 Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Голос Америки со ссылкой на издание Nsnews.
Правительство под председательством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты.
Однако произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака, а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.
Оружие остается в хранилищах Вооруженных сил Канады в Монреале.
Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит направить Украине. "Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", - заявляет Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии.
"Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим ее в руки людей, которые могут ее использовать", - добавил он.
Правительство Украины обращалось в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взял на себя таких обязательств, хотя и разрешил экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.
Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украина, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ. Вместо "оставаться в стороне", как, по его мнению, делает правительство Трюдо, Безан утверждает, что консерваторы бы назначили специального посланника в курдский регион в Ираке, который бы выступал посредником между курдами и Багдадом.
Безан отметил, что консерваторы вовсе не призывают к независимости курдов. "Мы верим в объединенный Ирак", - подчеркнул он.
Напомним, в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны говорится о поддержке суверенитета Украины, но отказе в безвозмездном предоставлении летального оружия.
Отметим, что Консервативная партия составляет оппозицию в Палате общин Канады, занимая 99 мест из 338.
https://twitter.com/twitter/statuses/1001030134286180353
Украинцы сидят и курят мырный план Сывого Гетьмана и "не отвечают на провокации".
Даже не знаю, кому же оно нужнее...
У украинцев за плечами стоит самое крупное в Европе государство и достаточно мощный военно-промышленный комплекс. В таком положении вообще довольно странно ныть, что мало помогают.
2) Украина. Или ты считаешь, что США и Канада должны всегда за нас платить?
3) У Израиля не один враг, как у Украины. И не два. А весь мусульманский мир. Повоевать им пришлось и так гораздо больше.
4) А что, хвалёные Джавелины - это словесная поддержка? Или 500 млн $ выделенные в военном бюджете США?
Во 2МВ воюющие государства за 4 года наштамповали тысячи и тысячи единиц военной техники. А украинцы через 4 года жалуются, что мало дают.
Может потому и не хотят давать?
2) да я так считаю, потому-что мы воюем не против слабообученых восточных армий. Это все же рф какая бы она гнилой не была и как раз она поставляет оружие тем странам против которых воюет Израиль.
3) во втором ответил, мы воюем против страны которая количественно в 5-10 раз сильнее, а многое оружие по типу подводных лодок, яо, ракет, вертолетов, пока только планируется и снится.
4) 250 млн выделено вместо 3-4 млрд это в 16 раз меньше.
5) 4 года сраных спасательных катера 1985 года постройки!!! Тем временем мы теряем уже азовское море.
6) 16 тыс единиц техники наши наштомповали и если ты думаешь этого достаточно ты очень сильно ошибаешься.
3) Мы с РФ воюем в "прокси-войне". А не открыто, когда против Украины используется весь спектр вооружений и огромная армия. Разница как небо и земля. Т.е. грубо говоря, мы воюем против 5% от их военного потенциала
4) А почему вы считаете что они должны выделять именно миллиардами? Ведь Украина не ведет ни наступательных, ни оборонительных операций. Грубо говоря, Украина находится в состоянии мира и лишь кое-где в отдельных уголках ведутся перестрелки.
5) Если бы нам дали 5 миллиардов помощи, то как бы это предотвратило потерю территориальных вод?
6) Я не про то. А про то, что сильные страны, если бы над ними нависала такая угроза, как вы описываете, за 4 года научились бы покрывать свои потребности в вооружении сами. А не ждать пока соизволят что-то выделить.
Израиль - мощное, развитое государство с собственным производством танков, беспилотников, ракет, и ядерным оружием, (11- место по мощности вооруженных сил, Украина рядом не стояла)...
И ничего не мешает оказывать Израилю помощь???
Сравни это с тем, что у нас и будет ответ, почему такие масштабы поддержки.
Украина отражает агрессию России - страны со второй армией в мире... с подводными лодками в том числе.
А армии Египта, Сирии, Ирака, Иордании явно не тянут даже на Забайкальский военный округ...
Так что не нужно ля-ля..
Лично я видимо упустил, когда это бедный, но смелый Израиль воевал с армией, превосходящей его армию в десятки раз, а по военному бюджету в 50 раз???
Моня, скажи маме спасибо за ужин и иди спать, Израиль все равно самый бедный и несчастный, на него все нападают!
А виртуально с картинками не считается.
Ааааа в леееевом углу экрана - Кааааапітаааан Праааайс! (
@Price_Cap_UA ) Сегодня в 23:00 на 5 канале в программе «БлогПост», конечно же. В правом - я. И Завгородний. Или наоборот. Хуй вас поймёшь, короче.
Во вторых, такие операции должны быть максимально прозрачными, и украинское общество должно быть уверено, что оборудование дойдёт до передовой. Ведь, все мы знаем, что в министерстве и в штабах такие крысы сидят, что всё время норовят что угодно и кому угодно продать: в Африку, в Азию и т.д...
Хоч під склад бери йди ... чи шо ...
Как жаль, что США и Канада на другом континенте, а тут рядом только Германия да Франция, да Италия.
Надобраніч