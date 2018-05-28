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Все про:Горловка (2298) Донецк (5936) Жебривский (621) водоснабжение (379)

 Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский

В случае прекращения водоснабжения в удерживаемых российско-террористическими войсками городов Донецк и Горловка без воды может оказаться Мариуполь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Водопровод начинается - первый подъем это Николаевка под Славянском - идет в Горловку, заходит в Донецк. Затем в Ясиноватский район и идет на Мариуполь. На сегодняшний день мы вынуждены поставлять воду по этому водопроводу. Они (потребители с оккупированных ранйонов) больше 3 млрд грн нам должны по старым тарифам, еще довоенным. И сегодня в достаточно тяжелой ситуации компания "Вода Донбасса". Остановить (воду для оккупантов), как в Луганской области, мы не можем, потому что мы отрежем от воды Мариуполь, Волноваху, Никольский и Мангушский районы", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена. Подача воды в Донецк, Авдеевку и Ясиноватую прекращена

Такую ситуацию он считает "катастрофической".

При этом в прифронтовой полосе пока существует уже гораздо меньше проблем с обеспечением населения электричеством и газом, добавил руководитель области.

"Обеспечены все населенные пункты на линии разграничения, кроме двух, где мы не можем подвести, потому что обстрелы постоянные. Опытное у нас и еще один населенный пункт небольшой - без электроэнергии. Во всех остальных обеспечение электроэнергией идет с территории, контролируемой украинскими властями", - сообщил Жебривский.

Также читайте: 45-тысячный город Лозовая на Харьковщине остался без водоснабжения из-за разрушения коллектора. ВИДЕО

Что же касается обеспечения газом, то вдоль линии фронта является "три проблемных точки":

"Первая локация - это Авдеевка и 7 населенных пунтков Ясиноватского района. Я думаю, что мы дожмем облгаз и пустим в ближайшее время газ в эти населенные пункты ... И еще это Марьинка и Красногоровка, где мы восстановили газоснабжение с контролируемой территории, но ГРП находится в 200 м от окопов орков. И они нам не дают проинсталлировать. И сейчас мы делаем проект, для того чтобы все же пустить газ в Марьинку и Красногоровку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолженность оккупированной части Донетчины за поставку воды составляет 2,8 млрд грн, - Жебривский. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3068488
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
в очень тяжелом положении "Вода донбасса",вымогающая у населения уже по 20 с лишним грн за куб холодной воды. За 4 года и конь не валялся,чтоб как-то решить эту ситуацию. И только наши ВСУ поднажмут на сепарорылых - те быстро громят ДФС. И вся украинская часть области - по месяцу без воды. Зашибись. А вот если не заплатить вовремя - то "Вода Донбасса" без твоего ведома в суд подает. И лупят у людей с зарплаты,так сказать - сюрпризом.
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при чому Луганда отримує від України світло , волу , газ і т.д - практично безкоштовно !
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так это же ж "нашелуде"... Которые вообще нифига не наши,а пособники оккупантов. Активные и пассивные.
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у них - дети.. А в Украине разве дети? Так,потенциальная обслуга для соевых.
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Ви знаєте , судячи з того , що абітурієнти і їх батьки так і не вийшли з протестами проти таких "новацій" від уряду - вочевидь так воно і є ... ((
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родители,знаю по собственному опыту, опираются только на свои финансовые возможности. У кого денег побольше - уже детей в Чехию и Польшу учиться отправили. У кого поменьше - тут ищут какие-то выходы. А у кого денег нет - те детей на работу устраивают: зарабатывать денег на учебу.
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А мені тут хтось доводив що постачання води в Маріуполь від цього не залежить.
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та конечно же... Если оно "не залежить",то какого ляда мы весь этот гнидник кормим,поим и денег даем(я имею в виду дыныру)? Мы уже и в 14 6 месяцев без воды сидели,и в 15 - 4 месяца,и в 16-17 по паре месяцев... И это при том,что в моем городе сейчас вода идет 4 часа в сутки. Два утром и два вечером. Холодная. В 14 году нам не давали воду,рассказывая,что "потерпевшему славянску надо",а потом - что трубы " мыши зйилы". А потом вообще и объяснять перестали.
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Какого хрена Украина должна снабжать водой оккупированные территории? За 4 года не смогли решить этот вопрос? Не власть, а недоразумение. Тарифы зашкаливают, а оккупированные территории бесплатно Порошенко с Гройсманом кормят.Фашисты для своего народа.
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4 года и 3ККК грн. можно было построить канал в Мариуполь.
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Если бы это случилось. то активисты бы "попросили" отключить водоснабжение Даунецка и ухоГОРЛОносоВКИ...
А барыгам - это ну никак не выгодно!
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Покажіть на мапі як, на вашу думку, прокласти цей канал? Ви, напевно, інженер-гідролог?
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Не надо канал, это не орошение сельскохозяйственных угодий. Прокладывается труба 1500 мм. (2-3 трубы, не важно) и благополучно решается проблема с водой. Только это и даром никому не надо.
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Торговых партнёров надо уважать,для них все бесплатно.
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Данило Галицький 1c1ee858 - ага...., сепары смеются с лохов в неоккупированной Украине...
Двойная пенсия, газ и электричество то платят то не платят, вода на халяву, кредиты банкам отдавать не нужно, за преступления против Украины тебя поменяют или отпустят по программе - "Тебя ждут дома...." Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский - Цензор.НЕТ 1421
Это тебе не шатуны с Киева....



