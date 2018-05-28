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 Политика Украины, За рубежом, Авто
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 Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен

Украина должна закрыть пробел в системе борьбы с коррупцией и создать специализированный Антикоррупционный суд.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на международной конференции "Развитие устойчивости Украины: реформы и борьба с коррупцией" в понедельник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недостающим звеном в антикоррупционной цепи является независимый высший антикоррупционный суд, который обеспечит привлечение к ответственности коррумпированных чиновников. Я убежден, что Украина должна восполнить этот пробел, и создать соответствующий суд", - подчеркнул глава МИД Дании.

Дипломат заверил, что Дания поддерживает европейские устремления украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне Рада должна проголосовать, а я - подписать закон об Антикоррупционном суде, - Порошенко

"Мы осознаем, что устойчивая, безопасная и процветающая Украина является стратегически важным фактором для всей Европы", - заявил глава датского МИД.

Самуэльсен анонсировал, что вопрос прогресса реформ в Украине будет обсуждаться на конференции высокого уровня, которая пройдет 27 июня во Копенгагене.

Также читайте: С коррупцией Украина не сможет обеспечить развитие и добиться доверия у партнеров, - глава МИД Дании Самуэльсен

Источник: https://censor.net.ua/n3068481
 
 
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та ні, це ж папа)), можуть посадити?! ні таке не треба!
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а у меня к тебе не ирония...\ну ты не переймайся...\
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смотрю ты там побывал, раз советуешь - понравилось...?)))
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Независимый антикор. суд станет памятником на могиле Порошенко и всех наших депутатов. С ним тянут как могут! За 4 года никто не посажен из чиновников, патриотов и неугодных сажают. Судебная реформа закончилась переназначением тех же судей. А тут они возьмут и создадут антикор. суд, который начнёт их сажать Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен - Цензор.НЕТ 1330 Пока нас украинцев можно иметь, они будут нас иметь!
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Тоже самое говорили, когда НАБУ требовали создать и что в итоге? Бюро по звонку из АП закрывает дела, как было с делом Злочевского. Так что ни о какой независимой структуре говорить не приходится.
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Антикоррупционный суд приблизит крах власти...на это никто не пойдёт из существующей верхушки
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Не волнуйтесь вы так,берегите здоровье !Этот антикоррупционный суд не чем не будет отличаться от обычного коррупционного суда Украины. И клоуны в балахонах там будут сидеть и заправлять такие как сидят в обычных судах!
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Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен
Специализированные зарплаты,должности,льготы для слуг народа за деньги народа... Вот только за 27 лет почему- то не произошло изменений для простых людей в лучшую сторону как на пример в соседней Польше .Куда украинцы бегут в поисках роботы .
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спорный вопрос. Сейчас туда бежит Центральная Украина. Закарпатье, к примеру никогда туда не бежало. Я хорошо помню что было 27 лет назад и то что есть это небо и земля по сравнению с тем ужасом что был. Можно было больше? Да, конечно, но слишком большой процент лишнехромосомных в Украине, слишком много пенсионеров тут оседало, так был устроен Совок. Мы классический пример истории Моисея - 40 лет, пока последний раб не подохнет!
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Странная по сути мантра. Можно и 80 лет ходить по пустыне напрочь забыв, что рабы в это время дают потомство и не всегда оно умнее и прогрессивнее.
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Вы помните как было в 1991? И что, уменьшение рабов не влияет на ситуацию? Как по мне, еще как влияет. Кто бы что не говорил, но рожденные уже не в СССР, это совершенно иные люди.
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Рожденные уже не в ссср ходят бессмертным полком, крестными ходами и голосуют за бывших коммунистов и комсомольцев.
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их там минимум, и не факт что дети знают куда ипанутая бабушка внучку потянула.
Мы говорим в целом и о пропорциях. В целом, молодежь на 99% имела ввиду Совок с его псевдоценностями.
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Да не суд нам нужен, а всего лишь хотение навести порядок! Как сказал С. И. Хмара: " На кістках героїв, до влади прийшли покидьки й мародери!" А этим не до порядка... их интересует лишь собственное обогащение...
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Правильно. теже "антикорурцпионеры" типа Лещенко, не требуют и не меняют законы, чтобы ккоррупционеров например не выпускали под залог, а требуют суд, чтоб он стал таким же ручным, как и НАБУ, где их отмазывают с их квартирами и левым баблом.
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Вот подняли зарплаты судьям , прокурорам ,министрам до сотен тысяч и миллионов гривен в месяц .Это помогло побороть коруппцию ? = как все видят - не помогло . то есть пряник не действенный эффект .А теперь давайте попробуем кнутом = ввести провокацию взятки и только взял взятку как розенблат и вся остальная вонючая шушера = голову топором на месте отрубать , детей , жену любовниц как пособников повесить .Всё награбленное имущество всех родственников конфисковать .
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Вот подняли зарплаты... вот интересно, когда пиз.деж приносил результаты?

