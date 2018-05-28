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 Россиянин Зимовец, осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста, объявил голодовку в поддержку Сенцова, - адвокат Сидоркина

Фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец, приговоренный к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, объявил бессрочную голодовку.

Об этом "Медиазоне" рассказала адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина, информирует Цензор.НЕТ.

Зимовец начал голодовку 28 мая, поддерживая украинского режиссера Олега Сенцова.

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В июле 2017 года Тверской суд приговорил Зимовца к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, признав его виновным по часть 1 статьи 318 УК (неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти). Как считает следствие, 26 марта на Пушкинской площади в Москвы Зимовец бросил кусок кирпича в спину командира ОМОНа подполковника Котенева. Тогда прошла многотысячная акция протеста против коррупции, сотни ее участников были задержаны. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о насилии в отношении полицейских.

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Сам Зимовец не признает вину. Он говорил, что бросил кирпич, возмутившись незаконными задержаниями протестующих, и ни в кого не целился. При этом он сомневается, что попал в сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3068484
 
   
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Сенцов, Кольченко...що всі ці люди робили в росії? Здається, що вони втратили розум!
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Когда пытаешься вбрасывать фейки, необходимо лучше готовиться.
Сенцов и Кольченко были арестованы в Крыму, а Крым, как известно во всём демократическом мире, территория Украины.
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Не всі арештовані були в Криму. Крим на той час був окупований Росією і тому треба було виїхати, бо зрозуміло що їм загрожував арешт. А вам раджу змінити прапор на ваш російський триколор.
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Вы употребили в своём сообщении фамилии Сенцова и Кольченко, про другие аресты речь не идёт, так что мимо...
По поводу выехать, потому что тер. оккупированная, ну так вы что предлагаете, всем крымчанам с проукраинской позицией покинуть свою Родину. Здорово, очень созвучно с кремлёвским планом по замещению одних групп населения другими, более лояльными к рос. власти.
А по поводу сменить флаг или сменить язык общения, обычная херь в исполнении пригожинских ботов, но вы ведь им не являетесь, я правильно понимаю?
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Все розумієте и бачили три крапки, тобто річ і про інших. Щодо плану, то це ваша провокація, бо я про тих, кого могла арештувати ваша російська влада. Щодо зміни вашого прапора не жартую. Все.
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для того чтобы понять кто такие кацапы, стоит смотреть их настоящие реалии...
вот один пример - что соответствует проживанию не менее 50% их в реале...
https://www.youtube.com/watch?v=63MxaQOl470&t=1630s
можно конечно спорить насчёт процентовки...)
и это далеко не "лучшие люди города...(с)"...)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянин Зимовец, осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста, объявил голодовку в поддержку Сенцова, - адвокат Сидоркина
 
 
 
 
 
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