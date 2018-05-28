 Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Водопровод начинается - первый подъем это Николаевка под Славянском - идет в Горловку, заходит в Донецк. Затем в Ясиноватский район и идет на Мариуполь. На сегодняшний день мы вынуждены поставлять воду по этому водопроводу. Они (потребители с оккупированных ранйонов) больше 3 млрд грн нам должны по старым тарифам, еще довоенным. И сегодня в достаточно тяжелой ситуации компания "Вода Донбасса". Остановить (воду для оккупантов), как в Луганской области, мы не можем, потому что мы отрежем от воды Мариуполь, Волноваху, Никольский и Мангушский районы", - отметил чиновник.

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Такую ситуацию он считает "катастрофической".

При этом в прифронтовой полосе пока существует уже гораздо меньше проблем с обеспечением населения электричеством и газом, добавил руководитель области.

"Обеспечены все населенные пункты на линии разграничения, кроме двух, где мы не можем подвести, потому что обстрелы постоянные. Опытное у нас и еще один населенный пункт небольшой - без электроэнергии. Во всех остальных обеспечение электроэнергией идет с территории, контролируемой украинскими властями", - сообщил Жебривский.

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Что же касается обеспечения газом, то вдоль линии фронта является "три проблемных точки":

"Первая локация - это Авдеевка и 7 населенных пунтков Ясиноватского района. Я думаю, что мы дожмем облгаз и пустим в ближайшее время газ в эти населенные пункты ... И еще это Марьинка и Красногоровка, где мы восстановили газоснабжение с контролируемой территории, но ГРП находится в 200 м от окопов орков. И они нам не дают проинсталлировать. И сейчас мы делаем проект, для того чтобы все же пустить газ в Марьинку и Красногоровку".

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