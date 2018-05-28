EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  3108  59
Материалы по теме:
Все про:Крым (20109) репрессии (1907) Бабин (11)

 Крайне нежелательно ехать в оккупированный Крым лицам, у которых есть родственники в ВСУ, участники АТО или чиновники, - Бабин

На данный момент у Украины нет механизмов, чтобы оказать реальную помощь украинцам, задержанным в Крыму российскими оккупантами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию"ГОРДОН"представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Задержания украинцев в Крыму будут продолжаться. Ведь там действуют репрессивные органы. Им нужно рисовать статистику. Без особой необходимости я бы не советовал ехать в Крым. Если же человек вынужден посетить полуостров, ему не стоит поддаваться на провокации и обсуждать политические темы. Крайне нежелательно находиться в Крыму лицам, у которых есть родственники в ВСУ, участники АТО или чиновники. В этом случае наверняка будут провокации либо попытки оказать на человека давление. Механизмов для оказания реальной помощи украинцам, задержанным в Крыму, не существует. Особенно если это явление будет иметь массовый характер. Конечно, можно делать заявления, открывать уголовные производства, но задержанному легче от этого не станет. То есть поездка в Крым несет серьезные риски", – подчеркнул Бабин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинца задержали в оккупированном Крыму, в ФСБ причиной называют попытку сбыта оружия

По его словам, для силовиков из РФ Крым представляет собой "территорию беспредела".

"У российских силовиков есть конкретные планы, которые надо выполнять. Многие из них попадают в Крым с расчетом на карьерный рост. Для них это перспективный регион, территория беспредела. В России они так вести себя не смогут. Наши же граждане попадают в Крым, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, которых очень много, и контролируют их люди в основном с той стороны. Ведь у нас легальных перевозчиков в этом направлении нет. Россияне прекрасно знают, кто к ним едет, когда человек буквально только сел в машину, к примеру, в Киеве или Харькове. Водители у них натасканные, на админгранице они сразу сливают информацию о пассажирах. При необходимости водители еще и показания дадут против любого своего пассажира", – резюмировал Бабин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эскалация конфликта в Черном море между Россией и Украиной неизбежна, - Бабин

Источник: https://censor.net.ua/n3068483
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не... пусть едут... их же за верёвку не тянут... Свобода и права человека...
 показать весь комментарий
 
 
Не в этом дело, а дело в том, что Россия знает кто участвовал в АТО и даже их родственников. Вопрос от куда они это знают? Эта информация есть есть только у структур МОУ. Пусть лучше займуться продажными генералами вместо предупреждения граждан.
 показать весь комментарий
 
 
Эта информация есть у кучи служб, что субсидии, что выделение земли горсоветами, что врачи.
 показать весь комментарий
 
 
Эта инфа туда попадает с МОУ. Россия своих не сдаёт, а мы своих не ценим.
 показать весь комментарий
 
 
Ответ всем сомневающимся:представьте,вам нетерпится съездить на экскурсию в Третий Рейх.А вы, обычный гражданин совдепии.Поедите?!
 показать весь комментарий
 
ясный пень!
а кому не ясный - скатертью дорожка - пеняй на себя!!!
 показать весь комментарий
 
 
При перетині адмінкордону треба тримати блокнот з надписом: доповідь в СБУ, розташування і характеристики російських частин. Гарного вам відпочинку після цього😁!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть на въезде расписываются в том, что ознакомлены с опасностью нахождения в Крыму и что Украина не будет прилагать усилий для их освобождения. Крайне нежелательно ехать в оккупированный Крым лицам, у которых есть родственники в ВСУ, участники АТО или чиновники, - Бабин - Цензор.НЕТ 1828
 показать весь комментарий
 
 
Как нет? А Ирина Геращенко говорит что дипломаты в РФ большую и результативную работу делают по освобождению наших граждан и разрывать дипломатические отношения нельзя!
 показать весь комментарий
 
 
да, такие есть. Желательно, например. отправить туда бубенчика с ташбаевым. Я даже им лично сырников напеку с хлоридом кальция.
 показать весь комментарий
 
 
ну не только тем, в принцыпе всем и до полного возвращение Украине.
 показать весь комментарий
 
