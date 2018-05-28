 Подразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины
"Во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов Украины посетили более 30 000 гостей и болельщиков. Подразделения МВД были переведены в усиленный вариант несения службы с 21 мая, когда начали прибывать первые болельщики. По всей стране для обеспечения общественного порядка работали около 14 000 правоохранителей. Из них - 6000 полицейских, почти 4000 нацгвардийцев, тысяча пограничников и другие подразделения", - отметил Сергей Яровой.
По его словам, финальный матч Лиги чемпионов 26 мая посетило 53500 болельщиков.
"Предварительно мы провели мощные обучения на всех локациях мероприятия, в частности на стадионе "Олимпийский", и отработали совместные действия всех наших подразделений и работников стадиона. В день матча публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей", - добавил первый заместитель министра внутренних дел.
Сергей Яровой также заверил, что правоохранители сопровождали гостей матча на протяжении всего пребывания в Украине.
"Каждый час работники Госпогранслужбы пропускали около семи тысяч человек. По маршрутам передвижения фанов работали все правоохранительные подразделения: оперативно-тактические группы, взрывотехники, кинологи, антиконфликтни группы, велопатруль и мобильные полицейские центры ", - добавил он.
Первый заместитель главы МВД также поблагодарил всех правоохранителей, привлеченных к обеспечению общественного порядка во время финала Лиги чемпионов.
"Спасибо за ваш профессионализм. Мы в очередной раз продемонстрировали, что Украина - настоящая европейская страна, в которой пользуются лучшими практиками работы во время массовых мероприятий ", - сказал он.
Давайте сварщик будет с пафрсом говорить, что он две железяки в кучу сварил, или строитель, что он расствор намешал.
Трындец.
але треба було весь центр Києва перекривати?! воно того варте?