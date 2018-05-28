 "Расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", - Геращенко о решении суда в РФ о его заочном аресте

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.

Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии.

Призыв фиксировать военные преступления российских военных, Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны.

Конечно все это абсолютный бред.

То что делают русские военные и наемники в Украине и в Сирии и есть ни что иное кто международный государственный терроризм.

Недавние заявления Международной Следственной Комиссии по трагедии Боинга "МН-17" лишь утвердили Международную общественность в мнении, что Россией управляет террористический, фашистский режим Путина.

История учит, что правда, добро, справедливость хоть не сразу, но торжествуют.

Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии.

Использую все отведенное мне Господом время и все свои способности для того, чтоб укреплять Независимость и обороноспособность моей Родины".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал депутата Верховной Рады Антона Геращенко.