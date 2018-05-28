 Россия должна изменить поведение, чтобы начинать разговор о смягчении санкций, но ничто на это не указывает, - Чапутович

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Через месяц страны Европейского Союза должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России. Как сказал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в беседе с журналистами в Брюсселе, "должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает".

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Министр Яцек Чапутович сообщил, что прямо из Брюсселя он едет в Нью-Йорк, вести дебаты на форуме ООН, посвященные ситуации в Украине и российской агрессии. "Это очередная проблема, которая не решается в соответствии с минскими договоренностями", - сказал глава МИД Польши.

На встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе 28 мая вопрос санкций не обсуждался, однако появилось дело России в контексте сбитого в июля 2014 года над Восточной Украины малайзийского самолета MH17. По мнению Яцека Чапутовича, предъявленные Нидерландами факты "ставят ситуацию в новый контекст и являются дополнительным доказательством того, что Россия играла и продолжает играть дестабилизирующую роль в европейской и глобальной системе безопасности".

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НАпомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.

11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму.