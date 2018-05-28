 Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на международной конференции "Развитие устойчивости Украины: реформы и борьба с коррупцией" в понедельник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Недостающим звеном в антикоррупционной цепи является независимый высший антикоррупционный суд, который обеспечит привлечение к ответственности коррумпированных чиновников. Я убежден, что Украина должна восполнить этот пробел, и создать соответствующий суд", - подчеркнул глава МИД Дании.
Дипломат заверил, что Дания поддерживает европейские устремления украинцев.
"Мы осознаем, что устойчивая, безопасная и процветающая Украина является стратегически важным фактором для всей Европы", - заявил глава датского МИД.
Самуэльсен анонсировал, что вопрос прогресса реформ в Украине будет обсуждаться на конференции высокого уровня, которая пройдет 27 июня во Копенгагене.
Специализированные зарплаты,должности,льготы для слуг народа за деньги народа... Вот только за 27 лет почему- то не произошло изменений для простых людей в лучшую сторону как на пример в соседней Польше .Куда украинцы бегут в поисках роботы .
Мы говорим в целом и о пропорциях. В целом, молодежь на 99% имела ввиду Совок с его псевдоценностями.
рядовой мусар (а именно с ним сталкиваются 90% населения) получает меньше 10 тыс. Это практически ничто в наше время. О каких "сотен тысяч и миллионов гривен в месяц" вы пишите, а главное с какой целью врете?
П.С. но выход есть. Может попросим датчан судьями этого суда поработать, а?
Такое впечатление , что все ветви нашей власти оккупировали идиоты .
Кого туда понавыбирают? - тех же махровых взяточников, шо бродят от одной судейской должности до другой?! Имеют в своём владении замки, лимузины и парят над законом, сбивая пересичных на дорогах, стреляя в них в кафешках, и остаются на своих должностях, и при своих ништяках.
Где взять честных судей, если на всей этой братии упырей клейма негде ставить!
Всё по кругу...
Казалось бы , Украину могла бы спасти диктатура с опорой на мелкий и средний бизнес .
Но вот вопрос - чья диктатура ? Кто её возглавит ?
Вспоминается "козак" Гаврилюк . Вот вроде бы , простой боевик , голой жопой ответил .
А чуть-чуть побыл во власти , и в кого превратился ? В обыкновенную суку .
И с бизнесом тоже . Нет у нас традиций честного ведения дел . Не приучен народ .
Мутить умеют , честно работать - нет .
Куда не кинь - всё плохо. И барыжная власть - плохо. И внешнее управление - плохо, ибо этим людям будет насрать на нас, и они будут резать нас по заготовленным лекалам - жёстко и больно.
Видимо судьба наша такая. Видимо, шо ещё много лет должно пройти, шобы украинцы протрезвели и просветлели мозгами и поступками. А до того - будем так вот маяться и сраться между собой.