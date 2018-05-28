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 Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время голодовки, - российские тюремщики

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому АО РФ.

В сообщении говорится: "Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие.

За время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано.

На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании".

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Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.



Источник: https://censor.net.ua/n3068494
 
 
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Звідки відомо, що Сєнцов погодився на цю терапію? Ця інформація з джерел російських тюремників, тому може бути фейком.
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А может кто из волонтерских групп знает сколько наших солдатиков оказалось в плену? Возможно для Вас важнее один живущий в цугундере со всеми удобствами и всеобщем вниманием Сенцов чем сотни плененых содержащихся в окопах и ямах.СЛАВА НАШИМ ВОЛОРТЕРАМ.
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