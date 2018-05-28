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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:арбитраж (129) Газпром (2781) Нафтогаз (2498)

 "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо"

28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - заявили а "Газпроме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готов к встрече с "Газпромом" в арбитраже по газовым контрактам: "Наш крупнейший должник снова играет в игру "poker face"

"Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены", - говорится в сообщении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Также читайте: "Контракт по транзиту через Украину продлен не будет, но это не значит, что транзита не будет", - зампред правления "Газпрома" Медведев

Источник: https://censor.net.ua/n3068489
 
   
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всемирно признанного эксперта-лингвиста......

"Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 7064
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всемирно признанного эксперта-лингвиста Источник: https://censor.net.ua/n3068489

Мутко?
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Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь......(Ф. Раневская)
и вообще, кто бы еще звиздел о "нарушении соглашений"
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Ага, не теми буквами, непаруски, в скаромное васкресение, на неправильной бумаге и под неправильную музыку... "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 5671
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И жрецом рпц не освящено! бесовская бумажка! "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 1302
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Эта беспредел! Текст подписал не православный!

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креативні) кацяпи, сказали би що рішення ніхто не писав - іхтамнет - всі би "зрозуміли" "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 6930
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"Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 3846
российский "признанный экперт-лингвист" изучает решение Стокгольмского арбитража...
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>изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало
ну коцапы жгут. эксперт Карлос показал...
Источник: https://censor.net.ua/n306848и9
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Хе-хе. "Текст по дебильному написан" (с) "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 852

"Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 308
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Пытаюсь найти слова для коммента и не получается. Я просто в ступоре😀
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Громадянин россосії, не пнися вдавати з себе українця. Бо все одно свинособача сутність твоя всім помітна.
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Партнер юридической фирмы Quorus Евгений Жилин также считает, что вероятность отмены крайне низка.
«Апелляционный суд округа Свеа достаточно редко отменяет решения Стокгольмского арбитража - статистика говорит о 4-5% отмен, поскольку для этого нужны существенные нарушения процессуальных норм», - сказал он «Коммерсант». Эксперт добавил, то, что арбитрам помогают ассистенты, является абсолютно нормальной практикой, поскольку они также связаны правилами конфиденциальности и действуют по указанию арбитров, а частичное написание ими текста решения не является таким уж серьезным нарушением процедуры.
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У винторогих очередное обострение?! Есть решение арбитража не на том принтере напечатано решение😁. Кацапы хватит бухать
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У россосии нашёлся какой-то лингвист Карлос ?
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Как это отменить ? Коболев уже получил премию в размере 19 млн. грн. за выигранный суд. Так что придется возвращать в зад государству ?
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Та да. Придётся эту дурнуватую предъяву ракоцапов к арбитражу возвращать ракоцапам в зад, откуда они её и вытащили.
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Русня, пока вы чудуете мир такими заявами, то:


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такую бредятину только кацап может ляпнуть "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 9753 "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 9753 "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 9753
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Че все так переживают, Украина второй год расейский геаз не покупает.
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кацапы денег должны. Не хотят отдавать.
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Боюсь, что всё намного печальнее. Скорее всего, что текст решения вообще напечатан при помощи этого бесовской гейско-пиндосской шайтан-машины под названием принтер!
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Картинки с кацапских сайтов, хоть бы пикрылись. Хотя бы так.

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Конечно с кацапских - ведь это их реальность. "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 9279
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чёта на украинской версии ссылка на этот материал выводит на 404 "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 5313.этот тонкий троляж?
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Да, в паРАШЕ одним коксом уже не ограничиваются.
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кацапи і правду живуть в інший реальності ніж увесь світ, ну і як вони оскаржать судове рішення у тому ж суді?) що вище Стокгольмского арбітражу? Суд в усть-зажопінске?) а хто "лінгвіст"?
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"Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время разбрасывать валежник, и время собирать валежник..." "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо" - Цензор.НЕТ 37
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недруги за бугром‏ @Lndcalling 7 ч.7 часов назад

Вернулся из России, привез, как всегда, чемодан еды: валежника, крапивы, коры дуба.
В Германии такого либо нет, либо по адовым ценам.
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====Заключение эксперта-лингвиста====

Да знаем мы ваших ИКС-ПЕРДОВ.... Они и 5 км самолет "ИКСПЕРДИРОВАЛИ"..и не нашли нарушений
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, поскольку его текст писало "постороннее лицо"
 
 
 
 
 
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