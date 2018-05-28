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 Общество
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Все про:история (1449) Квасьневский (290) Коморовский (336) Кравчук (829) Кучма (1686) Польша (4346) Ющенко (11723) Дещица (153)

 Экс-президенты Польши и Украины подписали совместное заявление с призывом защитить процесс примирения между народами

Пять экс-президентов Украины и Польши - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский подписали совместное обращение с призывом к примирению между народами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Виталий Портников.

Он отметил: "Бывшие президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский вместе с послом Андреем Дещицей в эти минуты обнародуют текст совместного обращения с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Это обращение - призыв к защите процесса примирения между польским и украинским народами".

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Экс-президенты Польши и Украины подписали совместное заявление с призывом защитить процесс примирения между народами 01

В тексте документа говорится: "Польско-украинское примирение над тяжелой историей является большим достижением свободной Польши и свободной Украины. Это - результат усилий целых обществ и заслуга всех правящих кругов в наших странах, а также президентов Польши и Украины.

Примирение и сотрудничество между Польшей и Украиной - жизненный интерес обоих народов и имеет важное значение для будущего всего региона Центральной и Восточной Европы. Это стратегически важно для безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза, которые стоят перед вызовом российской агрессии против Украины.

С большим беспокойством наблюдаем за явлениями, которые появляются в последнее время и представляют угрозу примирению и сотрудничеству. Поэтому нас наполняет тревогой рост споров и негативных эмоций вокруг болезненных страниц в истории взаимных отношений.

Считаем, что это тяжелое прошлое должно поощрять современных поляков и украинцев делать дальнейшие усилия ради примирения и сотрудничества с мыслью о лучшем будущем наших народов и государств. Мы не можем оставаться заложниками истории. Мы должны учиться уважать отличные болезненные исторические моменты и искать в прошлом, прежде всего, то, что нас объединяет. Должны уважать могилы жертв старых польско-украинских конфликтов, потому что ничего в истории не удастся вытереть или сделать недействительным, но с мыслью о будущих поколениях поляков и украинцев, даже самый болезненный опыт можно превратить в источник совместных размышлений.

Поэтому мы призываем к защите процесса примирения между нашими народами. Обращаемся к государственной власти, обращаемся к обществам, особенно в вовлеченным в процесс примирения Церквям, органам местного самоуправления, общественным организациям, к представителям СМИ, преподавателям и студентам - ко всем сторонникам примирения, сближения и дружбы между нашими народами.

Призываем вести постоянный, терпеливый диалог, сопротивляться националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники, уважая друг друга, укреплять сотрудничество историков и высших учебных заведений, людей культуры и искусства, учителей и воспитателей - всех, кто формирует знания, мышление и чувствительность граждан наших стран, особенно молодого поколения.

Пусть память о невинных жертвах древних польско-украинских конфликтов объединяет наши страны и народы в общей задумчивости и общем стремлении к будущему, которое опирается на сотрудничество и дружбу.

Бронислав Коморовский - Президент Республики Польша (2010-2015) Александр Квасьневский - Президент Республики Польша (1995-2005)

Леонид Макарович Кравчук - Президент Украины (1991-1994) Леонид Данилович Кучма - Президент Украины (1994-2005) Виктор Андреевич Ющенко - Президент Украины (2005-2010)"

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Источник: https://censor.net.ua/n3068476
 
   
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Процесс правильный. Поддерживаю. На равных правах. - Это заслуга США.
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И Качинского, одного кацапы убили, другого украли.
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треба гонор прибрати! спочатку з кацяпами завершити війну,
а потім і поляки будуть ліпшими) друзями! Экс-президенты Польши и Украины подписали совместное заявление с призывом защитить процесс примирения между народами - Цензор.НЕТ 8436
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Наверно все-таки больше стоит адресовать это Польше. Уж точно не мы стали расцарапывать старые раны. А поляки по примеру раши решили рассказать нам каких героев чтить, как Неньку любить, какие праздники и когда отмечать. Как раз тот случай!)))) Не лезьте к нам, и мы не будем рассказывать вам куда пойти. А нафталин пусть встречается, хоть какая-то им радость.
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Это ничего не решает, тем более экс непонятно кем. Это все равно, что Пупкин подпишет с Убкиным, и что.
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Призывы,призывы, призывы...
С какой целью люди "призывают", говоря банальности?...
Только с целью напомнить о себе... Другой - не вижу...
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Опять политических трупов и эксглаварей опг по разволролвыванию украины на один день подняли с могил. Скоро к ним и петя присоединится
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кацапов и подавно слушать не стоит
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жити потрібно майбутнім, у минулому можливо тільки ворогів найти.
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Лях лізе до нас з часів Болеслава Хороброго, знищував, гнобив і мав українця за бидло протягом всієї історії, а гайдамаків, козаків, упівців, що захищали нашу православну віру і Неньку, називав різниками. Захопив Закерзоння, влаштував геноцид українців - Пацифікацію пілсудського, різанину українцв і знищення православних храмів на Холмщині у 1930-37,1941-42, що в свою чергу спровокувало трагічні події на Волині і Галичині... Співпрацював з більшовицьким режимом під час і після 2-ї світової....А ми з ними замирюємося...Ніколи лях- західний кацап не буде українцю братом. У кращому випадку військово-політичний союз проти мордора
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-президенты Польши и Украины подписали совместное заявление с призывом защитить процесс примирения между народами
 
 
 
 
 
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