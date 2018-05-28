 Приговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написала на своей facebook-странице первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Приближает ли приговор вероятность освобождения Романа? Теоретически - да! Потому что политзаключенных, которых нам удалось вытянуть из российской тюрьмы (к сожалению, только троих и еще двоих пограничников), нам передали после псевдоприговоров, которые мы никогда не признаем", - отметила Геращенко.

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В то же время, подчеркнула она, что "приговор" не означает автоматически "готовность Москвы передать украинской стороне Сущенко".

"Поскольку мы годами ожидаем от Москвы хоть какого-то ответа на требование передать Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Выговского, других заключенных, которым давно вынесены приговоры", - отметила она.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

28 мая 2018 года в Московском городском суде состоялось заседание по делу Сущенко, на котором прошли дебаты сторон обвинения и защиты. Обвинение просило для журналиста 14 лет колонии строгого режима. По словам общественного защитника Сущенко Марка Фейгина, приговор журналисту будет объявлен 4 июня 2018 года.