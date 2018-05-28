 Россиянин Зимовец, осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста, объявил голодовку в поддержку Сенцова, - адвокат Сидоркина

Об этом "Медиазоне" рассказала адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина, информирует Цензор.НЕТ.
Зимовец начал голодовку 28 мая, поддерживая украинского режиссера Олега Сенцова.
В июле 2017 года Тверской суд приговорил Зимовца к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, признав его виновным по часть 1 статьи 318 УК (неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти). Как считает следствие, 26 марта на Пушкинской площади в Москвы Зимовец бросил кусок кирпича в спину командира ОМОНа подполковника Котенева. Тогда прошла многотысячная акция протеста против коррупции, сотни ее участников были задержаны. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о насилии в отношении полицейских.
Сам Зимовец не признает вину. Он говорил, что бросил кирпич, возмутившись незаконными задержаниями протестующих, и ни в кого не целился. При этом он сомневается, что попал в сотрудника правоохранительных органов.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Сенцов и Кольченко были арестованы в Крыму, а Крым, как известно во всём демократическом мире, территория Украины.
По поводу выехать, потому что тер. оккупированная, ну так вы что предлагаете, всем крымчанам с проукраинской позицией покинуть свою Родину. Здорово, очень созвучно с кремлёвским планом по замещению одних групп населения другими, более лояльными к рос. власти.
А по поводу сменить флаг или сменить язык общения, обычная херь в исполнении пригожинских ботов, но вы ведь им не являетесь, я правильно понимаю?
вот один пример - что соответствует проживанию не менее 50% их в реале...
https://www.youtube.com/watch?v=63MxaQOl470&t=1630s
можно конечно спорить насчёт процентовки...)
и это далеко не "лучшие люди города...(с)"...)))