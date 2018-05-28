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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (613) НАТО (5822) Столтенберг (553)

 НАТО надеется на быстрое решение языковых разногласий между Украиной и Венгрией, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на быстрое решение языкового спора между Украиной и Венгрией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Столтенберг подтвердил, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной относительно спора об украинском законе о языках, из-за которого Венгрия блокирует развитие сотрудничества НАТО с Украиной.

"Нам известны разногласия относительно закона о языках. Я говорил об этом с премьер-министром Виктором Орбаном, говорил с Петром Порошенко по этому вопросу и мы находимся с ними в тесном контакте", - подчеркнул Столтенберг. 

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"Мы надеемся, что эти разногласия можно решить как можно скорее. Мы должны понимать, что нужно учитывать любое законное требование этнических меньшинств изучать свой язык - язык своего меньшинства, но в то же время иметь возможность изучать государственный язык, так как важно владеть и государственным языком. Многие страны находили возможности балансировать эти цели и, надеюсь, будет возможность решить эту проблему, связанную с языковым законом в Украине ", - заявил генсек НАТО.

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Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

Таким образом руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068493
 
   
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Та немає питань, які трудності? Мад'яри будують у себе україномовні школи, вводять програму вивчення української мови для української діаспори і питання закрите.
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А почему только язык требуют? Венгерский полк в Ужгород ещё не хотят?
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О каких разногласиях речь? Украина вообще не вмешивается в языковые вопросы йоббиков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО надеется на быстрое решение языковых разногласий между Украиной и Венгрией, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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