 
И крайне желательно тем у кого проблемы с мозгами!
 показать весь комментарий
 
 
Хай їдуть. Тільки попередження - держава поступатися націнтересами щоб їх витягнути не буде. Насолити рашці в міжнародних інстанціях - з задоволенням. Міняти на бандюків - ні.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем вообще ездить в эту помойку?? Не реально что делать в этой помойке?? Я никогда туда не ездил. Вообще никогда, ну вот ни разу. Отдых в Крыму ужасен, уровень дерьмо полное - достаточно почитать множественные отзывы ещё до 2014 года...это помойка либо для бедных, тех кто едет дикарём отдыхать своим ходом на машинах в палатках, либо для тех кто каким то макаром получил халявные путёвки в местные быдлятники называемые пансионатами отдыха. Извините но если вы ездили в Крыс отдыхать за полную цену, в какие то отели, гостиницы, тур базы....вы или тупой, или сами себя неуважаете, или больной на всю голову. Не представляю себе как нормальный человек в здравом уме, мог поехать в эту быдлячую помойку за полную стоимость.Та же Труция никак не дорпоже, но извините там хоть можно отдыхом назвать, уровень сервиса, жилья, пляжи, даже вода и то почище чем в Крысянской помойке где фекалии с городских канализаций прямиком сливают в море. Египет, Болгария. это из ближних. Можно экзотику типа Таиланд, Шри Ланка, Бали..это сложнее и дороже чем Турция и Египет, Болгария..Но хоть впечатлений наберётесь, посмотрите на экзотику а не на крысянские упитые быдлячие хари. У кого бабло позволяет, Испания, Италия, Греция, Кипр..Всё это на три головы выше крысянской помойки.
 показать весь комментарий
 
 
В свій час, купив в Феодосії в місцевого жителя ділянку в дачному кооперативі з розваленою будкою (за копійки). До моря 10хв(можна було ним милуватись з ділянки). Побудував своїми руками хатинку 6х5 з мансардою, красиво обгородив, провів електрику, воду, встановив холодильник, телевізор з сателітаркою і насадив трохи цінних екзотичних дерев. Все для відпочинку внуків(проводили там все літо). Після Майдану все накрилось мідним тазом. Ніхто не поїхав туди розрулювати, бо вся родина засвітилась на барикалах. Трохи шкода набору "бошівського-профі" інструменту(люблю майструвати). Коли збираємось родиною, ніхто навіть не згадує про дачу. Війна винесла на перший план зовсім інші цінності.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь в Крыму живет брат командующего СО Наева.
 показать весь комментарий
 
 
Так ото ж, я все чекаю коли він до брата із усією армією навідається
 показать весь комментарий
 
Їхати чи не їхати - це питання особисте! На п"ятому році окупації кожен повинен розуміти всі ризики та моральні та етичні підгрунтя цієї проблеми. Держава повинна проінформувати своїх громадян про гіпотетичні ризики і на цьому - "амінь"!
Я ж хочу звернути увагу Шановного Товариства на те, чим (на мою думку) повинні терміново відповісти ми на "кримський міст"! Держава, суспільство, кожен громадянин Країни повинні зробити все можливе, щоб напівострів Крим став ОСТРОВОМ Крим, а проблема обмеження судноплавства взагалі не обходила ані наші Азовські порти, ані нашу промисловість, ані економіку вцілому! Даєш "Азовсько-Чорноморський Судноплавний Канал! (І хай приплив чорноморської води в Азовське море знесе той бісів міст без жодної диверсії...)
 показать весь комментарий
 
 
В цьому році потрібно буде ще й по Кримському мосту проїхати. Щоб на власні очі побачити що то за споруда................................
 показать весь комментарий
 
Проїдьтесь, проїдьтесь..
може втопитесь Украй небажано їхати в окупований Крим особам, у яких є родичі у ЗСУ, учасники АТО або чиновники, - Бабін - Цензор.НЕТ 8907
 показать весь комментарий
 
 
Украй небажано їхати в окупований Крим особам, у яких є родичі у ЗСУ, учасники АТО або чиновники, - Бабін - Цензор.НЕТ 619

Навіщо? Йому на в'їзді ФСБ ники позичать...
 показать весь комментарий
 
 
Їдь, андруша.. Вибухівку Правий Сектор передасть тобі безпосередньо перед виїздом..
 показать весь комментарий
 
 
Если почитать слегка их месный севастопольский форум то прикиньте это быдло там совсем рехнулось, оно уже руских, тех самых которым они раньше жопу целовали и называли своими, они их теперь презрительно называют -- материковыми))) Этих самых материковых, они же понаехавшие с материка чиновники поставленные кремлядью, прочье отребье севастополькие дауны винят во всех проблемах. Более того упорыши совастопольские даже называют себя каким то - севастопольским народом!! Я серьёзно, никак не меньше -- народ севастополя! О как! А та часть что не с Севастополя, теперь себя называют крымским народом. Народ Крыма!! Понимаете -- не русскими!! Не росийскими - а именно народ Крыма, народ Севастополя!! Это же сепаратизмом попахивает. Скоро у дибилушек будет народ 17 микрораёна имени Ленина, или народ улицы Дзержинского. СОвсем дауны рехнулись...
 показать весь комментарий
 
