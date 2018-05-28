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 Политика Украины, За рубежом
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 Приговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко

Вынесение московским судом "приговора" незаконно задержанному украинскому журналисту Роману Сущенко может приблизить его освобождение, но для этого нужна готовность Москвы.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написала на своей facebook-странице первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Приближает ли приговор вероятность освобождения Романа? Теоретически - да! Потому что политзаключенных, которых нам удалось вытянуть из российской тюрьмы (к сожалению, только троих и еще двоих пограничников), нам передали после псевдоприговоров, которые мы никогда не признаем", - отметила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ", - МИД Украины

В то же время, подчеркнула она, что "приговор" не означает автоматически "готовность Москвы передать украинской стороне Сущенко".

"Поскольку мы годами ожидаем от Москвы хоть какого-то ответа на требование передать Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Выговского, других заключенных, которым давно вынесены приговоры", - отметила она.

Также читайте: Прокурор в ходе прений попросил для Сущенко наказания в виде 14 лет колонии строгого режима, - Фейгин

Приговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

28 мая 2018 года в Московском городском суде состоялось заседание по делу Сущенко, на котором прошли дебаты сторон обвинения и защиты. Обвинение просило для журналиста 14 лет колонии строгого режима. По словам общественного защитника Сущенко Марка Фейгина, приговор журналисту будет объявлен 4 июня 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3068478
 
 
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кацапи з хуйлом - це фініш!
але ж треба сприяти звільненню бранців - невже так як ця жіночка?!
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тебе кацяпам віддати! Вирок Сущенку може наблизити його звільнення, оскільки трьох політв'язнів вдалося витягнути з російської в'язниці після рішення суду, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7974
ти з ними на їх ізике) зможеш, без акценту))) спілкуватись!
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Якщо Сушенка й визволяти, то не в першу чергу.. Там багато заручників, котрі перебувають в лапах юродивих набагато довше ніж Сущенко..
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Сделали очередного героя, любителя поголодать, посмотрим на него когда вытащат, с Савченко ещё больше носились и что в итоге.
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Он так хотел в Москву, то пусть посидит там, а Сенцова и других В первую очередь домой возвращать....
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правильно! лет по 20 пусть отсидят а потом можно вытаскивать! А то если всех вытащить так хохложопам не будет о чем писать и искать виновных в том что в гавне сидят и только плачут что их гнобят!
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Ты смотри, как петушок раскудахтался. А ну-ка давай на бутылку с кличем "чичнякруто!".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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