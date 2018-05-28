 Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на международной конференции "Развитие устойчивости Украины: реформы и борьба с коррупцией" в понедельник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недостающим звеном в антикоррупционной цепи является независимый высший антикоррупционный суд, который обеспечит привлечение к ответственности коррумпированных чиновников. Я убежден, что Украина должна восполнить этот пробел, и создать соответствующий суд", - подчеркнул глава МИД Дании.

Дипломат заверил, что Дания поддерживает европейские устремления украинцев.

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"Мы осознаем, что устойчивая, безопасная и процветающая Украина является стратегически важным фактором для всей Европы", - заявил глава датского МИД.

Самуэльсен анонсировал, что вопрос прогресса реформ в Украине будет обсуждаться на конференции высокого уровня, которая пройдет 27 июня во Копенгагене.

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