 
Народ Севастополя... охреніти, майже Атланти...
 показать весь комментарий
 
 
и вот какой психически больной идиот туда к ним по своей воле едет?????
 показать весь комментарий
 
родственники ))))) , меня за АВАТАРКУ в вк РАССТРЕЛЯЮТ на.....й !!!!
 показать весь комментарий
 
Случаев задержания не было или были единичные, так что это бред для снижения турпотока в Крым.
 показать весь комментарий
 
 
тогда поедь и "отдохни " в Крыму и видео сними для подтверждения )) турыст бля
 показать весь комментарий
 
 
Флаг расиянский в руки... И привет фєсєбє...
 показать весь комментарий
 
Да едь, ради Бога, кто же против?
Просто скажи, накуя ж ты потом сцука кацапская обратно возвращаешься?
 показать весь комментарий
 
 
тогда флаг тебе в руки и якорь в ж..опу
 показать весь комментарий
 
так что это бред для снижения турпотока в Крым. Супер, я за, а ти що паскудо кацапська проти?
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно Україні вводити візовий режим для росіян, бо для українців на поїздки до Росії режим максимального обмеження таких поїздок вже фактично існує.
 показать весь комментарий
 
 
Блін, у мене син служив 2 роки тому, так я і зараз не токмо що у рашу, транзитом через Бульболандію у Швецію їхаги не наважився!
Що треба мати в голові, щоб у Крисм попертися!? Украй небажано їхати в окупований Крим особам, у яких є родичі у ЗСУ, учасники АТО або чиновники, - Бабін - Цензор.НЕТ 5801
 показать весь комментарий
 
 
Кому не бажано - нехай не їде..................... буде більше вільного місця на пляжах.................. Украй небажано їхати в окупований Крим особам, у яких є родичі у ЗСУ, учасники АТО або чиновники, - Бабін - Цензор.НЕТ 9307
 показать весь комментарий
 
Нормальні туди не поїдуть.. Поїде туди засмагати тільки така вата як ти, андруша..
 показать весь комментарий
 
 
А що ж робити, якщо нормальні люди не в змозі поїхати на Мальдіви?
 показать весь комментарий
 
 
Тоді хай нормальні люди їдуть у Египет, Болгарію або Турцію, якщо вже на крім гроші є.
 показать весь комментарий
 
 
А Ріміні у Італії? А Превеза у Греції? Переліт у Превезу та назад - 100 євро. Апартаменти 25-30 євро на добу. Є хоч одна причина пертися у крисм?
Ріміні - 10000 грн 7 ночей з перельотом та сніданком. Можна відвідати Сан Маріно, Равену та Болонью (ходять прямі автобуси та електрички). Хто сміливіший і наважиться на пересадку - може відвідати Флоренцію!!! А як ні то валяйся на пляжі.
Що, кацап, жаба давить? Вона найстрашніший в світі звір!
 показать весь комментарий
 
Я останній раз був в Мордорі після Помаранчевої Революції, і то мене так пресували що ледве ноги виніс звідти. Тому як учасник Другого Майдану( не революції негідності, чому так??? тому що революція незавершена!!!! і негідники прийшли знову до влади), а також як добробатівець, я ніколи туди не поїду. А якщо комусь так кортить, то це його справа. Премію Дарвіна ніхто не відміняв....
 показать весь комментарий
 
 
Не, этот мужчина мне нравится. Стукачи ФСБ до Киева катаются - а он предупреждает.
 показать весь комментарий
 
В крыму был два раза: в 1994 и в 2007-ом. 1994-ый помню плохо, а вот 2007-ой... Хуже и дороже отдыха у меня не было за всю мою жизнь. Штука баксов на двоих за пять ночей, море с говном и толпы народу. Почти 700 км дороги... Может быть бы и не поехал, подбили друзья. Даже Затока по соотношению цена-качество лучше, хотя тоже говно. С тех пор Турция, Испания, Грузия, Египет. Иногда возникает соблазн слетать куда-то дальше, типа Доминиканы, Шри-Ланки или Таиланда, но сразу вспоминаю как долго и тяжко лететь и желание ослабевает. А в сегодняшней ситуации крысм для здравомыслящего человека как место отдыха рассматриваться не должен. Вообще...
 показать весь комментарий
 
 
чому , колаборанти з Банкової , й досі дозволяють вільний в'їзд на окуповані Крим та Донбас ? Украй небажано їхати в окупований Крим особам, у яких є родичі у ЗСУ, учасники АТО або чиновники, - Бабін - Цензор.НЕТ 3002
 показать весь комментарий
 
Розумний в крим чи рашку не поїде . А дурака не шкода .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрайне нежелательно ехать в оккупированный Крым лицам, у которых есть родственники в ВСУ, участники АТО или чиновники, - Бабин
 
 
 
 
 
 вверх