 Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала Еспресо.TV.
"Водопровод начинается - первый подъем это Николаевка под Славянском - идет в Горловку, заходит в Донецк. Затем в Ясиноватский район и идет на Мариуполь. На сегодняшний день мы вынуждены поставлять воду по этому водопроводу. Они (потребители с оккупированных ранйонов) больше 3 млрд грн нам должны по старым тарифам, еще довоенным. И сегодня в достаточно тяжелой ситуации компания "Вода Донбасса". Остановить (воду для оккупантов), как в Луганской области, мы не можем, потому что мы отрежем от воды Мариуполь, Волноваху, Никольский и Мангушский районы", - отметил чиновник.
Такую ситуацию он считает "катастрофической".
При этом в прифронтовой полосе пока существует уже гораздо меньше проблем с обеспечением населения электричеством и газом, добавил руководитель области.
"Обеспечены все населенные пункты на линии разграничения, кроме двух, где мы не можем подвести, потому что обстрелы постоянные. Опытное у нас и еще один населенный пункт небольшой - без электроэнергии. Во всех остальных обеспечение электроэнергией идет с территории, контролируемой украинскими властями", - сообщил Жебривский.
Что же касается обеспечения газом, то вдоль линии фронта является "три проблемных точки":
"Первая локация - это Авдеевка и 7 населенных пунтков Ясиноватского района. Я думаю, что мы дожмем облгаз и пустим в ближайшее время газ в эти населенные пункты ... И еще это Марьинка и Красногоровка, где мы восстановили газоснабжение с контролируемой территории, но ГРП находится в 200 м от окопов орков. И они нам не дают проинсталлировать. И сейчас мы делаем проект, для того чтобы все же пустить газ в Марьинку и Красногоровку".
Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО, - Минобразования
А барыгам - это ну никак не выгодно!
Двойная пенсия, газ и электричество то платят то не платят, вода на халяву, кредиты банкам отдавать не нужно, за преступления против Украины тебя поменяют или отпустят по программе - "Тебя ждут дома...."
Это тебе не шатуны с Киева....
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Бедные и несчастные.....,особенные,со скрепами....
Житомирская обл...-водопостачання-12,52...водовидведення-11,34...=23.86
По всему оккупированному Донбассу начались обвалы грунта - Мирослав Гай
а Жебривский, падлюка, за 4 года войны, в 2018-м, не знает!?
Лохопипл молча платит космические тарифы ЖКХ за себя и за того парня-мышебрата.
И никто даже в стойле не хоюкнет.
Зрадныкы, ану тыхо! Бо путин нападе!