 Украинца задержали в оккупированном Крыму, в ФСБ причиной называют попытку сбыта оружия

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на крымское управление Федеральной службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета "ТТ" задержаны гражданин Украины 1986 г.р. и гражданка РФ 1992 г.р.", - сообщили в ФСБ.
Пистолет изъят и направлен на исследование. "Проверяется причастность изъятого оружия к ранее совершенным преступлениям", - отметили в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
отдыхал... теперь отдохнет бесплатно.
але шось не склалося - вижив - пістолет не надійна річ!
и мусоров тоже неслабо отгладили.
а почему - объяснить ума не хватило
думаю, слово )(_йлобот гораздо более презрительное
и, главное, я могу объяснить, почему
Вжух! И какой-то представитель народа бамбаза превращается в украинца.
- ну як з`їздив ,телепень ?
-так я же не єто ..таво ...ПАМАГИТЕ !!!!! я же твой гражданин Украина !
Цього літа ми зашлемо тисячі диверсантів в Крим !
п.с. Всьо, вата українська тепер можете їхати в Крим !
вы еще на срасею покатайтесь идиоты