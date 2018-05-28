 Украинца задержали в оккупированном Крыму, в ФСБ причиной называют попытку сбыта оружия

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на крымское управление Федеральной службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета "ТТ" задержаны гражданин Украины 1986 г.р. и гражданка РФ 1992 г.р.", - сообщили в ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Пистолет изъят и направлен на исследование. "Проверяется причастность изъятого оружия к ранее совершенным преступлениям", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).