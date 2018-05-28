 "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - заявили а "Газпроме".
"Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены", - говорится в сообщении.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
Мутко?
и вообще, кто бы еще звиздел о "нарушении соглашений"
российский "признанный экперт-лингвист" изучает решение Стокгольмского арбитража...
https://www.youtube.com/watch?v=hqZ62VNSP6M
ну коцапы жгут. эксперт Карлос показал...
Источник: https://censor.net.ua/n306848и9
«Апелляционный суд округа Свеа достаточно редко отменяет решения Стокгольмского арбитража - статистика говорит о 4-5% отмен, поскольку для этого нужны существенные нарушения процессуальных норм», - сказал он «Коммерсант». Эксперт добавил, то, что арбитрам помогают ассистенты, является абсолютно нормальной практикой, поскольку они также связаны правилами конфиденциальности и действуют по указанию арбитров, а частичное написание ими текста решения не является таким уж серьезным нарушением процедуры.
https://www.youtube.com/watch?v=KH4kEjf56ow
вот их реальность...)))
Вернулся из России, привез, как всегда, чемодан еды: валежника, крапивы, коры дуба.
В Германии такого либо нет, либо по адовым ценам.
Да знаем мы ваших ИКС-ПЕРДОВ.... Они и 5 км самолет "ИКСПЕРДИРОВАЛИ"..и не нашли нарушений