рядовой мусар (а именно с ним сталкиваются 90% населения) получает меньше 10 тыс. Это практически ничто в наше время. О каких "сотен тысяч и миллионов гривен в месяц" вы пишите, а главное с какой целью врете?
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Угу, умные они там все в своей Дании, им потом под этот суд не идти...

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Куме, ну то я вам скажу, що того... Вам Снід не загрожує. А чого це ви так вирішили куме? Бо ви куме - ганд.он!
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Цепь то есть... антикоррупционная... и не дешевая..., но вот звена как-то недостаёт... а так - реформы на лице... (возьмите Реву или Геращенко, хотя бы)...
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Цепь для того, чтобы отмазывать своих, как Сытник отмазал Лещенко и Залищук с квартирами за непонятно откуда взятые средства. Еще и прикрывают таких как Григоришин, который "дружит" с Лещом, никто не расследуют его схемы.
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Позорище какое-то. Уже только ленивый не макнул нашу власть в этот суд. То есть украинская власть в этом не заинтересована? А вот украинцы ЗА! Ну, нет у нас другого способа избавиться от "элиты" воров и проходимцев. А большинство избирателей каждым новым выбором просто гробят страну. А как этот суд, как прецедент, не нужен северному соседу, как же им пережить, что Украина способна меняться, как объяснить своим холопам, что и у них с помощью такого суда можно легко расправиться со своими барыгами. Так что это не только наша власть против, сосед за поребриком тоже небось влияет на наших.
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Нигде в мире таких судов нет, а вот именно нас его не хватает. Даже с учетом того, что наберут же туда обязательно все тех же личностей из нынешних судов
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чего только антикоррупционного у нас нету.... от НАБу до комитетов )) А ворья меньше не становится. Теперь понял еще "одно звено" и!!!!!!!!!!!!!!!!! пабедим, ага...
П.С. но выход есть. Может попросим датчан судьями этого суда поработать, а?

Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен - Цензор.НЕТ 1490
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Судя по статье , единственное , чего нам не хватает , это спецсудей в спецсудах .
Такое впечатление , что все ветви нашей власти оккупировали идиоты .
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Боюсь, шо он будет таким же, как и все существующие суды в Украине.
Кого туда понавыбирают? - тех же махровых взяточников, шо бродят от одной судейской должности до другой?! Имеют в своём владении замки, лимузины и парят над законом, сбивая пересичных на дорогах, стреляя в них в кафешках, и остаются на своих должностях, и при своих ништяках.
Где взять честных судей, если на всей этой братии упырей клейма негде ставить!
Всё по кругу...
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Боюсь , честных людей в Украине не осталось .
Казалось бы , Украину могла бы спасти диктатура с опорой на мелкий и средний бизнес .
Но вот вопрос - чья диктатура ? Кто её возглавит ?
Вспоминается "козак" Гаврилюк . Вот вроде бы , простой боевик , голой жопой ответил .
А чуть-чуть побыл во власти , и в кого превратился ? В обыкновенную суку .
И с бизнесом тоже . Нет у нас традиций честного ведения дел . Не приучен народ .
Мутить умеют , честно работать - нет .
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Я уже даже и не знаю, шо может спасти нашу страну.
Куда не кинь - всё плохо. И барыжная власть - плохо. И внешнее управление - плохо, ибо этим людям будет насрать на нас, и они будут резать нас по заготовленным лекалам - жёстко и больно.
Видимо судьба наша такая. Видимо, шо ещё много лет должно пройти, шобы украинцы протрезвели и просветлели мозгами и поступками. А до того - будем так вот маяться и сраться между собой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпециализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен
 
 
 
 
 
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