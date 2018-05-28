 Российский суд в Москве заочно арестовал Антона Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича", — сказала Царева.

По ее словам, Геращенко обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использование сети Интернет").

Царева отметила, что эта мера избрана на два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта на территории России.

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