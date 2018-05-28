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Все про:Еврокомиссия (779) мусор (394) экология (943) Евросоюз (11888)

 Еврокомиссия одобрила запрет в ЕС ряда одноразовых изделий из пластика

Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых изделий из пластика, соответствующие предложения были опубликованы в понедельник, 28 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Их заменят более экологически чистые альтернативы. Использование одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые предлагают супермаркеты, также планируется существенно ограничить.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил значимость проблемы пластикового мусора. Так, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане, говорится в документе. По словам Тиммерманса, европейцам "необходимо сообща решать эту проблему".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартовала кампания за законодательное ограничение использования полиэтиленовых пакетов

По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3-4 млн тонн. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 года может составить 22 млрд евро.

В дальнейшем предложения Еврокомиссии должны быть вынесены на согласование членов ЕС и Европарламента. На их одобрение и принятие может потребоваться несколько лет.

Также читайте: Киевсовет рекомендует ограничить использование полиэтиленовых пакетов в магазинах

Источник: https://censor.net.ua/n3068485
 
   
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Давно пора.......................
А то вже цим пластиком загадили все навколо.
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Ага, в ЕС куда ни плюнь - в пластиковый пакет попадёшь.
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Когда же у нас хотя бы в супермаркетах запретят полиэтиленовые пакеты? Еврокомиссия одобрила запрет в ЕС ряда одноразовых изделий из пластика - Цензор.НЕТ 5164
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будут как раньше с авоськами в магазин ходить ?
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А что в этом плохого? И почему сразу авоська? У меня есть сумка ручной работы среди моего круга общения этотсчитается круто, а на всех с пакетами смотрим как на бомжей
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Не переймайтесь: є вже сила силенна матеріалам, що виготовлені на основі целюлози (природнього полімера), що не поступається своїми основними якостями (як матеріал для тари, посуду та розхідних матеріалів одноразового вжитку), але більш гармонійний для природи та екології в плані утилізації та забруднення завдяки меншому в сотні разів періоду розкладу. Доречі, це могло б стати поштовхом для розвитку цілої галузі в вітчизняному сільському господарстві з мільйонами тон соломи... (ІМХО)
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Яка, нафіг, солома? В с/г немає ніякої соломи.
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Все эти президенты Украины - одноразовые изделия !
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Вот президенты Германии - это да!! Ну, или там рейхсканцлеры..
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Пластик опасен для здоровья и окружающей среды ,нужно переходить на бумагу и стекло
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...предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 года может составить 22 млрд евро...3,14дарасци...засрали землю і тут вираховують скільки можна заробитиИсточник: https://censor.net.ua/n3068485
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Теперь Путлера в резиновом плаще в ЕС не пустят...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕврокомиссия одобрила запрет в ЕС ряда одноразовых изделий из пластика
 
 
 
 
 
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