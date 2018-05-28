 Крайне нежелательно ехать в оккупированный Крым лицам, у которых есть родственники в ВСУ, участники АТО или чиновники, - Бабин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию"ГОРДОН"представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Задержания украинцев в Крыму будут продолжаться. Ведь там действуют репрессивные органы. Им нужно рисовать статистику. Без особой необходимости я бы не советовал ехать в Крым. Если же человек вынужден посетить полуостров, ему не стоит поддаваться на провокации и обсуждать политические темы. Крайне нежелательно находиться в Крыму лицам, у которых есть родственники в ВСУ, участники АТО или чиновники. В этом случае наверняка будут провокации либо попытки оказать на человека давление. Механизмов для оказания реальной помощи украинцам, задержанным в Крыму, не существует. Особенно если это явление будет иметь массовый характер. Конечно, можно делать заявления, открывать уголовные производства, но задержанному легче от этого не станет. То есть поездка в Крым несет серьезные риски", – подчеркнул Бабин.

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По его словам, для силовиков из РФ Крым представляет собой "территорию беспредела".

"У российских силовиков есть конкретные планы, которые надо выполнять. Многие из них попадают в Крым с расчетом на карьерный рост. Для них это перспективный регион, территория беспредела. В России они так вести себя не смогут. Наши же граждане попадают в Крым, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, которых очень много, и контролируют их люди в основном с той стороны. Ведь у нас легальных перевозчиков в этом направлении нет. Россияне прекрасно знают, кто к ним едет, когда человек буквально только сел в машину, к примеру, в Киеве или Харькове. Водители у них натасканные, на админгранице они сразу сливают информацию о пассажирах. При необходимости водители еще и показания дадут против любого своего пассажира", – резюмировал Бабин.

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