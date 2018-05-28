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Все про:арест (9635) Россия (69433) Геращенко Антон (904)

 Российский суд в Москве заочно арестовал Антона Геращенко

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила о заочном аресте экс-советника министра иностранных дел Украины и депутата Верховной Рады Антона Геращенко, который заявлял, что Крымский мост станет украинским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича", — сказала Царева.

По ее словам, Геращенко обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использование сети Интернет").

Царева отметила, что эта мера избрана на два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта на территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3068486
 
 
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В Криму і на Донбасі цю загадку вже розгадали.
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маразмы кацапов крепчают - а Трампа слабо арестовать
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Вони скоріше special counsel Robert Mueller заарештують.
А, взагалі, що це за вибіркове правосуддя? Чому всіх решту не арештовують?
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Держись, сенатор, Ти вже підписав декларацію з дохтуром? Кажи, щоб виписав транквілізатори, антидепресанти і пейнкілери.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский суд в Москве заочно арестовал Антона Геращенко
 
 
 
 
 
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