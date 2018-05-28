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 Политика Украины
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Все про:арест (9635) Россия (69433) Геращенко Антон (904)

 "Расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте

Народный депутат Украины Антон Геращенко прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.

Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии.

Призыв фиксировать военные преступления российских военных, Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны.

Конечно все это абсолютный бред.

То что делают русские военные и наемники в Украине и в Сирии и есть ни что иное кто международный государственный терроризм.

Недавние заявления Международной Следственной Комиссии по трагедии Боинга "МН-17" лишь утвердили Международную общественность в мнении, что Россией управляет террористический, фашистский режим Путина.

История учит, что правда, добро, справедливость хоть не сразу, но торжествуют.

Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии.

Использую все отведенное мне Господом время и все свои способности для того, чтоб укреплять Независимость и обороноспособность моей Родины".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал депутата Верховной Рады Антона Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068490
 
   
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Пупсика переоценили. Я вообще не знаю его каких-то заслуг кроме того что он сомнительные посты в ФБ строчит.
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Та прикривають тебе, шпійона шкідника...😁
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Агент Антонина никогда не был так близок к раскрытию)))
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А вот Пьотра Алексеича козлорылы заочно не заарештовувалы. Значит, по мнению Тохи, он фигово борется за интересы народа Украины? Будку шотать изволите, господин тарелколингус? "Расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте - Цензор.НЕТ 8541
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Привет рошеновская помойка, как тебе нравится жить в Украине.
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И тут Антонину понесло... Героя Украины ему! Срочно!)))

"Расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте - Цензор.НЕТ 757
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Сразу виден уровень интеллекта... "Расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте - Цензор.НЕТ 467

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он с оружием выглядит так же нелепо,как борец сумо с гимнастическим обручем...
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от маладца) - кацяпському суду дякую, сказав! "Расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте - Цензор.НЕТ 7074
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Уже нашли прошлогодних "покусителей" на белоснежное тело смельчака Геры ? Или я что-то пропустила ?
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Не "народа Украины", а Українського народу. Навіть тут у фейсбучного кабана щелепи не склалися...
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хАнтошка ...., а раскажи ка о своем бОссе...., о ваших делах делишках.... "Расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте - Цензор.НЕТ 1229
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Антоха, не дрейфь, никто тебя сдавать не собирается.
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обменять воровитую свинью херащенка на Сенцова кацапы будут не против...
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Интересные наклонности у кацапов. Так они нам всех клоунов истребят.))))
"Расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте - Цензор.НЕТ 5912
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Ну конечно, умный Геращенко для них как красная тряпка для быка.
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Москва готує своїх агентів до прийдешніх виборів, створюючи їм відповідний образ борців з Росією. Мовляв, "на нас справу в Москві завели, ми для них вороги, дивіться". Але це не допоможе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте
 
 
 
 
 
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