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точно ...лядь , чотирьох років війни не вистачило провести кілометрів пятдесят водогону ...ВИРОДКИ
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За ці гроші, що сепари не платять можна було побудувати нове водопостачання в Маріуполь і Донецьк давно би був підконтрольний.
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не можна - в домовленості Кремля і Банкової це не входить .
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Скоро скажут что судоходный канал нужен между о. Крым и Украиной,и будут говорить что прошло четыре года войны ,а канал так и не начали строить,можно было хо 20 км канала ,который будет проходить по земле можно было бы хоть заминировать глубоко в землю и когда ватники попрут с Крыма в наступление то можно было бы эту линию канала подорвать и тем самым положить начало строительства судоходного канала. Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7544
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та то імперія Ахметова від Маріуполя до Донецька, і лінія фронт умовна для бізнесу.
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И лупят у людей с зарплаты,так сказать - сюрпризом.

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Бедные и несчастные.....,особенные,со скрепами....
Житомирская обл...-водопостачання-12,52...водовидведення-11,34...=23.86
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читать научись - я имею в виду украинскую часть области. А сепаратутки и не платят,и вода - хоть залейся.
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Кто там кричал...,свинособаки введи,накликали на свою голову....,меня убивает морально быдло(Нормальных людей не касается) которое втекло от туда,приехало сюда падло,звонит своим подельникам и говорит в телефон,-приезжайте сюда,здесь такие лохи,кормят,поят и ещё деньги дают...(выдержка из реального телефонного разговора),много хотелось бы сказать.....
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а то мы тут этого не слышим,что ли... Как самки обсраченские со славянска еще в 14 году ходили и угрожали сквозь зубы,что " мой муж вас тут всех ..." Так и сейчас. С банкомата деньги высмыкивают и волком смотрят. Зато четко научились с соцслужбами в долю входить,чтоб переселенческие получать.
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Так и хочется задать вопрос маланскому петуху жебровскому Что сделано за время его губернаторства чтобы снабжать водой Мариуполь независимо от Донецка ? А сделано немало для пополнения офшоров Тут и кулевлобная стена за лярд с хвостиком Тут и снабжение пидров стреляющих в наших воинов электрикой газом и харчами Тут и бойкая торговля угольком Опять таки в карман Петручио по придуманой живым маланским умом схемке вротэрдам + И это мерзкое существо смеет подавать голос
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втрати на дамбасі звичайно перекладають підвищенням тарифу на воду для усіх інших регіонів України.
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чого ви чотири роки яйця чухаєте за 20млрд можна чи не можна провести апьтнрнативний вдопровід протягти і не перекладати на плечі українців оплату за воду донецька і окупованої території складається враження що ви пдтримуєте ігероїзуєте керівництво терористів при яких правлінні окуловані території не платять за укрїнську воду
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За 4 года войны не смогли решить этот вопрос?А ларьки Рошен есть хоть в городе?Переживаю....
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Есть... и я не удивлюсь если есть даже в Донецке...
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між іншим - в Харкові , продаються рошенки із "закритої" фабрики в Ліпецьку ..))
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угу , прикольно ... питав - "а чому так ?" , відповідали - логістично , бач , їм так вигідніше .
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Будь спок крокодильчик лавки \рошен\ есть в даунецке в объязательном порядке Без них Петручио победить сепаров никак не моги Видел как в Киеве на Лесной доблесные отреформированые беркутовци Ложили мордой в грязь патриотов Как ты думаешь почему ? Да потому что они супостаты начали громить ларьки зверьков В опасной близости от лавок \рошен\ А эт для Петручио и отреформированых им с банобакой ментов Практически святое Ет крокодильчик дело почище чем посцать в синагоге
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2000 лет назад римляне знали как решить вопросы с водой...
а Жебривский, падлюка, за 4 года войны, в 2018-м, не знает!?

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Кацапы за это время худо-бедно мост построили. А нашим соевым танцорам что мешает?

Лохопипл молча платит космические тарифы ЖКХ за себя и за того парня-мышебрата.
И никто даже в стойле не хоюкнет.
Зрадныкы, ану тыхо! Бо путин нападе!
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только за это жебривского нужно судить .шо он там делает .вообще ?
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А за 4 роки не можна було вирішити цю проблему? На сейшели і мальдіви є, а на диверсифікацію водопостачання нема
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский
 
 
 
 
 
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