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 Украинца задержали в оккупированном Крыму, в ФСБ причиной называют попытку сбыта оружия

В оккупированном Крыму "при попытке сбыта пистолета "ТТ" задержан гражданин Украины и россиянка.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на крымское управление Федеральной службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета "ТТ" задержаны гражданин Украины 1986 г.р. и гражданка РФ 1992 г.р.", - сообщили в ФСБ.

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Пистолет изъят и направлен на исследование. "Проверяется причастность изъятого оружия к ранее совершенным преступлениям", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Источник: https://censor.net.ua/n3068482
 
   
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Накуй воно нам потрібне? Ми його у Крим не посилали, нехай в братській в'язниці гниє.
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езжайте дорогие украинцы в Крым отдыхать...хе-хе...
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Нечего на оккупированные паРашей территории ездить.
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какого он делал в крысме?
отдыхал... теперь отдохнет бесплатно.
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Она хотела купить пистолет,чтоб отравленной пулей стрелять.
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капланіха), шолі)) - так це в вічленіна - 100 років тому ))) стріляли,
але шось не склалося - вижив - пістолет не надійна річ!
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сто пудово русский , просто имеет укр паспорт как второй в Крыму , а срут на нас .... там полно бомжей со всей эрефии каждый день задерживают , зайдите в паблик рф севастополь
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Нічого не зрозуміло, бо на Кримє багато громадян України. То він туди приїхав чи там постійно мешкав?
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хачиков в Киеве опустили. РЕСПЕКТ братанам.
и мусоров тоже неслабо отгладили.
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я не від свого імені писав, а від їх, щоб натурально було
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один чудак на букву М придумал слово "порохобот" и возомнил, что это - обидное слово
а почему - объяснить ума не хватило
думаю, слово )(_йлобот гораздо более презрительное
и, главное, я могу объяснить, почему
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Как где-то в тви вычитал:

Вжух! И какой-то представитель народа бамбаза превращается в украинца.
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-Крым же это просто Крым ,природа .телки .какая разница .я же еду к друзьям !
- ну як з`їздив ,телепень ?
-так я же не єто ..таво ...ПАМАГИТЕ !!!!! я же твой гражданин Украина !
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Звернення до ФСБ !

Цього літа ми зашлемо тисячі диверсантів в Крим ! Українця затримали в окупованому Криму, в ФСБ причиною називають спробу збуту зброї - Цензор.НЕТ 7616

п.с. Всьо, вата українська тепер можете їхати в Крим !
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Касабы,можете его себе на память оставить.Украинцам в оккупированном Крыму делать нечего
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нехрен к кацапо-фашистам едзить
вы еще на срасею покатайтесь идиоты Українця затримали в окупованому Криму, в ФСБ причиною називають спробу збуту зброї - Цензор.НЕТ 9917
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В тимчасово окупований Крим можна їхати тільки у складі танкової бригади,і не з ТТ,а з кулеметом хоча б,а ще краще- з автоматичним гранатометом.Бакланюра,коротко кажучи...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинца задержали в оккупированном Крыму, в ФСБ причиной называют попытку сбыта оружия
 
 
 
 
 
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