой и жаркой местности как Сирия, тамошним воякам которые к тому же без перерывов ведут активные боевые действия, требуются гораздо больше чем в позиционной войне на Донбассе
2) Украина. Или ты считаешь, что США и Канада должны всегда за нас платить?
3) У Израиля не один враг, как у Украины. И не два. А весь мусульманский мир. Повоевать им пришлось и так гораздо больше.
4) А что, хвалёные Джавелины - это словесная поддержка? Или 500 млн $ выделенные в военном бюджете США?

Во 2МВ воюющие государства за 4 года наштамповали тысячи и тысячи единиц военной техники. А украинцы через 4 года жалуются, что мало дают.
Может потому и не хотят давать?
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1) пусть дохнут... видео как бтр снимает блок пост в одиночку даже смотреть не будем.
2) да я так считаю, потому-что мы воюем не против слабообученых восточных армий. Это все же рф какая бы она гнилой не была и как раз она поставляет оружие тем странам против которых воюет Израиль.
3) во втором ответил, мы воюем против страны которая количественно в 5-10 раз сильнее, а многое оружие по типу подводных лодок, яо, ракет, вертолетов, пока только планируется и снится.
4) 250 млн выделено вместо 3-4 млрд это в 16 раз меньше.
5) 4 года сраных спасательных катера 1985 года постройки!!! Тем временем мы теряем уже азовское море.
6) 16 тыс единиц техники наши наштомповали и если ты думаешь этого достаточно ты очень сильно ошибаешься.
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1) Вот США видимо не считают, что "пусть дохнут" и дают им помощи больше.

3) Мы с РФ воюем в "прокси-войне". А не открыто, когда против Украины используется весь спектр вооружений и огромная армия. Разница как небо и земля. Т.е. грубо говоря, мы воюем против 5% от их военного потенциала

4) А почему вы считаете что они должны выделять именно миллиардами? Ведь Украина не ведет ни наступательных, ни оборонительных операций. Грубо говоря, Украина находится в состоянии мира и лишь кое-где в отдельных уголках ведутся перестрелки.

5) Если бы нам дали 5 миллиардов помощи, то как бы это предотвратило потерю территориальных вод?

6) Я не про то. А про то, что сильные страны, если бы над ними нависала такая угроза, как вы описываете, за 4 года научились бы покрывать свои потребности в вооружении сами. А не ждать пока соизволят что-то выделить.
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США ежегодно выделяют Израилю на оборону $ 2-4 млрд. (не 250 млн, как Украине, а миллиардов!!!).
Израиль - мощное, развитое государство с собственным производством танков, беспилотников, ракет, и ядерным оружием, (11- место по мощности вооруженных сил, Украина рядом не стояла)...
И ничего не мешает оказывать Израилю помощь???

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В прошлый раз, когда Израилю пришлось воевать, он воевал сразу с: Египтом, Сирией, Ираком, Иорданией и помощью из СССР. Т.е. по всему периметру своей территории.

Сравни это с тем, что у нас и будет ответ, почему такие масштабы поддержки.
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Сколько подводных лодок у Египта, Сирии и Ирака? Где они покупали и покупают оружие?
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Ты прикидываешься, что не понимаешь???
Украина отражает агрессию России - страны со второй армией в мире... с подводными лодками в том числе.
А армии Египта, Сирии, Ирака, Иордании явно не тянут даже на Забайкальский военный округ...
Так что не нужно ля-ля..
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Я видимо пропустил, когда против Украины применялись подводные лодки?
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Моня, не нервируй меня!
Лично я видимо упустил, когда это бедный, но смелый Израиль воевал с армией, превосходящей его армию в десятки раз, а по военному бюджету в 50 раз???
Моня, скажи маме спасибо за ужин и иди спать, Израиль все равно самый бедный и несчастный, на него все нападают! Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов - Цензор.НЕТ 4825
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Так Украина реально ни с чем, превосходящим её в 10 раз не воюет. С подлодками в том числе.
А виртуально с картинками не считается.
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Моня, мы уже поняли, что больше всех воюет Израиль, а про Украину врут! Про оккупацию Крыма и войну на Донбассе тоже врут! Не хочу даже спорить с тобой. Съешь что-то кошерненького и иди спи, Моня!
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Вот всегда удивляли такие диванные вояки... Так а чего же ты тут сидишь если так активно хочешь воевать? Иди партизань, устраивай диверсии как курды.
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Вот всегда удивляют такие чтецы задницей... Ты где в моём сообщении увидел призывы воевать и вообще желание воевать как курды?
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США помощь Ираку - 420 (нет я не ошибся насчет цифры) бтр 4 по программе финансируемой как вы уже поняли США на сумму 3.2 млрд дол!!!! Идите нахер со своими подачками курдам отдавайте.
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Юрій Гудименко‏ @hudymenko_yuriy

Ааааа в леееевом углу экрана - Кааааапітаааан Праааайс! ( @Price_Cap_UA ) Сегодня в 23:00 на 5 канале в программе «БлогПост», конечно же. В правом - я. И Завгородний. Или наоборот. Хуй вас поймёшь, короче.
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Во первых, это очень здорово. Действительно, дружественный жест дружественной нам страны.
Во вторых, такие операции должны быть максимально прозрачными, и украинское общество должно быть уверено, что оборудование дойдёт до передовой. Ведь, все мы знаем, что в министерстве и в штабах такие крысы сидят, что всё время норовят что угодно и кому угодно продать: в Африку, в Азию и т.д...
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Рюсскму Мавзолейному БЫДЛУ ПЛЕШИВОГО ПЕДОФИЛА дам Тушонку РУЗВЕЛЬТА образца 1941 года... Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов - Цензор.НЕТ 4771
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Не пацаны ДАМ НОЖКИ Буша,Бори Ельцына....Быдло сцука......Рюсская... Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов - Цензор.НЕТ 7707
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Канада зрозуміла, що не все просто в тому курдському регіоні і припинила постачання зброї. А от передача зброї Україні буде законною і необхідною.
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Вы какую-то крамолу пишете - незаконные поставки оружия, просто так ведут поставки, просто так прекращают. Так за что люди от этого оружия умирали?
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ну а если поставят Украине, то будут сдыхать кацапы - правильно мыслишь...)))
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Давайте.

Хоч під склад бери йди ... чи шо ...
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А зачем вам знать что Америка передала Украине осенью 2014 г.?РАБссия итак в ЖО....,остались детали и нюансы....,где это гоффно Мавзолейное ночевать будет...в ТАЙГЕ или али Тундре...,зачем вам мелочи жизни?
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Как жаль...
Как жаль, что США и Канада на другом континенте, а тут рядом только Германия да Франция, да Италия.
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Вспомнился "Обама-чмо": В ноябре 2014 года США бесплатно передали Греции 460 единиц бронетехники (225 бронетранспортёров M113A2; 128 командно-штабных машин M577A2; 106 противотанковых бронемашин M901A2 с противотанковыми комплексами TOW, а также один 107-мм самоходный миномёт M106)[7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Греции нужнее... Не дай бог чукчи решат на Афины напасть, а тут раз! США уже бронетранспортеры Греции поставило! Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов - Цензор.НЕТ 5022
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Там конфликт с Турций, но все эти 3 страны входят в НАТО, соответственно, помогать союзникам против других союзников - только Обама мог.
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Германия Франция и Италия попали и серьёзно с Наркобизнесом Плешивого из Аргентины...,Прокуратура Испании нарыла осень и очень...
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Лаптемордые кацапы выпрашивают п....лей у всего мира:

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов
 
 
 
 
 
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