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 Общество
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Все про:Киев (15918) Лига чемпионов (201) МВД (7543) Яровой (20)

 Подразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил о том, что полицейские смогли обеспечить порядок и безопасность во время финала Лиги чемпионов в Киеве 26 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины

"Во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов Украины посетили более 30 000 гостей и болельщиков. Подразделения МВД были переведены в усиленный вариант несения службы с 21 мая, когда начали прибывать первые болельщики. По всей стране для обеспечения общественного порядка работали около 14 000 правоохранителей. Из них - 6000 полицейских, почти 4000 нацгвардийцев, тысяча пограничников и другие подразделения", - отметил Сергей Яровой.

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По его словам, финальный матч Лиги чемпионов 26 мая посетило 53500 болельщиков.

"Предварительно мы провели мощные обучения на всех локациях мероприятия, в частности на стадионе "Олимпийский", и отработали совместные действия всех наших подразделений и работников стадиона. В день матча публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей", - добавил первый заместитель министра внутренних дел.

Сергей Яровой также заверил, что правоохранители сопровождали гостей матча на протяжении всего пребывания в Украине.

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"Каждый час работники Госпогранслужбы пропускали около семи тысяч человек. По маршрутам передвижения фанов работали все правоохранительные подразделения: оперативно-тактические группы, взрывотехники, кинологи, антиконфликтни группы, велопатруль и мобильные полицейские центры ", - добавил он.

Первый заместитель главы МВД также поблагодарил всех правоохранителей, привлеченных к обеспечению общественного порядка во время финала Лиги чемпионов.

"Спасибо за ваш профессионализм. Мы в очередной раз продемонстрировали, что Украина - настоящая европейская страна, в которой пользуются лучшими практиками работы во время массовых мероприятий ", - сказал он.

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Подразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой 01
Подразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой 02
Подразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой 03
Подразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой 04

Источник: https://censor.net.ua/n3068480
 
 
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Кто еще не пропиарился на этом " величайшем событии " ?
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зачем же так, повторюсь-немецкие фирмы рекомендуют турпоездки в Украину и указывают именно на спокойную обстановку. Кто то же это делает...
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а что не так с событием ?жаба давит ,что не сорвалось,а прекрасно прошло?
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Так это же ваша обязанность！
Давайте сварщик будет с пафрсом говорить, что он две железяки в кучу сварил, или строитель, что он расствор намешал.
Трындец.
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Як завжди, лише завдяки ментам в Києві відбувся фінал Ліги Чемпіонів.
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добре, що все ок!
але треба було весь центр Києва перекривати?! воно того варте?
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все устроители молодцы - кацапстанцы до сих пор рамсы собрать до кучи не могут - воють Підрозділи МВС забезпечили порядок під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві, - Яровий - Цензор.НЕТ 3377
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПодразделения МВД обеспечили порядок во время финала Лиги чемпионов в Киеве, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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