 НАТО надеется на быстрое решение языковых разногласий между Украиной и Венгрией, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Столтенберг подтвердил, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной относительно спора об украинском законе о языках, из-за которого Венгрия блокирует развитие сотрудничества НАТО с Украиной.
"Нам известны разногласия относительно закона о языках. Я говорил об этом с премьер-министром Виктором Орбаном, говорил с Петром Порошенко по этому вопросу и мы находимся с ними в тесном контакте", - подчеркнул Столтенберг.
"Мы надеемся, что эти разногласия можно решить как можно скорее. Мы должны понимать, что нужно учитывать любое законное требование этнических меньшинств изучать свой язык - язык своего меньшинства, но в то же время иметь возможность изучать государственный язык, так как важно владеть и государственным языком. Многие страны находили возможности балансировать эти цели и, надеюсь, будет возможность решить эту проблему, связанную с языковым законом в Украине ", - заявил генсек НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".
Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.
В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.