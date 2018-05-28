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 Россия должна изменить поведение, чтобы начинать разговор о смягчении санкций, но ничто на это не указывает, - Чапутович

Глава внешнеполитического ведомства Польши заявил, что экономические санкции против России должны быть продолжены.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Через месяц страны Европейского Союза должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России. Как сказал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в беседе с журналистами в Брюсселе, "должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг

Министр Яцек Чапутович сообщил, что прямо из Брюсселя он едет в Нью-Йорк, вести дебаты на форуме ООН, посвященные ситуации в Украине и российской агрессии. "Это очередная проблема, которая не решается в соответствии с минскими договоренностями", - сказал глава МИД Польши.

На встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе 28 мая вопрос санкций не обсуждался, однако появилось дело России в контексте сбитого в июля 2014 года над Восточной Украины малайзийского самолета MH17. По мнению Яцека Чапутовича, предъявленные Нидерландами факты "ставят ситуацию в новый контекст и являются дополнительным доказательством того, что Россия играла и продолжает играть дестабилизирующую роль в европейской и глобальной системе безопасности".

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НАпомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ

11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3068491
 
 
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Это Макрону с Ангелой на почту отправь они видимо этого не знают. Там еще премьер Японии был и Могерини... мне как украинцу было очень приятно наблюдать за подобными посиделками с убийцей и шутить даже не забывали.
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нічого особистого ...- тільки геополітичні ( та частково свої...) інтереси...
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Не хочу обидеть, но это просто смешно. Обама этому чму даже руку не давал пожать, а тут такие милые посиделки в кругу друзей. С чего бы мне быть в бешенстве? Странно.
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пан Макарон , між іншим , на ТИ із "другом Володимиром" ... дружба в них .
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але Меркель , англійці і Макарон , вочевидь так не вважають ...
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санкции пора отменять....
Вот даже в Украине веселье полным ходом...
Россия должна изменить поведение, чтобы начинать разговор о смягчении санкций, но ничто на это не указывает, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7668
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Розмовляти про санкції треба, але поки вони не дієві. Треба розробити збалансовану програму санкцій і отримати результат - припинення агресії росії. Цікавить не курс рубля, а повернення території України до початку окупації Криму і частини Донбасу.
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...санкції треба, але поки вони не дієві.

знову зрадофіли зрадофілять - санкції їм , панімашь , не дієві ..))
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Культурный человек, сразу видно.
На языке донбасситов это бы звучало "гопник ушел в отрицалово"
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та чо там отменять?тем более европейские комариные укусы разговор выеденного яйца не стоит.
настоящие санкции наложили сша.а европейцам приходится их выполнять.именно поэтому они и недовольны.
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РФ никогда не изменит своё поведение до тех пор, пока её не поставят в коленно-локтевую позу!Скот понимает только животный ужас.Бить, а не считать!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия должна изменить поведение, чтобы начинать разговор о смягчении санкций, но ничто на это не указывает, - Чапутович
 
 
 
 
 
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